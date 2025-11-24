Reklama
Vecna i Ms. Kelly współpracują - teoria fanów potwierdzi się w 5. sezonie Stranger Things?

Finałowy sezon Stranger Things jest szczególnie głośnym tematem w mediach społecznościowych. ​Internauci zdążyli wymyślić wiele teorii na temat ostatnich odcinków. Jedna z nich dotyczy szkolnej psycholożki Ms. Kelly oraz władcy Drugiej Strony, Vecny.
Klaudia Woźniak
Zdjęcia z serialu Stranger Things fot. Netflix
Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga doczeka się premiery 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Fani hitowego dzieła braci Duffer nie mogą się już doczekać, aż poznają odpowiedź na pytanie, czy przyjaciołom z miasteczka Hawkins uda się pokonać śmiertelnie niebezpiecznego potwora Vecnę, który żeruje na traumie i infiltruje wspomnienia swoich ofiar. W mediach społecznościowych nie brakuje wielu teorii na temat jego dalszych losów. Jedna z nich jest szczególnie ciekawa i dotyczy Ms. Kelly, czyli szkolnej psycholożki z liceum w Hawkins.

Ms. Kelly jest wspólniczką Vecny?

Niewykluczone, że szkolna psycholożka odegra kluczową rolę w finałowym sezonie Stranger Things. Ms. Kelly do tej pory pojawiła się tylko w kilku scenach, a jej wątek był owiany tajemnicą. Widzowie dowiedzieli się, że przechowuje w swoim gabinecie dokumenty, do których nikt inny nie miał dostępu. Poza tym nosiła wisiorek, który podejrzanie przypominał kluczyk do zegara. Internauci zdążyli już połączyć kropki i są przekonani, że jest to nawiązanie do Vecny. Spora część z nich twierdzi nawet, że psycholożka współpracuje z władcą Drugiej Strony i to właśnie dlatego w jej gabinecie pojawiały się postacie, które później padły jego ofiarą. Szczególną uwagę internautów zwróciło to, że kiedy w gabinecie Ms. Kelly zjawiła się Max, można było usłyszeć tykanie zegara. Ich zdaniem mogło zwiastować to początek klątwy Vecny.

Myślicie, że ta teoria może okazać się prawdą?

Źródło: The Public Pulse

