A Feature Film About Life - recenzja filmu [TOFIFEST 2022]

W A Feature Film About Life reżyserka Dovile Sarutyte bierze na warsztat bardzo trudny temat, jakim jest strata rodzica. Dovile, bohaterka produkcji, pewnego dnia dowiaduje się, że jej ojciec umarł. Kobieta i jej matka łączą siły, aby zorganizować pogrzeb. Tak rozpoczyna się droga przez mękę, bo na ich drodze stają kolejne przeszkody związane z pochówkiem. Dotyczą one nie tylko kwestii organizacyjnych, ale również traumy związanej z bardzo przykrą uroczystością. Można powiedzieć, że organizowanie pogrzebu w pewnym stopniu tłumi ból głównej bohaterki.

Film wyróżnia się sposobem ukazania traumy głównej bohaterki. Reżyserka bardzo zmyślnie wtłacza w swoją opowieść sporą dawkę czarnego humoru. Gdy historia staje się zbyt pompatyczna, od razu wykorzystuje gagi lub pojedyncze żarty, które mają na celu rozładowanie napięcia. Produkcja pięknie balansuje między wielką tragedią, którą jest śmierć, a czarnym humorem, będącym jej następstwem. Sarutyte nie nakręciła wielkiego dramatu o nieuchronności śmierci i ogromnym bólu towarzyszącym rodzinie zmarłego. Chce nam raczej dać do zrozumienia, że śmierć to coś powszedniego. Coś, z czym musimy się pogodzić. A ogromna lekkość, z jaką prezentuje temat, sprawia, że z kina wychodzimy bardziej podbudowani niż podminowani. I właśnie tak trzeba opowiadać o trudnych tematach!

A Feature Film About Life

Twórczyni w ciekawy sposób opowiada między innymi o branży funeralnej. Ukazuje bezduszność pracowników zakładu pogrzebowego. To sprawia, że bohaterkę bardziej dotykają wydarzenia mające miejsce wokół pogrzebu niż sama śmierć ojca. W pewnym momencie jest tym wszystkim zwyczajnie przytłoczona. Wcielająca się w główną rolę Agne Misiunaite samym wyrazem twarzy potrafi pokazać zmęczenie i zrezygnowanie kobiety.

Co ciekawe, widzowie mają możliwość poznania zmarłego dzięki kasetom VHS. To sprawia, że ojciec Dovile nie jest jakąś bezosobową postacią, która przewija się w tle i jest tylko wspominana przez bohaterów. Staje się namacalnym uczestnikiem wydarzeń. Przez to można się bardziej utożsamić z traumą głównej bohaterki. Krótkie scenki stylizowane na stare nagrania między innymi z imprez rodzinnych zrobiły o wiele lepszą robotę niż długie retrospekcje. Po prostu reżyserka znakomicie wykorzystała budżet, który miała do dyspozycji i w bardzo kreatywny sposób ograła kwestię więzi i bólu Dovile. Niektóre ze wspomnianych sekwencji potrafią rozbawić, ale i ogromnie wzruszyć. Dzięki nim opowieść staje się pełniejsza.

A Feature Film About Life doskonale ogrywa trudny temat, jakim jest śmierć, oraz pięknie przepracowuje traumę głównej bohaterki. Reżyserka subtelnie i z odpowiednią estymą potraktowała historię, dzięki czemu mogła ona w pełni wybrzmieć i wciągnąć widza.