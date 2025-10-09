placeholder
Reklama
placeholder

Battlefield 6 - recenzja gry

Zgodnie z przewidywaniami fanów Battlefield 6 okazał się udanym powrotem do klimatów znanych z kultowej "trójki" i zarazem też do dobrej formy. Świetnej (choć borykającej się z pewnymi problemami) rozgrywce sieciowej towarzyszy też przyzwoita kampania dla jednego gracza.
Ocena recenzenta:
8/10
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  recenzja 
recenzja gry battlefield 6
Screen z gry Battlefield 6 fot. EA
Reklama

Oczekiwania wobec Battlefield 6 były naprawdę spore. Już pierwsze materiały rozgrzały fanów do czerwoności, zapowiadając prawdziwy powrót do formy oraz do współczesnych realiów i wyposażenia. Optymizmem napawał również fakt, że za grę odpowiadają aż cztery zespoły — DICE, Criterion Games, Ripple Effect i Motive — zebrane pod wspólnym szyldem Battlefield Studios. I rzeczywiście, po spędzeniu z tym tytułem kilku dni, mogę się zgodzić, że to faktycznie wyczekiwany powrót do tego, co czyniło tę serię tak popularną.

Michael Bay byłby dumny

Pierwsze zaskoczenie nadeszło już na etapie kampanii fabularnej, bo w Battlefieldach zwykle nie były one najwyższych lotów (choć zdarzały się pewne wyjątki wyjątki), a tutaj można grać bez zgrzytania zębami z niezadowolenia. Historia opowiada o zmaganiach z niebezpieczną prywatną firmą wojskową o nazwie Pax Armata, które działania wywołały chaos na całym świecie. Gracze wcielają się w członków elitarnego zespołu Sztylet 13, którzy podejmują się kilku niebezpiecznych misji, starając się wyeliminować przywódcę grupy najemników i pozbyć się zagrożenia u jego źródła. 

Oczywiście opowieść nie jest szczególnie ambitna. Jest raczej poprawna, a zwrotów akcji trudno się nie domyślić. Podejrzewam jednak, że nikt nie oczekiwał tutaj zaskakującej, wielowątkowej i głęboko zapadającej w pamięć opowieści. Twórcom udało się natomiast stworzyć angażującą kampanię, którą poprowadzono w iście kinowy sposób. Mnóstwo w niej spektakularnych scen akcji, które momentami zawstydzają filmowy dorobek Michaela Baya. Nad naszymi głowami świszczą pociski, budynki walą się z hukiem, pojazdy eksplodują, a z nieba spadają śmigłowce. Całość dopełniają oskryptowane momenty przypominające kampanie z Call of Duty.

Battlefield 6

arrow-left
Battlefield 6
fot. EA
arrow-right

Kampania jest przy tym zróżnicowana — podczas pogoni za Pax Armata trafimy m.in. do Egiptu i Nowego Jorku. Raz zapewniamy naszym sojusznikom wsparcie z dystansu przy pomocy karabinu snajperskiego, innym razem kierujemy opancerzonymi pojazdami, a jeszcze innym przekradamy się przez pogrążone w mroku uliczki Kairu. Zabawa nie jest jednak długa — ukończenie dziewięciu misji zajmuje zaledwie kilka godzin, nawet na wyższych poziomach trudności (na najwyższym nie ma możliwości reanimacji). Twórcy zadbali o kilka dodatkowych atrakcji w postaci opcjonalnych wyzwań (np. ukończenie misji jedynie z pistoletem lub zdobycie określonej liczby headshotów) oraz dobrze ukrytych nieśmiertelników. Mimo bardzo liniowych, wręcz korytarzowych etapów (za wyjątkiem końcówki, w większej lokacji dającej trochę swobody), ciężko znaleźć je wszystkie bez skupiania się na tym i zaglądania w każdy kąt. Jest więc coś, co może zmotywować niektórych do przejścia całości więcej niż tylko jeden raz. 

Wojna totalna

Nie da się ukryć, że w grach takich jak Battlefield czy Call of Duty kampanie fabularne, nawet jeśli przyzwoite, to raczej tylko przystawka, a nie powód do zakupu gry. Nie inaczej jest w tym przypadku – daniem głównym pozostaje multiplayer, i to tam czeka najwięcej atrakcji i zmian na plus. Po przerwie powraca system klas, który zastąpił specjalistów znanych z premierowej wersji Battlefield 2042. Gracze mogą wybierać spośród czterech archetypów – szturmowca, inżyniera, wsparcia oraz zwiadowcy. Nie dziwi mnie, że społeczność preferuje to rozwiązanie – jest przejrzyste i intuicyjne. Każda klasa ma określone wyposażenie i rolę na polu bitwy, co ułatwia planowanie taktyczne. Oczywiście nie zabrakło szerokich możliwości personalizacji. Wybieramy broń (każda klasa ma swoją charakterystyczną, ale to raczej sugestia, a nie sztywne ramy), granaty i gadżety, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę. System progresji jest klasyczny — im więcej gramy, tym więcej rzeczy odblokowujemy, ale odbywa się to naturalnie, bez uczucia żmudnego, frustrującego i wielogodzinnego grindu. Kosmetyki również nie zabrakło, ale przynajmniej na razie rzeczywiście jest ona dość "przyziemna", a o szaleństwach rodem z Fortnite czy konkurencyjnego Call of Duty nie ma mowy. 

System poruszania się został rozbudowany względem poprzednich odsłon. Nie ma tu jednak podwójnych skoków, biegania po ścianach czy innych akrobacji rodem z Black Ops 7. To raczej ewolucja niż rewolucja. Dodano m.in. przewroty redukujących obrażenia po upadku. Najciekawszą i najbardziej praktyczną nowością jest możliwość przeciągania powalonych sojuszników — dzięki temu można ich bezpiecznie reanimować w osłoniętym miejscu, z dala od niebezpiecznych i potencjalnie śmiertelnych kul.

Mapy, na których przychodzi nam toczyć boje, podobnie jak misje w kampanii, są różnorodne. Łączą w sobie zarówno otwarte przestrzenie, gdzie łatwo o dostanie przypadkowej kulki, jak i mniejsze, zamknięte lokacje, w których musimy liczyć się z tym, że zagrożenie może czyhać za każdym rogiem. Design map sprzyja ciągłej akcji. Skonstruowano je w taki sposób, że praktycznie cały czas coś się na nich dzieje. Momenty wytchnienia, w których moglibyśmy na moment zatrzymać się w celu przemyślenia dalszych działań, są rzadkością. W połączeniu z dość niskim TTK (time to kill, czyli czas potrzebny do zabicia przeciwnika) sprawia to, że tempo potyczek jest naprawdę wysokie i trudno narzekać na nudę. 

Pewne zastrzeżenia można mieć natomiast co do balansu, choć jest więcej niż prawdopodobne, że twórcy będą go poprawiać w kolejnych aktualizacjach. W wersji przedpremierowej bywało różnie – niektóre mapy (Most Manhattański to doskonały przykład) wyraźnie faworyzowały obrońców (a czasami także i snajperów), co potrafiło frustrować atakujących. Nie byłem w tym odczuciu odosobniony, bo w kilku meczach na czacie tuż po rozpoczęciu gry pojawiały się głosy rozczarowanych graczy, którzy narzekali na to, że znaleźli się w zespole "z góry skazanym na porażkę". 

Symfonia zniszczenia

Twórcy dotrzymali słowa w kwestii destrukcji. Nie jest to tylko widowiskowy efekt, ale element taktyki. Możemy wykorzystywać niszczenie otoczenia na wiele sposobów. Poprzez przebijanie się przez ściany możemy flankować wrogów, a snajperów możemy zdejmować nie tylko celnymi strzałami, ale też wysadzając budynki, na których się znajdują. W połączeniu z nadal bardzo potężnymi pojazdami – z niszczycielską siłą ognia, ale wymagającymi wprawy w użytkowaniu – daje to naprawdę spore możliwości strategiczne, a przy okazji też mnóstwo frajdy. Trudno nie ekscytować się na widok tego, jak nasze działania wpływają na stan mapy. 

Dostępne tryby gry to ciekawa mieszanka tradycji i nowoczesności, a także zmagań na mniejszą skalę i "wojny totalnej", z której cykl Battlefield słynie. Szczególnie ciekawa okazuje się debiutująca Eskalacja, będąca pomysłową wariacją na temat znanego Podboju. Różnice między tymi dwoma trybami są na pozór subtelne, w rzeczywistości jednak fundamentalne. Zamiast pięciu punktów kontrolnych jest ich aż siedem, a punkty zdobywane są za utrzymanie większej liczby z nich do wypełnienia licznika. Rzecz w tym, że z każdą rundą jeden z punktów kontrolnych znika z mapy. Im dłużej trwa zabawa, tym bardziej intensywna się staje. Szczególnie ciekawie jest w momencie, gdy bierzemy udział w zaciętym pojedynku. Do gustu przypadła mi szczególnie Eskalacja na powracającej mapie z Battlefield 3, czyli Operacji Burzy Ognia. 

Battlefield 6

arrow-left
Battlefield 6
fot. EA
arrow-right

Oprawa audiowizualna trzyma bardzo wysoki poziom, tak charakterystyczny dla tej serii. Gra prezentuje się znakomicie — zarówno pod względem lokacji, jak i modeli postaci czy broni. Efekty cząsteczkowe robią ogromne wrażenie: dym, kurz i wybuchy budują atmosferę totalnej wojny, choć czasem potrafią przesłonić pole widzenia i ukryć przed naszym wzrokiem to, co w danym momencie jest istotne. Mimo bogactwa efektów optymalizacja nie zawodzi — nawet na podstawowym modelu PS5 gra działa płynnie, co w dzisiejszych czasach, zamiast standardem, jest miłym zaskoczeniem. 

Battlefield 6 rzeczywiście można uznać za powrót do korzeni. System klasowy, rozbudowana destrukcja i liczne ulepszenia przypadną do gustu weteranom, a atrakcyjna oprawa i filmowa kampania mogą przyciągnąć nowych graczy. Szkoda, że tryb battle royale nie zdążył na premierę, bo zapowiadał się interesująco. Jednak i bez niego trudno narzekać na nudę, bo dostępna już teraz zawartość wystarczy na dłuższy czas, a wkrótce wystartuje 1. sezon. To Battlefield w najlepszym wydaniu — dynamiczny, widowiskowy i pełen emocji.

W przedpremierowej wersji nie miałem okazji przetestować trybu Portal, który umożliwia graczom tworzenie własnych doświadczeń i dzielenie się nimi w sieci. Twórcy zapewniają, że narzędzie będzie bardziej przystępne, a jednocześnie potężniejsze niż w Battlefield 2042. Czy to prawda? Przekonamy się po premierze gry.

Battlefield 6
Tagi:  recenzja 
recenzja gry battlefield 6
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Dexter: Zmartwychwstanie
-

Dexter: Zmartwychwstanie z 2. sezonem w produkcji? Michael C. Hall potwierdza!

2 Blumouse
-

Znana wytwórnia horrorów pójdzie na sprzedaż? Założyciel Blumhouse odpowiada na plotki

3 Code Vein II
-

Zwiastun fabularny Code Vein II. Poznajcie świat i bohaterów

4 Kolory zła: Czerwień
-

Powstaną kolejne polskie projekty dla Netflixa! Pierwsze zdjęcia z Buntu i kontynuacji Kolorów zła

5 GODZILLA: INFINITY ROAR #1
-

Godzilla łączy siły z mocarzem Marvela. Najbardziej „szalony i niebezpieczny” crossover w historii

6 Jeszcze bardziej zakręcony piątek
-

Zakręcony piątek 2 online. Gdzie obejrzeć w streamingu w Polsce?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e02

Chicago Fire

s26e05

Przyjaciółki

s11e02

Chicago Med

s13e02

Chicago PD

s49e03

Ryzykanci

s2025e195

Moda na sukces

s29e08

Ghost Adventures

s06e03

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

ur. 1964, kończy 61 lat

Brandon Routh
Brandon Routh

ur. 1979, kończy 46 lat

Filip Bobek
Filip Bobek

ur. 1980, kończy 45 lat

Spencer Grammer
Spencer Grammer

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Bakula
Scott Bakula

ur. 1954, kończy 71 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV