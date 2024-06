Zdjęcia z planu 5. sezonu Stranger Things. Vecna powróci w zaskakującej formie?

fot. Netflix

Na platformie X pojawiły się zdjęcia z planu 5. sezonu Stranger Things, które dają fanom pierwsze spojrzenie na powrót Jamiego Campbella Bowera w roli Vecny. Aktor jest ubrany w brązowy garnitur. Wygląda na to, że Henry Creel mógł znaleźć sposób na to, jak wrócić do swojej ludzkiej postaci, albo mamy do czynienia ze sceną retrospekcji lub snu. Poza tym na zdjęciach widać także Nell Fisher, co potwierdza, że aktorka znana z roli w Martwe zło: Przebudzenie pojawi się w 5. sezonie. Fani spekulują, że zagra Holly, młodszą siostrę Nancy i Mike'a.

Zdjęcia z planu 5. sezonu Stranger Things możecie zobaczyć poniżej

Zdjęcia z planu 5. sezonu Stranger Things

Stranger Things 5 - co wiadomo o finale?

5. sezon serialu będzie składał się z ośmiu odcinków. Pierwszy epizod zatytułowano The Crawl. Szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą.

Do obsady powracają m.in. David Harbour, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaton Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Natalie Dyer oraz Charlie Heaton. Dołączyła do nich także Linda Hamilton. Bracia Duffer ponownie stoją za sterami produkcji.

Nie ogłoszono jeszcze oficjalnej daty premiery. Fani spekulują jednak, że serial najszybciej powróci na mały ekran w 2025 roku.