placeholder
Reklama
placeholder

Caramelo - recenzja filmu

Caramelo to propozycja od Netflixa dla wielbicieli filmów ciepłych, poruszających i nastrajających pozytywną energią. Piszemy bez spoilerów, dlaczego warto obejrzeć ten wyjątkowy film.
Ocena recenzenta:
7/10
Reklama
placeholder
Małgorzata Szymikowska
Małgorzata Szymikowska
Tagi:  recenzja 
Caramelo - oficjalny kadr z filmu Netflixa o przyjaźni człowieka z psem fot. Netflix
Reklama

Caramelo to ciepły i wzruszający brazylijski film dostępny na Netfliksie. Główny bohater, Pedro (grany przez Rafaela Vittiego), to obiecujący kucharz, którego życie zmienia się o 180 stopni po otrzymaniu poważnej diagnozy. W trudnym momencie poznaje bezdomnego psa. Karmelowy kundelek staje się jego wiernym towarzyszem. Dzięki tej przyjaźni mężczyzna odnajduje nadzieję, radość i sens w codzienności, a ich wspólna podróż staje się pełna emocji, ciepła i wzruszeń.

Caramelo to niezwykle poruszająca opowieść, która – mimo swojej prostoty – może trafić prosto w serce widza. Jako miłośniczka psów odebrałam tę historię bardzo emocjonalnie, ponieważ łączy ona w sobie ciepło, autentyczność oraz prawdę o relacji, którą trudno opisać słowami: o przyjaźni między człowiekiem a psem. 

Od pierwszych minut filmu czuć, że twórcy chcieli pokazać nie tylko codzienność bohaterów, ale przede wszystkim ich wewnętrzne zmagania. Pedro, grany niezwykle przekonująco i z ogromnym wyczuciem, staje się postacią, z którą łatwo się utożsamić. Jego emocje są namacalne – widać w nich bezradność, zagubienie, ale też miłość i determinację. Aktor nie gra na siłę, pozwala widzowi wejść w swój świat, a jego interpretacja bohatera jest pełna naturalności i szczerości.

 

Największym zaskoczeniem jest jednak to, że równie silną osobowość ma Caramelo – pies, który towarzyszy Pedrowi w tej emocjonalnej podróży. Widać, że psi bohater jest świetnie wyszkolony i przygotowany do roli, a jego obecność nadaje produkcji wyjątkowe ciepło i realizm. Chemia między aktorem a psem jest wyczuwalna, a ich relacja rozwija się w sposób subtelny, ale bardzo wzruszający.

Wizualnie film jest spokojny i delikatny. Twórcy postawili na naturalność zamiast przesadnego dramatyzmu. Mimo piękna i emocjonalnego scenariusza niektóre rzeczy nie do końca przypadły mi do gustu. Takim minusem była muzyka, która często wydawała się monotonna i powtarzalna. Niektóre piosenki wręcz nie pasowały do nastroju. Zdarzały się również momenty, w których tempo było nieco rozwleczone. Uważam też, że kilka scen można było skrócić, aby utrzymać pełne zaangażowanie widza.

Caramelo to film familijny o niezwykle wzruszającej tematyce. To wyciskacz łez dla osób kochających psy i historie o bezwarunkowej przyjaźni. Produkcja pozostawia po sobie ciepło, refleksję i poczucie, że zwierzęta potrafią być najwierniejszymi towarzyszami, obecnymi zarówno w chwilach szczęścia, jak i w trudniejszych momentach życia.

Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Caramelo Komedia

Najnowsze

1 Fallout - 2. sezon
-

Amazon Prime Video przyspiesza premierę wielkiego hitu. Różnica jest jednak nieznaczna

2 Ponies
-

Serial w klimacie Zimnej Wojny z Emilią Clark. Zobaczcie zwiastun Ponies

3 1. Jedna bitwa po drugiej
-

Jedna bitwa po drugiej w HBO Max. Premiera szybciej niż się spodziewaliśmy!

4 Netflix
-

Netflix - nowości na styczeń 2026. Finał Stranger Things

5 Avengers: Doomsday - logo
-
Spoilery

Zwiastun Avengers: Doomsday wyciekł do sieci. Powrót legendy Marvela potwierdzony

6 Normal
-

Bob Odenkirk znów kopie tyłki. Zwiastun akcyjniaka Normal z gwiazdą serii Nikt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e11

Simpsonowie

s2025e240

Moda na sukces

s16e09

Bob’s Burgers

s42e71

s20e12

Cztery żony i mąż

s58e12

s06e01

Zwierzęce zagadki

s24e12

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Stuart Townsend
Stuart Townsend

ur. 1972, kończy 53 lat

Charlie Cox
Charlie Cox

ur. 1982, kończy 43 lat

Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan

ur. 1990, kończy 35 lat

Ralph Ineson
Ralph Ineson

ur. 1969, kończy 56 lat

Adam Brody
Adam Brody

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Quentin Tarantino skrytykował Matthew Lillarda. Aktor nie omieszkał odpowiedzieć

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV