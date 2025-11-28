Numer telefonu ze Stranger Things działa. Oto co można usłyszeć po drugiej stronie
W czwartek 27 listopada 2025 roku na Netflixie pojawiły się pierwsze 4 odcinki 5. sezonu Stranger Things. W jednej ze scen z 1. odcinka można zobaczyć plakat ze zdjęciem serialowej Jedenastki oraz numerem telefonu. Okazuje się, że ten numer naprawdę działa.
Finałowy sezon serialu Stranger Things można oglądać na Netflixie od 27 listopada 2025 roku. Tego dnia na platformę trafiły pierwsze 4 odcinki. Druga część piątej odsłony dzieła braci Duffer doczeka się premiery 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Akcja pierwszego odcinka rozpoczyna się w listopadzie 1987 roku, około 18 miesięcy po incydencie, w wyniku którego miasteczko Hawkins zostało objęte kwarantanną pod kontrolą wojskową. Funkcjonariusze kontynuują poszukiwania Jane Hopper, znanej jako Jedenastka (Millie Bobby Brown). W jednej ze scen pojawia się plakat z jej zdjęciem oraz numerem telefonu. Okazuje się, że naprawdę można na niego zadzwonić.
Do kogo jest numer telefonu z 5. sezonu Stranger Things?
765 303 2020 - to właśnie taki numer widnieje na wspomnianym plakacie z 1. odcinka 5. sezonu Stranger Things. Redakcja portalu Entertainment Weekly zdążyła już na niego zadzwonić i odkryła, że po drugiej stronie kryje się następująca wiadomość od Departamentu Policji z Hawkins:
Nawiązując do poszukiwań Jane Hopper, głos dodaje, że:
Źródło: Entertainment Weekly