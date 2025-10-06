Tom Holland i Robert Downey Jr. znowu razem. Wystąpili w reklamie
Tom Holland i Robert Downey Jr. na przestrzeni lat mieli okazję spotkać się na planie niejednej produkcji Marvela. W 2025 roku aktorzy znów połączyli siły, tym razem na potrzeby projektu, który nie ma nic wspólnego z superbohaterskim kinem. Spot z ich udziałem trafił już do sieci.
Tom Holland i Robert Downey Jr. dotychczas wystąpili razem w filmach Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Okazuje się, że szczęść lat po premierze ostatniej z wymienionych produkcji aktorzy znów mieli okazję połączyć siły, tym razem na potrzeby projektu, do którego kostiumy Spider-Mana i Iron Mana wyjątkowo nie były im potrzebne. Tom Holland i Robert Downey Jr. wystąpili bowiem w spocie zapowiadającym współpracę ich marek.
Tom Holland i Robert Downey Jr. razem w reklamie
Wszystko wskazuje na to, że założona przez Toma Hollanda marka napojów bezalkoholowych BERO oraz należąca do Roberta Downeya Jr. marka kawy Happy Coffee za jakiś czas wypuszczą na rynek wspólny produkt. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie on wyglądał. W niedzielę 5 października media społecznościowe obiegła za to krótka reklama zapowiadająca współpracę. O tym, jak Tom Holland i Robert Downey Jr. wypadli w kolejnym wspólnym projekcie, możecie przekonać się poniżej:
Źródło: X: @screentime