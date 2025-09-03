Reklama
Bibliotekarze: Nowy rozdział - sezon 1 - recenzja

Data premiery w Polsce: 3 września 2025

Bibliotekarze: Następny rozdział to nowy serial osadzony w lubianym przez widzów świecie pełnym magii i potworów. Tym razem nowa grupa bohaterów poszukuje artefaktów na terenie Europy i przeżywa wesołe przygody. Czy warto obejrzeć?
7/10
Adam Siennica
Bibliotekarze: Nowy rozdział fot. materiały prasowe
Serial Bibliotekarze: Nowy rozdział rozgrywa się po wydarzeniach z poprzedniej produkcji tej franczyzy, która zakończyła się w 2018 roku. Widać, że celem twórców było rozbudowanie świata i opowiedzenie historii dziejącej się w innym miejscu, obok przygód znanych bohaterów. Łącznikiem staje się lubiana postać Jacoba Stone'a (Christian Kane), która pojawia się gościnnie w dwóch odcinkach. Jego rola jest czysto komediowa, ale potrzebna, by – zwłaszcza w pierwszym odcinku – wprowadzić fanów do nowych przygód.

Ta franczyza zawsze była dość osobliwa, bo twórcy świadomie akceptowali pewnego rodzaju kicz, który wynikał z uproszczeń i niedużego budżetu. Ba, pamiętajmy, że filmy sprzed dwóch dekad, które rozpoczęły ten świat, spotykały się z opinią taniej zrzynki w stylu Indiany Jonesa. Nic bardziej mylnego! Bibliotekarze zawsze byli cudowną eskapistyczną rozrywką, która pozwalała odciąć się od rzeczywistości. Prezentowała coś naiwnego, ale cudacznie wesołego, przyjemnego i wspaniale przygodowego. Taki jest również Nowy rozdział, który uchwycił tę konwencję w najlepszej formie. Dostaliśmy lekki i budujący pozytywne emocje tytuł. Po prostu świetnie się go ogląda i – pomimo budżetowych problemów – jest w tym dużo znakomitych pomysłów, dobre tempo i sporo humoru. 

Współczesne seriale są poważne, mroczne, często ponure – i dlatego takie tytuły jak Bibliotekarze: Nowy rozdział wydają się ciekawą alternatywą. Nie zawsze szukamy trudnej rozrywki. Czasem chcemy po prostu się zrelaksować. W tym przypadku odcinki są różnorodne, zawsze z dobrym balansem między przygodą a humorem. Widać, że twórcy świetnie się bawią, kreując te historie i wypełniając je klimatem lekkiej przygodówki, która zaraża widza pozytywną energią.

Każdy, kto oglądał poprzednich Bibliotekarzy, wie, że bohaterowie w grupie pełnią określone role: bibliotekarz przewodzi, strażniczka chroni, a reszta ma wiedzę i umiejętności, które są przydatne. Dobór postaci jest niezły, bo mamy naukowczynię, która musi zaakceptować prawdę o magii, wielbiciela teorii spiskowych, wątpiącą w siebie strażniczkę i bibliotekarza z końcówki XVIII wieku. Jest w tym trochę świeżości. Co ważne, już w pierwszym odcinku obsada dobrze ze sobą współpracuje. Jest między nimi chemia. Oglądamy drużynę, w którą można uwierzyć i którą od razu się lubi. Przeważnie seriale wymagają kilku odcinków, by obsada odnalazła rytm. Tutaj to następuje ekspresowo i staje się mocną zaletą aż do samego końca.

Mamy też wątek przewijający się przez cały sezon – dotyczy on czarnego charakteru, z którym bibliotekarz miał do czynienia w swoich czasach. Twórcy nie ukrywają, że wzorują się na typowych złoczyńcach z kreskówek. W jednym odcinku dosłownie wprowadzają elementy rysunkowe, by jeszcze bardziej to podkreślić. Wszystko w nim jest kiczowate, przerysowane i absurdalne – na czele ze złowieszczym śmiechem, jakiego możecie oczekiwać w bajkach. Jego historia jednak zostaje trochę zmarnowana, bo całość, pomimo wszystko, miała większy potencjał. A poruszenie tego wątku w ostatnich odcinkach wydaje się takie niedogotowane i niewykorzystujące szansy na coś więcej. Jakby twórcy za bardzo chcieli zrobić to prześmiewczo, przez co wydźwięk fabularny nie działa, a całość wydaje się przesadnie uproszczona. Ostatnie sceny sugerują nowe zagrożenie w drugim sezonie, który zapowiada się jeszcze lepiej. Być może produkcja nabierze wyrazu. 

Serial Bibliotekarze: Nowy rozdział ma wszystko to, za co fani uwielbiają tę franczyzę. Widzowie nie muszą jednak znać poprzednich produkcji, by sięgnąć po ten tytuł. Czeka na nich lekka, prosta (czasem może zbyt uproszczona) rozrywka, która opowiada historie w przygodowym tonie i z sercem po właściwej stronie. Pozwala się zrelaksować i zapomnieć o codzienności. Wyszło o wiele lepiej niż w ostatnim sezonie Bibliotekarzy.

