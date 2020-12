BrzydUla 2 - odcinek 55 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

55. odcinek serialu BrzydUla 2 ciekawie się zaczyna i równie ciekawie kończy. W ostatnim epizodzie przed przerwą świąteczną poruszone zostały ważne dla całości fabuły kwestie i można odnieść wrażenie, że cała historia ruszyła na przód. Zmiana zaś, którą przyniósł ten odcinek, najpewniej okaże się kluczowa dla całej produkcji.

Przede wszystkim dobrze wypada „przejęcie” firmy przez Aleksa. Inspekcja, za sprawą której Febo dowiaduje się całej prawdy o stanie finansowym firmy, dostarcza wielu emocji. Nerwowość i w szczególności „analogowość” Turka w kwestii raportów staje się zaś pretekstem dla kilku zabawnych scen. Sama zaś ucieczka Marka ze szpitala po rozmowie z Adamem okazuje się zaskakującym – i obiecującym – zwrotem akcji.

Piątkowy odcinek serialu BrzydUla 2 niewątpliwie należeć miał do Uli. Dobrzańska wreszcie wkroczyła do akcji i to chyba właśnie ten moment, zwrot w całej historii, kiedy bohaterka realnie wraca do pracy i bierze sprawy w swoje ręce. Na początku widzom trudno się przestawić – dominująca postawa czy zmiana w tonie głosu tej postaci może dziwić, a nawet odrobinę drażnić. Początkowo trudno nam się do tej zmiany przekonać, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Dziwi też nieco fakt, iż Aleks tak łatwo daje się Uli „zdominować”. Cała zmiana w zachowaniu bohaterki jest jednak umotywowana fabularnie. Rozumiemy, że wynika ona z faktu, iż Dobrzańska chroni to, co dla niej najważniejsze – Marka. Możemy więc śmiało podejrzewać, że fabuła wkracza na nowy tor, a od tego momentu Ula stanie za sterami F&D i pokieruje całą załogą domu mody, wyciągając ich z kryzysu. I udowadniając tym samym, że to tytułowa bohaterka jest najważniejszą postacią tejże produkcji.

BrzydUla 2 - odcinek 55

Przed przerwą świąteczną twórcy serialu BrzydUla 2 zaproponowali nam udany fabularnie odcinek. Scenarzyści sprawili, że na nowe odcinki, dostępne dopiero od nowego roku, będziemy czekać z niecierpliwością.