Caramelo to ciepły i wzruszający brazylijski film dostępny na Netfliksie. Główny bohater, Pedro (grany przez Rafaela Vittiego), to obiecujący kucharz, którego życie zmienia się o 180 stopni po otrzymaniu poważnej diagnozy. W trudnym momencie poznaje bezdomnego psa. Karmelowy kundelek staje się jego wiernym towarzyszem. Dzięki tej przyjaźni mężczyzna odnajduje nadzieję, radość i sens w codzienności, a ich wspólna podróż staje się pełna emocji, ciepła i wzruszeń.

Caramelo to niezwykle poruszająca opowieść, która – mimo swojej prostoty – może trafić prosto w serce widza. Jako miłośniczka psów odebrałam tę historię bardzo emocjonalnie, ponieważ łączy ona w sobie ciepło, autentyczność oraz prawdę o relacji, którą trudno opisać słowami: o przyjaźni między człowiekiem a psem.

Od pierwszych minut filmu czuć, że twórcy chcieli pokazać nie tylko codzienność bohaterów, ale przede wszystkim ich wewnętrzne zmagania. Pedro, grany niezwykle przekonująco i z ogromnym wyczuciem, staje się postacią, z którą łatwo się utożsamić. Jego emocje są namacalne – widać w nich bezradność, zagubienie, ale też miłość i determinację. Aktor nie gra na siłę, pozwala widzowi wejść w swój świat, a jego interpretacja bohatera jest pełna naturalności i szczerości.

Największym zaskoczeniem jest jednak to, że równie silną osobowość ma Caramelo – pies, który towarzyszy Pedrowi w tej emocjonalnej podróży. Widać, że psi bohater jest świetnie wyszkolony i przygotowany do roli, a jego obecność nadaje produkcji wyjątkowe ciepło i realizm. Chemia między aktorem a psem jest wyczuwalna, a ich relacja rozwija się w sposób subtelny, ale bardzo wzruszający.

Wizualnie film jest spokojny i delikatny. Twórcy postawili na naturalność zamiast przesadnego dramatyzmu. Mimo piękna i emocjonalnego scenariusza niektóre rzeczy nie do końca przypadły mi do gustu. Takim minusem była muzyka, która często wydawała się monotonna i powtarzalna. Niektóre piosenki wręcz nie pasowały do nastroju. Zdarzały się również momenty, w których tempo było nieco rozwleczone. Uważam też, że kilka scen można było skrócić, aby utrzymać pełne zaangażowanie widza.

Caramelo to film familijny o niezwykle wzruszającej tematyce. To wyciskacz łez dla osób kochających psy i historie o bezwarunkowej przyjaźni. Produkcja pozostawia po sobie ciepło, refleksję i poczucie, że zwierzęta potrafią być najwierniejszymi towarzyszami, obecnymi zarówno w chwilach szczęścia, jak i w trudniejszych momentach życia.