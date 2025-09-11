placeholder
Reklama
placeholder

Babilon - recenzja gry planszowej

Data premiery w Polsce: 11 września 2025

Babilon to prosta w zasadach i ładna gra planszowa, która świetnie nada się na rodzinną rozrywkę.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
11 września 2025
Data premiery w Polsce: 11 września 2025
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  babilon 
recenzja gra planszowa Portal Games planszówka
Babilon recenzja Portal Games
Reklama

Wiszące ogrody Semiramidy były w starożytnym Babilonie uznawane za jeden z siedmiu cudów świata. Teraz możemy wcielić się w ich projektantów i budowniczych, by na swój sposób odtworzyć je na planszy.

Gra Babilon jest przeznaczona dla 2–4 graczy. Zadaniem każdego z nich jest zbudowanie własnego, możliwe urozmaiconego i wielopoziomowego ogrodu. Wygrywa oczywiście ten, kto zdobędzie najwięcej punktów – a przy wielu różnych sposobach ich zdobywania, do samego końca nie wiemy, kto okaże się najbardziej uzdolnionym architektem.

Zasady Babilonu są pozornie banalne. Na początku rundy bierze się z dostępnej puli zwanej Kamieniołomem kafelek tarasu, otrzymuje się przynależące mu (zależne od położenia względem innych kafelków) filary i następnie – jeśli to możliwe – buduje się taras. Na koniec na danym kafelku stawia się dekoracje, zgodnie z symbolami ich zasadami. I to w zasadzie koniec – jest jeszcze parę drobnych zasad i modyfikatorów, ale opanowanie wszystkiego zajmuje pięć minut.

Czy jest to więc gra banalna? Wręcz przeciwnie. Dobór tarasu ma duże znaczenie, a jego umiejscowienie jeszcze większe. Dekoracje buduje się przeważnie na dwóch tarasach, ale na różnych zasadach. Na przykład fontanny stawia się na dwóch sąsiadujących, jeśli ich symbole graniczą ze sobą, a schody wymagają – co logiczne – symboli na dwóch różnych poziomach. A im wyżej coś zbudujemy, tym lepiej!

Babilon - wygląd gry

arrow-left
Babilon - wygląd gry
Źródło: Portal Games
arrow-right

Babilon zapewnia umysłową gimnastykę i świetnie wygląda. Z przyjemnością patrzy się, jak wiszące ogrody pną się w górę. Podoba mi się połączenie kolorowych, kartonowych tarasów i mnóstwa plastikowych elementów składających się na filary i dekoracje. A do tego gra wymaga czasem nieco zręczności, gdy chcemy umiejscowić jakieś elementy w gąszczu pomiędzy wcześniej zbudowanymi.

Do gry dołączony jest także zestaw kart promocyjnych, które wprowadzają dodatkowy sposób zdobywania punktów – rozkłada się je wokół planszetki i punktuje za rząd i kolumnę, na której jest dekoracja odpowiadająca symbolowi na karcie. To niby niewiele wnoszące urozmaicenie, ale potrafi przeważyć o zwycięstwie, a też zmusza do większego kombinowania w doborze i układaniu kolejnych tarasów.

Babilon naprawdę dobrze wygląda, łączy prostotę zasad z koniecznością planowania i kombinowania, korzystania z okazji, ale też czasem powstrzymania się, by zgromadzić surowce i poczekać na lepszą okazję. Gra jest szybka (partia trwa około 45 minut), rozgrywka dynamiczna, a efekt satysfakcjonujący.

Babilon
Tagi:  babilon 
recenzja gra planszowa Portal Games planszówka
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 foto. materiały prasowe
-

Amazon tworzy serial kryminalny Bishop. Joel Kinnaman wcieli się w detektywa

2 Pan i Pani Smith
-

2. sezon Pana i Pani Smith zalicza opóźnienie. Premiera stoi pod znakiem zapytania

3 Mantis
-

Koreański John Wick już niedługo na Netflixie. Zwiastun filmu Mantis

4 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Tak mogły wyglądać moce Reeda Richardsa w Fantastycznej 4. Spadochron i elastyczne kung-fu

5 The Art of Hellboy
-

Twórca Hellboya wraca z nowym komiksem. Pojedziemy na Dziki Zachód

6 Assassin's Creed: Shadows Szpony Awaji
-

Szpony Awaji z datą premiery. Dodatek do Assassin's Creed: Shadows tuż za rogiem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e175

Moda na sukces

s15e16

Masterchef (US)

s11e09

Wykute w ogniu

s10e26

Wykute w ogniu

s38e168

Zatoka serc

s38e169

Zatoka serc

s38e170

Zatoka serc

s27e27

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tyler Hoechlin
Tyler Hoechlin

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Szykulska
Ewa Szykulska

ur. 1949, kończy 76 lat

Elizabeth Henstridge
Elizabeth Henstridge

ur. 1987, kończy 38 lat

Ludacris
Ludacris

ur. 1977, kończy 48 lat

Taraji P. Henson
Taraji P. Henson

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV