Tom Holland i Robert Downey Jr. znowu razem. Wystąpili w reklamie

fot. Marvel

Tom Holland i Robert Downey Jr. dotychczas wystąpili razem w filmach Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Okazuje się, że szczęść lat po premierze ostatniej z wymienionych produkcji aktorzy znów mieli okazję połączyć siły, tym razem na potrzeby projektu, do którego kostiumy Spider-Mana i Iron Mana wyjątkowo nie były im potrzebne. Tom Holland i Robert Downey Jr. wystąpili bowiem w spocie zapowiadającym współpracę ich marek.

Tom Holland i Robert Downey Jr. razem w reklamie

Wszystko wskazuje na to, że założona przez Toma Hollanda marka napojów bezalkoholowych BERO oraz należąca do Roberta Downeya Jr. marka kawy Happy Coffee za jakiś czas wypuszczą na rynek wspólny produkt. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie on wyglądał. W niedzielę 5 października media społecznościowe obiegła za to krótka reklama zapowiadająca współpracę. O tym, jak Tom Holland i Robert Downey Jr. wypadli w kolejnym wspólnym projekcie, możecie przekonać się poniżej: