Funko daje fanom Stranger Things wyjątkową okazję - zaprojektuj własną figurkę!

Funko, jedna z najbardziej znanych marek popkulturowych na świecie, przygotowała coś wyjątkowego dla fanów Stranger Things i nie tylko. Pop! Yourself to ciekawy pomysł, który pozwala fanom tworzyć personalizowane figurki!
Adam Siennica
Funko Stranger Things fot. materiały prasowe
W ramach projektu Pop! Yourself marka Funko pozwoli fanom stworzyć własną figurkę Funko Pop! w stylu inspirowanym serialem Stranger Things. Będzie można wykorzystać charakterystyczne elementy ubioru i akcesoria, a następnie wszystko zostanie zapakowane w limitowane pudełko związane z hitem Netflixa. Współpraca Funko z serwisem streamingowym ma związek z nadchodzącą premierą finałowego sezonu, która odbędzie się 27 listopada.

Funko łączy siły ze Stranger Things

Fani z USA, Kanady, Meksyku oraz 31 krajów regionu EMEA, w tym z Polski, będą mogli zaprojektować własne figurki, korzystając z oficjalnych elementów inspirowanych światem serialu. Kolekcja będzie dostępna tylko przez ograniczony czas na Funko.com.

- W Funko nieustannie szukamy nowych sposobów, by dostarczać fanom jeszcze więcej emocji i wyjątkowych doświadczeń. Współpraca z Netflixem przy tak kultowym tytule była dla nas naturalnym krokiem – mówi Jen Hann, dyrektor generalna Pop! Yourself w Funko. - Zaprojektowaliśmy edycję Stranger Things tak, by oddawała autentyczność i pasję społeczności fanów. Mamy nadzieję, że osoby tworzące swoje figurki poczują więź z serialem dzięki inspirowanym nim detalom.

nullfot. materiały prasowe

Na platformie Pop! Yourself będzie można personalizować figurki kolekcjonerskie inspirowane Stranger Things. Ich cena wynosi 45 euro. Na razie wiadomo, że wśród dostępnych akcesoriów znajdą się m.in. bluzy WSQK Radio oraz neon „Applause”, a wkrótce mają zostać ujawnione kolejne elementy.

Pop! Yourself to wyjątkowa odsłona kultowej linii Funko Pop!, stworzona z myślą o fanach, którzy chcą nadać swoim kolekcjom osobisty charakter. Projekt pozwala samodzielnie zaprojektować figurkę – od fryzury i ubioru, po dodatki – tworząc unikalny egzemplarz, który doskonale sprawdzi się również jako oryginalny prezent.

Własną figurkę Pop! Yourself można zaprojektować na stronie funko.com/pop-yourself.

Nowa odsłona Pop! Yourself towarzyszy kolejnym nowościom od Funko inspirowanym serialem Stranger Things - w tym figurkom Pop!, kolekcji Bittyverse oraz akcesoriom Loungefly. Wszystkie te produkty nawiązują do estetyki kultowego retro thrillera. Aktualne i nadchodzące premiery można śledzić na Funko.com oraz Loungefly.com.

Źródło: materiały prasowe

