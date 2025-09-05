Baśnie starosłowiańskie - recenzja książki

Baśnie starosłowiańskie - recenzja książkiData premiery w Polsce: 12 sierpnia 2025
Ponownie zostajemy przeniesieni w świat pradawnych mitów, wierzeń i symboliki, w którym rzeczywistość przeplata się z magią, a duchy i ludzie są ze sobą nierozerwalnie związani.
Baśnie starosłowiańskie to zbiór 57 baśni wybranych i przetłumaczonych przez Iwonę Czaplę. Tłumaczka jest znana polskim czytelnikom z innego tomu opowieści (Baśnie wschodniosłowiańskie). Dalej jest magicznie, pięknie, a co wrażliwszym czytelnikom – i tym z bujniejszą wyobraźnią! – włosy zjeżą się na głowie.
Czapla sięgnęła po opowieści zakorzenione w przedchrześcijańskiej tradycji Słowian, a także bogaty panteon bóstw, duchów natury, demonów i obrzędów. To nieraz bardzo okrutne historie, nasycone emocjami, morałem i tajemnicą. Realizm przeplata się w nich z magicznym światem istot, takich jak zaczarowane lalki, strzygi, kościej. To coś więcej niż tylko folklorystyczne ciekawostki.
Przyznam, że mam kilka zbiorów baśni rosyjskich i byłam przyjemnie zaskoczona, jak niewiele z tych tekstów powtórzyło się w Baśniach starosłowiańskich. Dzięki pracy Iwony Czapli czytelnik otrzymuje zbiór żywych, barwnych opowieści, które tętnią magią i mądrością ludową. Zbiór zawiera gawędy z terenów dawnych ziem słowiańskich – zebrane z rozproszonych źródeł, tradycji ustnych i dawnych zapisów. I są to teksty nieznane wcześniej polskim czytelnikom.
Iwona Czapla jest profesjonalną tłumaczką, ale też uzdolnioną literatką. Posługuje się językiem, który jest barwny, plastyczny, ale jednocześnie przystępny. Nie brak w nim archaizmów i słowiańskich nazw, które autorka używa z wyczuciem, dzięki czemu tekst nie męczy.
Należy także wspomnieć o oprawie graficznej. Ilustracje autorstwa Haliny Constatnine są bardzo ciekawe, ale nie do końca nadają się do takiego zbioru. Na swój sposób są bardzo klimatyczne i przesiąknięte symboliką, ale baśniom potrzeba czegoś nieco innego. Obrazki z Baśni wschodniosłowiańskich bardziej mi się podobały. W każdym razie myślę, że ilustracji powinno być więcej.
Iwona Czapla stworzyła dzieło, które jest bardzo ważne nie tylko od strony zachowania folkloru i tradycji. To książka potrzebna, piękna i mądra. Baśnie starosłowiańskie nie tylko przywracają pamięć o dawnych opowieściach – one tchną w nie nowe życie. Słowianie nie mają się czego wstydzić.
Poznaj recenzentaAgnieszka Kołodziej
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1989, kończy 36 lat