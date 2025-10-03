Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

All-Star Superman - recenzja komiksu

Data premiery w Polsce: 13 sierpnia 2025

Paradoksalnie w All-Star Superman najjaśniej świeci nie sam Człowiek ze Stali, lecz jego twórca – Grant Morrison. To właśnie dzięki tej serii charakterystyczny styl scenarzysty przeniknął do mainstreamu i zadomowił się w nim na długo.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
13 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 13 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  Egmont 
superman recenzja Grant Morrison komiks dc
Reklama

Grant Morrison, twórca odważny i korzystający z nieoczywistych środków wyrazu, w 2005 roku rozpoczął pracę nad Supermanem i odniósł spektakularny sukces artystyczny. W swoim dziele nie szukał kompromisów. Pozwolił opowieści o Człowieku ze Stali powędrować w rejony, do których inni scenarzyści nigdy wcześniej nie dotarli. Sam Kal-El pozostał nienaruszony: autor, podobnie jak niedawno James Gunn w filmie fabularnym, nie próbował podważyć fundamentów idei Supermana. Udowodnił, że moralna nieskazitelność tej postaci nie ogranicza narracji, lecz otwiera przed nią nowe możliwości. Charakterologia bohatera, z pozoru prosta, w rękach utalentowanego twórcy staje się przestrzenią do budowania historii pełnych głębi i emocji.

All-Star Superman to dzieło przesycone nostalgią i sentymentalizmem, które nie przytłacza, lecz porusza. Dzięki niemu współczujemy idealnemu człowiekowi, podchodzącemu z godnością i spokojem do własnego odejścia. Komiks, w typowy dla Morrisona sposób, igra także z klasycznymi schematami: dobro i zło reprezentowane przez Supermana i Lexa Luthora pozostają niezmienne, ale to, co najciekawsze, rozgrywa się w sferze emocji i wartości krążących wokół nich. To właśnie one czynią All-Star Superman dziełem tak niezwykłym.

nullEgmont

Komiks rozpoczyna się przewrotnie – od zwycięstwa Lexa Luthora nad Supermanem. Złoczyńcy wreszcie udaje się pokonać Człowieka ze Stali: podstępem wystawia go na zabójcze promieniowanie słońca, które nieuchronnie skraca jego życie. Świadomy zbliżającego się końca Clark postanawia uporządkować sprawy i zamknąć pewne rozdziały, zanim odejdzie. Tak zaczyna się opowieść o ostatnich dniach Supermana. W kolejnych rozdziałach bohater mierzy się z różnymi problemami, a my poznajemy jego życie z wielu perspektyw. Dowiadujemy się, jak kochał, czym była dla niego przyjaźń i jakie naprawdę żywił uczucia wobec swoich przeciwników. Towarzyszymy mu zarówno podczas podróży do innych wymiarów, jak i w trakcie wizyt u rodziców w sielskim Smallville. Każda z tych historii staje się elementem większej mozaiki, która składa się na pełny obraz Supermana – takiego, jakiego niegdyś powołali do życia klasycy DC, a później przez dekady rozwijali kolejni twórcy popkultury.

Każdy z rozdziałów ma w sobie coś niezwykłego, choć oczywiście nie wszystkie stoją na równie wysokim poziomie. Szczególne wrażenie robi wizyta Supermana na planecie Bizarro, gdzie wszystko funkcjonuje na opak, a sam bohater, by się stamtąd wydostać, musi odwrócić swoje myślenie do góry nogami. To właśnie tego rodzaju historie stanowią idealne pole do popisu dla Granta Morrisona, mistrza zabawy zarówno formą, jak i treścią. Autor świetnie radzi sobie także z wątkami obyczajowymi, dzięki czemu fabularnie wybrzmiewają postacie takie jak Jimmy Olsen czy Lois Lane. Morrison celowo przerysowuje cechy niektórych bohaterów, ale nie sprowadza ich do karykatur. Dążąc do wyrazistości, oddaje hołd klasycznym formom komiksowym. Doskonałym przykładem jest Lex Luthor, wręcz zabawny w swojej złowieszczości antagonista. Co ciekawe, Luthor w ujęciu Morrisona ma wiele wspólnego z wersją zaprezentowaną przez Jamesa Gunna. Reżyser najpewniej inspirował się tą wizją – naburmuszonym i zarozumiałym złoczyńcą, owładniętym obsesją na punkcie Człowieka ze Stali.

All-Star Superman

arrow-left
All-Star Superman
Egmont
arrow-right

Chwaląc All-Star Superman, nie sposób pominąć kreski Franka Quitely’ego, którą wielu czytelników uważa za jeden z największych atutów tej serii. Styl artysty jest bardzo charakterystyczny – pełen miękkich linii, subtelnych detali i specyficznej plastyczności, która potrafi budzić skrajne emocje. Quitely nigdy nie był twórcą bezdyskusyjnie kochanym przez wszystkich. Obok wiernych entuzjastów zawsze znajdzie się grono krytyków narzekających na jego nietypową manierę. Nie sposób jednak odmówić mu oryginalności i wyrazistości. Jego Superman, choć odbiega od klasycznych wizerunków bohatera, zyskuje unikatową estetykę, która znakomicie współgra z wizją Morrisona. Świat przedstawiony w komiksie, pełen barw i optymizmu, kontrastuje z opowieścią o nieuchronnym końcu życia Człowieka ze Stali. Frank Quitely potrafi z jednej strony uchwycić epickość i majestat postaci, a z drugiej nadać jej ciepło i człowieczeństwo. Dzięki temu All-Star Superman nie jest tylko historią o superbohaterze, ale także wizualnym spektaklem, w którym każda scena – od kosmicznych przygód po kameralne rozmowy w Smallville – nabiera odpowiedniej mocy.

Od premiery All-Star Superman minęło już wiele lat, a seria wciąż pozostaje jedną z najważniejszych pozycji w historii komiksu superbohaterskiego. Grant Morrison zrobił to, co potrafi najlepiej – stworzył opowieść wykraczającą poza schematy, ale tym razem zrezygnował ze swojego charakterystycznego mroku i defetyzmu. W ich miejsce wprowadził nadzieję, wiarę w ludzi i optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Nie każdemu taka konwencja przypadnie do gustu – szczególnie jeśli przywykli do bardziej brutalnych i cynicznych wizji superbohaterów. Jednak podczas lektury trudno oprzeć się sile dobra, którą komiks emanuje. To właśnie ona sprawia, że All-Star Superman nie tylko broni się po latach, ale wciąż inspiruje i wzrusza, pozostając jednym z najpiękniejszych hołdów złożonych Człowiekowi ze Stali.

All-Star Superman
Tagi:  Egmont 
superman recenzja Grant Morrison komiks dc
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Głębia. Imprint
-

Głębia: Imprint - Marcin Podlewski zabierze czytelników do zupełnie nowej galaktyki

2 7. Prawnik z Lincolna (2011) - 83%
-

Matthew McConaughey - ranking filmów. Magic Mike nad Interstellar, TOP 3 nigdy nie zgadniecie

3 Patricia Routledge
-

Patricia Routledge nie żyje. Ikona sitcomów i słynna pani Bukietowa miała 96 lat

4 Call of Duty: Black Ops 7
-

Startują testy beta Call of Duty: Black Ops 7. Sprawdzicie nie tylko multiplayer

5 Jason Bourne
-

Piątkowe hity filmowe w TV4 już od dziś. Październik nie musi się kojarzyć tylko z horrorami

6 Spider-Man 2
-

Co studio zmieniło w Spider-Manie 2? Sony miało problem z maską

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e02

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e13

Starożytni kosmici

s16e08

SpongeBob Kanciastoporty

s16e07

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e191

Moda na sukces

s27e02

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e02

The Graham Norton Show

s42e20
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Uprowadzona dziewczyna

02

paź

Film

Uprowadzona dziewczyna
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tessa Thompson
Tessa Thompson

ur. 1983, kończy 42 lat

Denis Villeneuve
Denis Villeneuve

ur. 1967, kończy 58 lat

Alicia Vikander
Alicia Vikander

ur. 1988, kończy 37 lat

Clive Owen
Clive Owen

ur. 1964, kończy 61 lat

Lena Headey
Lena Headey

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV