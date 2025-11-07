Reklama
Stanger Things: gdzie oglądać 5. sezon?

Finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Fani serialu już niebawem poznają odpowiedź m.in. na pytanie, czy przyjaciele z Hawkins pokonają niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, czyli Vecnę​. Gdzie można oglądać odcinki i materiały z 5. sezonu serialu?
Klaudia Woźniak
Plakat 5. sezonu Stranger Things fot. Netflix
Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things jest już bliżej niż dalej. Składa się on z 8 odcinków. Pierwsza część ostatniej odsłony dzieła braci Duffer doczeka się premiery 27 listopada 2025 roku, a druga 26 grudnia. Ostatni odcinek będzie można z kolei obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Najprawdopodobniej to właśnie tego dnia stanie się jasne, czy Jedenastka (Millie Bobby Brown) z pomocą swoich przyjaciół z miasteczka Hawkins w końcu pokona śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, czyli Vecnę (Jamie Campbell Bower). Gdzie będzie można obejrzeć decydujące starcie bohaterów oraz pozostałe odcinki długo wyczekiwanego finałowego sezonu?

Gdzie oglądać 5. sezon Stranger Things?

Wszystkie odcinki finałowego 5. sezonu Stranger Things - podobnie jak poprzednie sezony serialu - będzie można oglądać na Netflixie od 27 listopada. Nie jest to jednak jedyne miejsce, gdzie możecie oglądać materiały nawiązujące do ostatnich odcinków, w tym między innymi nagrania zza kulis oraz specjalne wywiady z aktorami. Od pewnego czasu są one udostępniane na oficjalnym kanale Netflixa na YouTubie. 7 listopada 2025 roku trafił tam film przedstawiający pierwsze 5 minut finałowego sezonu, który znajdziecie poniżej:

Źródło: YouTube: Netflix Polska

