Pod koniec listopada 2025 roku na Netflixa trafiła pierwsza część 5. sezonu Stranger Things. Kolejne odcinki finałowej odsłony hitowego dzieła braci Duffer trafią na platformę 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2025 roku. Jeśli mieliście już okazję obejrzeć pierwsze odcinki, niewykluczone, że w szczególności zapadła wam w pamięć ścieżka dźwiękowa. Poza hitami z lat 80-tych znalazł się na niej utwór pod tytułem Car Boy, którą można usłyszeć w 3. odcinku sezonu. Jak już wcześniej pisaliśmy, został on napisany przez Polaka. Jak Julek Płoski skomentował swój sukces?
Utwór Polaka na soundtracku do Stranger Things 5
Julek Płoski - producent muzyczny i absolwent kierunku montaż w Warszawskiej Szkole Filmowej - sam nie mógł uwierzyć w to, że jego utwór trafił na soundtrack 5. sezonu Stranger Things. Oto jak skomentował to, że znalazł się wśród twórców ścieżki dźwiękowej do jednego z najwięlszych globalnych hitów Netflixa:
Julek jakiś czas później przekonał się, że Nora to prawdziwa osoba:
Jak wynika z korespondencji z platformą, utwór Car Boy został prawdopodobnie odnaleziony przypadkiem — poprzez algorytmy Spotify. Wybrano najbardziej energetyczną i eksperymentalną część kompozycji. Dwa tygodnie przed premierą pierwszej części finałowego sezonu Stranger Things Julek otrzymał potwierdzenie, że jego utwór wchodzi do serialu. Ostateczne dokumenty podpisał dzień przed emisją.
O tym, jak brzmi utwór Car Boy, możecie przekonać się poniżej:
Utwór do Stranger Things to nie pierwszy sukces Julka Płoskiego
Julek Płoski urodził się w 1998 roku. Jest on nie tylko producentem muzyki eksperymentalnej, ale też kompozytorem, twórcą ścieżek dźwiękowych oraz artystą związanym z międzynarodową sceną elektroniczną. Ponadto jest absolwentem Warszawskiej Szkoły Filmowej, gdzie studiował montaż, a narracyjne myślenie o rytmie i strukturze dźwięku rozwijał także w pracy filmowej.
Na tym nie koniec sukcesów Julka Płoskiego. Jest też autorem muzyki m.in. do gry Cyberpunk 2077, założycielem wydawnictwa BFF Music. Poza tym ma na swoim koncie album hotel *****, wydany przez amerykańską wytwórnię Orange Milk Records, który został uznany za jedną z najlepszych płyt 2023 roku według plebiscytu Wyborczej.
Źródło: Materiały prasowe