BrzydUla 2 - odcinek 65 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Po poprzednim rozrywkowym epizodzie BrzydUla 2 zaserwowała nam udany, choć nieco spokojniejszy odcinek. Bez wątpienia najzabawniej wypadła w nim scena rozmowy Violi i Angeliką, a to między innymi z racji przeinaczania powiedzonek przez obie z sióstr. Kiedy z listu Uli Kubasińska dowiaduje się o tym, że ktoś się za nią podaje, dokonuje się pewien przełom w podejściu madame Hu do sytuacji związanej z Dobrzańskimi. Dzięki niemu możemy się spodziewać, iż lubiana przez widzów bohaterka znów stanie się postacią aktywną, mającą wpływ na fabułę, i ponownie zacznie odgrywać w serialu większą rolę.

Niezmiennie zastanawiają nas motywy działania pana Hu. Na ten moment trudno nam zrozumieć, co kieruje Azjatą, gdy nie chce dojść do porozumienia z Ulą i renegocjować umowy. Przyczyny jego zachowania wciąż pozostają nieznane, lecz cała sytuacja związana z bohaterem i jego działalnością przestępczą coraz bardziej intryguje. Sama zaś scena spotkania Uli oraz Turka z niedoszłym partnerem biznesowym, pomimo wtrąceń Adama, nie należała może do najzabawniejszych, ale oglądało się ją ze sporą przyjemnością i zainteresowaniem. Najbardziej emocjonujące sceny 65. odcinka serialu BrzydUla 2 mają jednak związek z powracającym wątkiem molestowania seksualnego Ani. Sprawy przyjmują nieoczekiwany, lecz wreszcie korzystny dla bohaterki obrót – a na to czekaliśmy już przecież od dłuższego czasu.

BrzydUla 2 - odcinek 65

Sporą część epizodu spędziliśmy w domu Dobrzańskich, a sceny w towarzystwie dzieci wypadły całkiem dobrze. Niestety w małżeństwie Uli i Marka nadal nie jest najlepiej. Szef F&D wciąż silnie przeżywa zarówno zdradę, jak i to, że pogrążył firmę, uciekając od rozmowy z żoną. Jego zachowanie jest jednak prawdopodobne psychologicznie. Dobrzańska zaś, która, jak wiemy, zamierza walczyć zarówno o rodzinę, jak i o firmę, nie daje za wygraną i po raz kolejny inicjuje rozmowę z Markiem. Twórcy odwlekają jednak konfrontację bohaterów tak długo, jak tylko się da, i grają tym samym na naszych emocjach. Zakończenie odcinka intryguje - kiedy bowiem ma już dojść do szczerej wymiany zdań między Dobrzańskimi, zostaje ona niespodziewanie przerwana przez niepokojący hałas. Oby wytłumaczenie, które przyniesie kolejny odcinek serialu BrzydUla 2, warte było kolejnego przekładania konfrontacji małżonków.