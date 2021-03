Co w duszy gra - wideorecenzja

Soul

‌Co w duszy gra to najnowsza animacja Pete'a Doctera, który takimi filmami jak Odlot czy W głowie się nie mieści udowodnił, że jest specem w Pixarze od tematów wielkich. Szczególnie to ostatnie dzieło, znakomite w każdym aspekcie, pokazało jak robić filmy na temat trudny, lecz w atrakcyjny, uproszczony sposób. Co w duszy gra wydaje się być duchowym spadkobiercą poprzedniej animacji Doctera w sferze podejścia do koncepcji jak i budowania historii. Nie oznacza to jednak zwykłej powtórki z rozrywki, a ponowną eksplorację ważkich tematów w przystępny dla każdego widza sposób. A że reżyser zabrał sie tym razem za temat śmierci i sensu życia, tym zadanie było trudniejsze. Jak mu wyszło? Zobaczcie wideorecenzję.

