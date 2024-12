Billy Bob Thornton mógł zapolować na Spider-Mana i Ethana Hunta. Dlaczego odrzucił ikoniczne role?

fot. Paramount+

Billy Bob Thornton to uznany reżyser, scenarzysta oraz gwiazda filmowa. Na przestrzeni swojej kariery wystąpił w takich produkcjach jak Armageddon czy Światła stadionów. Okazuję się, że w swoim dorobku mógł mieć też inne, ikoniczne role. Aktor był bliski wcielenia się w Zielonego Goblina w trylogii Spider-Man od Sama Raimiego, którego ostatecznie zagrał Willem Dafoe oraz mógł być jednym z najbardziej rozpoznawalnych przeciwników Ethana Hunta z serii Mission: Impossible, czyli Owena Daviana, w którego wcielił się Philip Seymour Hoffman. Dlaczego odrzucił te role?

Nie interesują mnie tego typu role. Jeśli chodzi o Zielonego Goblina, to nie podobała mi się perspektywa wstawania o 4 w nocy, żeby przez pięć czy sześć godzin nakładać charakteryzacje. Co do Mission: Impossible III - nie chciałem być gościem, który chce zabić Toma Cruise'a. Jeśli jesteś złoczyńcą w tak dużym filmie, to widownia pamięta to później na zawsze. Wolę, gdy moje role są mniej przewidywalne i luźniejsze.

