1923 - sezon 2, odcinek 5 - recenzja

fot. Paramount+

Nowy odcinek 1923 skupił się na kobietach, a raczej ich traktowaniu w zmieniającym się, ale wciąż seksistowskim i mizoginistycznym świecie. Tak jak to było w poprzednich dwóch odcinkach, najwięcej emocji dostarczał wątek Alex, która z braku pożywienia i pieniędzy podjęła pracę jako kelnerka w pociągu. Gra Julii Schlaepfer sprawiała, że współczuło się bohaterce, która przecież pochodzi z wyższych sfer, ale porzuciła wszystko dla ukochanego.

Przebieg tego wątku był niespodziewany. Zaskoczyła bardzo agresywna i brutalna reakcja Alex w stosunku do mężczyzny, który ją obmacywał. Myślałam, że przetrzyma to w ciszy, a ona zaatakowała go dzbankiem. Poziom emocji z powodu tego aktu przemocy ogromnie wzrósł i utrzymywał się przez kolejne sceny, gdy kobieta była przetrzymywana w klatce, mówiła ze łzami w oczach o gwałcie, a także odbierała swoje rzeczy współpasażerce, która ją okradła pod pretekstem zadbania o dzieci. To też był przejmujący i wielowymiarowy wątek, bo pokazywał perspektywę matki – w pewnym sensie usprawiedliwiał jej nieodpowiednie zachowanie. Po tylu okropnych doświadczeniach może w końcu do Alex uśmiechnie się szczęście? Miła para z pociągu pomogła jej, co trochę rozluźniło gęstą atmosferę. Nie zmienia to jednak faktu, że ta historia to prawdziwy emocjonalny rollercoaster.

fot. Paramount+

Mniej angażujący był wątek Spencera, którego zatrzymała szeryfka Fossett ze swoimi podwładnymi. Świetnie pokazano, jak 100 lat temu wyglądała komunikacja telefoniczna. Takie motywy fascynują! McDowell nie wierzył, że kobieta jest funkcjonariuszką prawa (musiał to poświadczyć inny mężczyzna). Cóż, takie to były czasy. Twórcy odhaczyli kolejny punkt programu związany z seksizmem, aby w końcu przejść do konkretów. Spencer zapowiedział swój powrót do Montany, aby bronić rodzinnych ziem. Po jego tonie głosu i przerażeniu McDowella możemy wnioskować, że Dutton sprowadzi ze sobą wojnę. Jeszcze długa droga do tego, bo znajduje się w Teksasie, ale sama ta perspektywa ekscytuje.

Najmniej ciekawił wątek Teonny, która jest ścigana przez stróżów prawa i fanatycznego duchownego. Świetnie prezentowało się miasteczko z saloonem, przez które przeprowadzano bydło. Rozmowa Andersa z Kentem trzymała w napięciu tylko w umiarkowanym stopniu, ale nadrabiano to westernowym klimatem. Mimowolnie rosło we mnie wzburzenie i wewnętrzna niezgoda, gdy słuchałam ojca Renauda, mówiącego o bezbożności rdzennych mieszkańców Ameryki (choć chyba największy problem miał z tym, że za zbrodnię odpowiada kobieta). Wątek zakończył się cliffhangerem, w którym Plenty Clouds został postrzelony po widowiskowym pościgu konnym po pustkowiach. Może ta sytuacja nie będzie spędzać snu z powiek, ale ciekawi, jaki los spotkał kochanka Teonny.

Aby zapełnić czas antenowy, twórcy zaserwowali jeszcze sceny z Bannerem, który ze swoimi pomagierami wyrzucał martwe ciało do prawdopodobnie przyszłej "stacji kolejowej". Twórcy w ten sposób puścili oko do widzów, którzy kojarzą motyw z Yellowstone. Jeszcze zobaczyliśmy rekrutację nowej prostytutki dla Whitfielda, ale była to strata czasu. Ten wątek jest obrzydliwy i wzbudza dyskomfort. Podkreśla okrucieństwo bogacza, ale jest niepotrzebny, bo skupia się tylko na sadyzmie, a nie realiach życia kobiet.

To był solidny odcinek 1923, który pokazał rzeczywistość początku XX wieku. Tym razem tylko wątek Alex wywoływał emocje, a w pozostałych historia nieznacznie poszła do przodu, jakby budowano grunt pod przyszłe wydarzenia. Mimo to serial ogląda się z rosnącym zaangażowaniem, a dużą rolę odgrywa w tym wspaniała scenografia (wsparta jakościowym CGI) oraz piękne krajobrazy. Ten 2. sezon naprawdę imponuje.