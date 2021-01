BrzydUla 2: odcinek 66 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 w 66. odcinku dużo uwagi poświęca Violi i sprawie z Hu Corporation. Wydaje się, że ten epizod jest przełomowy i to w nim nastąpił prawdziwy powrót Violety – takiej, jaką znamy i lubimy - na ekrany. Ostatnio żona Hu odgrywała bowiem raczej pasywną rolę. Ten odcinek pozwolił postaci wysunąć się na pierwszy plan. Zaobserwować możemy w nim sprawczość bohaterki, co, jak już doskonale wiemy, najczęściej zapewnia widzom świetną rozrywkę.

Nieco dynamiki do odcinka wniosły już same poszukiwania Violi w hotelu. Pod względem intrygi coraz bardziej zastanawiające są natomiast poczynania Hu i jego interesy. Jaką rolę w tym wszystkim ma Poznachowska i dlaczego Hu naprędce „wymienił” na nią żonę?

BrzydUla 2 skupia się też na motywacji i umysłowości Violi. Bohaterka sama przyznała, że związała się z Hu dla korzyści materialnych i komfortowego życia. Pojawia się jednak myśl, że nawet dla Violi w którymś momencie okaże się to niewystarczające i będzie pragnęła zaznać prawdziwej miłości. A wtedy zjawić może się Sebastian. Jest to jednak oczywiście kwestia do rozwinięcia w dłuższej perspektywie.

BrzydUla 2 - odcinek 66

66. odcinek serialu BrzydUla 2 przynosi jedną konfrontację, a inne dwie odwleka. Spotkanie Ani z Koczkiem i jego prawnikiem odsłania nieustępliwość bohaterki w dążeniu do sprawiedliwości, a również widzom daje satysfakcję z triumfu prawdy. Wciąż przesuwana jest konfrontacja Uli i Marka, rośnie zaś napięcie jeśli chodzi o spotkanie F&D z Hu i rezygnację umowy oraz wycofanie zarzutów wobec Marka. Pojawienie się Violi w hotelu może dać przecież zaczątek dla kolejnych komplikacji...

BrzydUla 2 sięga po najciekawszy wątek i interesująco go rozwija. Wydaje się jednak, że najciekawsze jeszcze przed nami.