Crocsy Stranger Things ‘przeniosą’ was na Drugą Stronę. Jak się prezentują?

fot. crocs.com / Netflix

Finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga pojawi się 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek doczeka się premiery na platformie 1 stycznia 2026 roku. Najprawdopodobniej to właśnie tego dnia stanie się jasne, czy Jedenastka z pomocą swoich przyjaciół pokona śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, Vecnę. Okazuje się, że niektórzy fani jeszcze przed premierą finałowej serii Stranger Things będą mogli poniekąd poczuć się tak, jakby sami wkroczyli do tego mrożącego krew w żyłach alternatywnego wymiaru. Wszystko dzięki parze Crocsów inspirowanych Drugą Stroną.

Crocsy ze Stranger Things inspirowane Drugą Stroną

Ostatnie odcinki Stranger Things zapowiadają się wyjątkowo mrocznie. Przyjaciele z Hawkins najprawdopodobniej znów staną do walki nie tylko z Vecną, ale również z Demogorgonami. Nie zabrakło ich na wspomnianych Crocsach, które mają trafić do sprzedaży na oficjalnej stronie Crocs 19 listopada 2025 roku. Będzie trzeba za nie zapłacić 79,99 dolara (obecnie około 290 złotych). Czarne Croscy w klimacie Drugiej Strony zostały ozdobione zawieszkami Jibbitz z Demogorgonem, latarką oraz kultowym logo Stranger Things. Co ciekawe, Demogorgon zastępuje również logo krokodyla na zawiasach paska.

Oto jak prezentują się Crocsy inspirowane Drugą Stroną ze Stranger Things: