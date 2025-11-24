fot. Netflix

Ostatni sezon Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga doczeka się premiery 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek 5. sezonu serialu będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Fani Stranger Things już od dłuższego czasu mają wiele powodów do dyskusji w mediach społecznościowych. Niedawno pojawił się tam między innymi zwiastun finałowej serii, w którym można zobaczyć, że przyjaciół z miasteczka Hawkins czeka śmiertelnie niebezpieczna walka z władcą Drugiej Strony, Vecną. Okazuje się, że spore zaskoczenie wśród wielbicieli dzieła braci Duffer wywołała nie tylko ta zapowiedź, ale też wpis Eduardo Franco, który w 4. sezonie dał się poznać z roli sprzedawcy pizzy Argyle'a.

Tak dziś wygląda odtwórca roli Argyle'a ze Stranger Things

Eduardo Franco jakiś czas temu potwierdził, że jego bohater nie powróci w finałowym sezonie Stranger Things. Okazuje się, że aktor przeszedł imponującą metamorfozę i jest już gotowy na nowe wyzwania. Nie tylko sporo schudł, ale też wyrzeźbił mięśnie brzucha. Serialowy Argyle niedługo przed premierą finałowej odsłony Stranger Things podzielił się na swoim profilu na Instagramie nagraniem z siłowni. W jego opisie można przeczytać:

3 miesiące ciężkiej pracy, dyscypliny i S10 sprawiły, że @dumbuardo schudł i jest gotowy do swojej roli w filmie.

Na nagraniu Eduardo Franco przyznał:

Jak tylko przeczytałem scenariusz i zobaczyłem, że moja postać na początku pojawia się bez koszulki, stwierdziłem: okej, muszę wyglądać najszczuplej, jak to możliwe.

O tym, jak dziś wygląda Eduardo Franco, możecie przekonać się poniżej:

