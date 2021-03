BrzydUla 2 - odcinek 106 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Dwa najciekawsze wątki serialu BrzydUla 2 doczekały się połączenia za sprawą niespodziewanych i interesujących dla widzów komplikacji. Dzięki temu fani serialu otrzymali dynamiczny i atrakcyjny odcinek, który wreszcie zapewnił oczekiwaną rozrywkę. Szczególnie dobrze wypada w porównaniu do poprzedniego, niekoniecznie udanego epizodu. W 106. odcinku sporo się dzieje i wygląda na to, że to, co obserwujemy, jest kulminacją dotyczącą obecności Francesca w Polsce. Chociaż wszystko wskazuje na to, iż nie kto inny, a Francesco ukradł pieniądze, i w tej kwestii możemy nie doczekać się zwrotu akcji, to sam proces odzyskiwania funduszy może przynieść wiele interesujących komplikacji. W środowym odcinku bardzo dobrze wypadają starcia, sprzeczki i przekrzykiwania zarządu. Zabawne jest też samo zakończenie odcinka, w którym telefon od Uli rzuca podejrzenia na Marka.

BrzydUla 2 - odcinek 106

Żywiołowe sceny i zadaniowe nastawienie Pauliny, Marka, Seby i Alexa zostało w tym odcinku skontrastowane z widzeniem całej sytuacji od strony pesymistycznego Adama, co jest udanym zabiegiem. Ciekawe jest również to, jak zażarcie Bożena broni Adama przed podejrzeniami ze strony Ewy Wróbel. Zachowanie byłej ukochanej Turka pokazuje, jakie nieoczywiste ma podejście do niego. Z jednej strony wykorzystuje dyrektora finansowego, manipuluje nim dla osiągnięcia własnych celów, lecz jednocześnie kiedy trzeba, stoi za nim murem. Pytanie tylko, czy ta jej labilność w podejściu do Turka w przyszłości przełoży się ciekawie dla serialu. Na pewno na tym etapie wsparcie Bożeny sprawia, że spanikowany Adam, który chwilowo zrezygnował z terapii, w jakikolwiek sposób jeszcze się trzyma. Słabszym momentem tego odcinka była za to scena w bufecie, w której jedna z modelek zachowuje się niemal identycznie jak Violetta. Nie mam pojęcia, czemu miało służyć kolejne kopiowanie Violi. Wątpię, czy miało służyć czemukolwiek.

W serialu BrzydUla 2 wreszcie dzieje się coś ciekawego. Wymyślona przez twórców intryga dobrze rokuje, jeśli chodzi o kolejne odcinki.