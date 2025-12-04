fot. Netflix / Pixabay

Pod koniec listopada 2025 roku na Netflixa trafiła pierwsza część 5. sezonu Stranger Things. Kolejne odcinki finałowej odsłony hitowego dzieła braci Duffer trafią na platformę 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2025 roku. Jeśli mieliście już okazję obejrzeć pierwsze odcinki, niewykluczone, że w szczególności zapadła wam w pamięć ścieżka dźwiękowa. Poza hitami z lat 80-tych znalazł się na niej utwór pod tytułem Car Boy, którą można usłyszeć w 3. odcinku sezonu. Jak już wcześniej pisaliśmy, został on napisany przez Polaka. Jak Julek Płoski skomentował swój sukces?

Utwór Polaka na soundtracku do Stranger Things 5

Julek Płoski - producent muzyczny i absolwent kierunku montaż w Warszawskiej Szkole Filmowej - sam nie mógł uwierzyć w to, że jego utwór trafił na soundtrack 5. sezonu Stranger Things. Oto jak skomentował to, że znalazł się wśród twórców ścieżki dźwiękowej do jednego z najwięlszych globalnych hitów Netflixa:

Myślałem, że to scam. (...) W kwietniu napisała do mnie Nora Felder, music supervisor serialu. Wiadomość składała się z jednego zdania: „hey, can we connect” — bez wielkich liter, bez znaków interpunkcyjnych. Pomyślałem: na pewno scam. (...) Napisała potem, że chodzi o Stranger Things i ile mi zapłacą. Brzmiało to tak lakonicznie i tak nieprofesjonalnie, że byłem pewien, że ktoś chce wyłudzić ode mnie pieniądze. Napisałem jej wprost: ‘czy jesteś botem?

Julek jakiś czas później przekonał się, że Nora to prawdziwa osoba:

Nora okazała się człowiekiem, co było przemiłą informacją, bo o wiele bardziej ufam ludziom niż botom. Przez parę miesięcy dogadywaliśmy umowę, aż w końcu — o dziwo — mój utwór znalazł się finalnie w odcinku.

Jak wynika z korespondencji z platformą, utwór Car Boy został prawdopodobnie odnaleziony przypadkiem — poprzez algorytmy Spotify. Wybrano najbardziej energetyczną i eksperymentalną część kompozycji. Dwa tygodnie przed premierą pierwszej części finałowego sezonu Stranger Things Julek otrzymał potwierdzenie, że jego utwór wchodzi do serialu. Ostateczne dokumenty podpisał dzień przed emisją.

O tym, jak brzmi utwór Car Boy, możecie przekonać się poniżej:

Utwór do Stranger Things to nie pierwszy sukces Julka Płoskiego

Julek Płoski urodził się w 1998 roku. Jest on nie tylko producentem muzyki eksperymentalnej, ale też kompozytorem, twórcą ścieżek dźwiękowych oraz artystą związanym z międzynarodową sceną elektroniczną. Ponadto jest absolwentem Warszawskiej Szkoły Filmowej, gdzie studiował montaż, a narracyjne myślenie o rytmie i strukturze dźwięku rozwijał także w pracy filmowej.

Na tym nie koniec sukcesów Julka Płoskiego. Jest też autorem muzyki m.in. do gry Cyberpunk 2077, założycielem wydawnictwa BFF Music. Poza tym ma na swoim koncie album hotel *****, wydany przez amerykańską wytwórnię Orange Milk Records, który został uznany za jedną z najlepszych płyt 2023 roku według plebiscytu Wyborczej.

