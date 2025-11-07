Reklama
Stranger Things: event dla fanów w Warszawie już w listopadzie. Poznajcie szczegóły

Finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada. Z okazji premiery finałowej serii w Warszawie odbędzie się wyjątkowy event, za którego sprawą będzie można przenieść się nie tylko do miasteczka Hawkins.
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
Grafika promująca event Stranger Things fot. Netflix
Finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga doczeka się premiery 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Z okazji nadchodzącego wielkiego finału serialu w Warszawie odbędzie się wyjątkowy event, za którego sprawą będziecie mogli ''przenieść'' się prosto do miasteczka Hawkins i poczuć niepowtarzalny klimat lat 80. 

Tak będzie wyglądał event Stranger Things w Warszawie 

Event Stranger Things w Warszawie będzie miał miejsce 28, 29 i 30 listopada w Domu Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25. Każdy fan serialu będzie mógł nie tylko wybrać się w nostalgiczną i pełną wzruszeń podróż po zakamarkach serialowego miasteczka Hawkins, ale też przekonać się, jak to jest znaleźć się pod Drugiej Stronie. czy otrzymać moce Jedenastki. Wśród atrakcji nie zabraknie między innymi przejazdu kultowym rowerem w stylu bohaterów, testu mocy inspirowanego Jedenastką oraz scenografii przeniesionych prosto z serialu. 

Bilety na event Stranger Things w Warszawie

Bilety na event Stranger Things w Warszawie są darmowe i można je zdobyć za pośrednictwem platformy Going.App. Pierwsza pula wejściówek trafił do sprzedaży 7 listopada o godzinie 12:00, a druga pula będzie dostępna od 13 listopada. Każdy może zdobyć maksymalnie 3 wejściówki.

Źródło: Netflix

