5. sezon Stranger Things nadchodzi. Zwiastun 1. części pokazuje atak potworów

fot. Netflix

Platforma streamingowa Netflix opublikowała zwiastun pokazujący sceny tylko z części 1 finałowego sezonu Stranger Things, która ma ustaloną premierę na koniec listopada 2025 roku. Jest to finałowy zwiastun, który zapowiada, że premiera nadchodzi w szybkim tempie.

Stranger Things - zwiastun 1. części 5. sezonu

Stranger Things - opis fabuły 5. sezonu

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął bez śladu i nikt nie wie, gdzie jest ani co szykuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły je wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi ostatni raz dać z siebie wszystko.

Stranger Things - premiera 1. części 5. sezonu odbędzie się 27 listopada 2025 roku.