Numer telefonu ze Stranger Things działa. Oto co można usłyszeć po drugiej stronie

W czwartek 27 listopada 2025 roku na Netflixie pojawiły się pierwsze 4 odcinki 5. sezonu Stranger Things. W jednej ze scen z 1. odcinka można zobaczyć plakat ze zdjęciem serialowej Jedenastki oraz numerem telefonu. Okazuje się, że ten numer naprawdę działa.
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
stranger things 5
Zdjęcia z serialu Stranger Things fot. Netflix
Finałowy sezon serialu Stranger Things można oglądać na Netflixie od 27 listopada 2025 roku. Tego dnia na platformę trafiły pierwsze 4 odcinki. Druga część piątej odsłony dzieła braci Duffer doczeka się premiery 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Akcja pierwszego odcinka rozpoczyna się w listopadzie 1987 roku, około 18 miesięcy po incydencie, w wyniku którego miasteczko Hawkins zostało objęte kwarantanną pod kontrolą wojskową. Funkcjonariusze kontynuują poszukiwania Jane Hopper, znanej jako Jedenastka (Millie Bobby Brown). W jednej ze scen pojawia się plakat z jej zdjęciem oraz numerem telefonu. Okazuje się, że naprawdę można na niego zadzwonić.

Do kogo jest numer telefonu z 5. sezonu Stranger Things?

765 303 2020 - to właśnie taki numer widnieje na wspomnianym plakacie z 1. odcinka 5. sezonu Stranger Things. Redakcja portalu Entertainment Weekly zdążyła już na niego zadzwonić i odkryła, że po drugiej stronie kryje się następująca wiadomość od Departamentu Policji z Hawkins:

Dziękujemy za kontakt z Departamentem Policji w Hawkins. Z powodu niedawnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 w Hawkins zostało zamknięte w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

Nawiązując do poszukiwań Jane Hopper, głos dodaje, że:

Hawkins Emergency Task Force ściśle współpracuje z policją w Hawkins w celu odnalezienia zaginionych osób, a Jane Hopper jest wśród nich priorytetem. Jako odpowiedzialni obywatele Hawkins, wzywamy was do pomocy w poszukiwaniach tej osoby.

Scena z 5. sezonu Stranger Thingsfot. Netflix

Źródło: Entertainment Weekly

Tagi:  stranger things 
stranger things 5
Co o tym sądzisz?
