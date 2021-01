BrzydUla 2 - odcinek 63 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

BrzydUla 2 w 63. odcinku wciąż intryguje widzów za sprawą wprowadzenia wątku kryminalnego i porwania Violi. Na tym etapie trudno stwierdzić, co jeszcze za uszami może mieć pan Hu i przez co dokładnie uwarunkowane jest jego zachowanie. To jednak, co podejrzewa Nadia, nie wydaje się być bezpodstawne. Być może więc porwanie Violetty może mieć związek z tym, iż madame Hu wie wiele o niekoniecznie legalnych interesach męża... Na ten moment wątek kryminalny wypada obiecująco, zaś końcowy zwrot akcji i informacja o pojawieniu się Kubasińskiej w F&D sprawia, że widzowie sięgną po kolejny odcinek.

W 63. epizodzie serialu BrzydUla 2 wciąż dobrze wypada wątek Sławomira i zapewne nie tylko fani Piotra Roguckiego zgodzą się, że projektant wyrósł na świetną postać, którą z chęcią oglądamy na ekranie. W tym odcinku sympatyzujemy również z Sebastianem, który po spotkaniu z Hu wciąż jest w nie najlepszym stanie. Nieco gorzej i mniej zabawnie wypada wątek Bożenki oraz jej „halloweenowa” stylizacja, niemniej jednak w dalszym ciągu ciekawi nas, jak po rozstaniu z Turkiem będzie wyglądała ich relacja.

BrzydUla 2 - odcinek 63

Jednym z najciekawszych momentów odcinka jest bez wątpienia ukazanie rozwoju relacji Nadii i Uli. Bohaterki, których historia znajomości nie należy do najłatwiejszych, w tym momencie są w stanie współpracować nad poprawą sytuacji firmy i nie ma między nimi już żadnych negatywnych emocji. Ewolucja kontaktu tych postaci daje widzom pewien rodzaj satysfakcji.

BrzydUla 2 zaserwowała widzom całkiem udany i obiecujący odcinek. Dalszy rozwój ukazanych w epizodzie wątków może zaś przynieść odbiorcom wiele oczekiwanej od serialu rozrywki.