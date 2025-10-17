placeholder
Reklama
placeholder

Crocsy Stranger Things ‘przeniosą’ was na Drugą Stronę. Jak się prezentują?

Pod koniec listopada 2025 roku na Netflixa trafią pierwsze odcinki finałowego sezonu Stranger Things. Z tej okazji na rynku pojawiło się wiele nowych produktów inspirowanych przygodami przyjaciół z Hawkins. Wśród nich znalazły się wyjątkowo mroczne Crocsy. Jak wyglądają?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
crocs
Crocsy z serialu Stranger Things fot. crocs.com / Netflix
Reklama

Finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga pojawi się 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek doczeka się premiery na platformie 1 stycznia 2026 roku. Najprawdopodobniej to właśnie tego dnia stanie się jasne, czy Jedenastka z pomocą swoich przyjaciół pokona śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, Vecnę. Okazuje się, że niektórzy fani jeszcze przed premierą finałowej serii Stranger Things będą mogli poniekąd poczuć się tak, jakby sami wkroczyli do tego mrożącego krew w żyłach alternatywnego wymiaru. Wszystko dzięki parze Crocsów inspirowanych Drugą Stroną.

Crocsy ze Stranger Things inspirowane Drugą Stroną

Ostatnie odcinki Stranger Things zapowiadają się wyjątkowo mrocznie. Przyjaciele z Hawkins najprawdopodobniej znów staną do walki nie tylko z Vecną, ale również z Demogorgonami. Nie zabrakło ich na wspomnianych Crocsach, które mają trafić do sprzedaży na oficjalnej stronie Crocs 19 listopada 2025 roku. Będzie trzeba za nie zapłacić 79,99 dolara (obecnie około 290 złotych). Czarne Croscy w klimacie Drugiej Strony zostały ozdobione zawieszkami Jibbitz z Demogorgonem, latarką oraz kultowym logo Stranger Things. Co ciekawe, Demogorgon zastępuje również logo krokodyla na zawiasach paska.

Oto jak prezentują się Crocsy inspirowane Drugą Stroną ze Stranger Things:

Crocsy Stranger Things Classic Clog

arrow-left
Crocsy z serialu Stranger Things
fot. crocs.com
arrow-right

Zobacz także:

Stranger Things 5
-

Stranger Things 5 - ujawniono długość odcinków pierwszej połowy. Krótsze, niż wszyscy myśleli

Stranger Things 5
-
Plotka

5. sezon Stranger Things kosztował fortunę. Jeden z najdroższych seriali w historii

Źródło: crocs.com

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
crocs
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 LARP. Miłość, trolle i inne questy 
-

LARP. Miłość, trolle i inne questy w kinach. Dobre polskie komedie jednak nie są na wyginięciu!

2 South Park
-

South Park powraca na polskie ekrany. Premiera 28. sezonu w Comedy Central Polska

3 The Boys
-

Znakomite seriale o superbohaterach. Są tak dobre, że przekonają do siebie nawet hejterów

4 Infernal Hulk
-

Bruce Banner pokonany. Narodził się nowy piekielny Hulk

5 Splinter Cell: Deathwatch
-
Spoilery

Sam Fisher czy Miłosz Bolesław? Polski akcent w Splinter Cell: Deathwatch

6 Stranger Things - 5. sezon
-

Bracia Duffer o zakończeniu Stranger Things. Wskazali filmy, które warto obejrzeć przed finałem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV