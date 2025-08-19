Reklama
placeholder

Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 7 - recenzja

Dexter: Zmartwychwstanie nieoczekiwanie wchodzi w psychologiczną głębię postaci, szykując podwaliny pod finałowe starcie. Karty zostały rozdane na ostatnie trzy odcinki sezonu, choć nie wszystkie sugestie zapowiadają się równie obiecująco.
Ocena recenzenta:
8/10

Dexter: Zmartwychwstanie nieoczekiwanie wchodzi w psychologiczną głębię postaci, szykując podwaliny pod finałowe starcie. Karty zostały rozdane na ostatnie trzy odcinki sezonu, choć nie wszystkie sugestie zapowiadają się równie obiecująco.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 7 fot. materiały prasowe
Reklama

W nowym odcinku serialu Dexter: Zmartwychwstanie cieszą detale, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieważne. Jednak twórcy – po raz kolejny w tym serialu – pokazują, że wszystko ma znaczenie. Wyprawa Harrisona z Dexterem na wykład do college'u pozwoliła na bezpośrednie „starcie” z detektyw prowadzącą śledztwo w sprawie ofiary młodego Morgana, a także umożliwiła zdyskredytowanie Batisty. To wszystko ukazuje świetnie przemyślane prowadzenie historii i dodaje Dexterowi dojrzałości. Jego relacja z Harrisonem, kwestia zrozumienia uczucia, jakim go darzy, bycie ojcem – tego właśnie ten serial potrzebował. Te aspekty pozwalają rozwinąć bohatera w ciekawym kierunku.

Zaskoczyła prezentacja Dextera w roli Reda na kolejnej imprezie dla seryjnych zabójców. Wiemy, że Morgan kombinuje, jak wybrnąć z tej sytuacji, a twórcy wykorzystują to z pożytkiem dla opowieści. Jego szczera i autentyczna opowieść ma w sobie niewiarygodną dawkę emocji. W jakimś stopniu opowiedział o wszystkich tam zebranych, w tym o sobie. To pozwoliło fantastycznie rozwinąć jego relację z Praterem (Peter Dinklage) i zaciekawić widzów. Pierwszy raz patrzymy na miliardera jak na człowieka po przejściach. Jego fascynacja mordercami zaczyna nabierać sensu, ale też intrygować. Zmusza nas do zastanowienia się i zadawania pytań. Jednak pomyliłem się – to on zabił Mię w więzieniu. Trochę inaczej na niego patrzymy: może "kolekcjonowanie" seryjnych morderców, a potem pozbywanie się ich jest związane z czymś więcej? To zastanawiające, bo Prater na razie nie ma w sobie nic, co mogłoby usprawiedliwić śmierć z ręki Dexa.

Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 7

arrow-left
Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 7
fot. materiały prasowe
arrow-right

Twórcy szybko rozprawili się z wątkiem zabójcy znanego jako Gemini Killer. Można by się zastanawiać, czy aby nie za szybko, ale jednak są ważniejsze wątki przygotowane na finał sezonu. Starcie z bratem bliźniakiem jego ofiary z poprzedniego odcinka zostało rozegrane zaskakująco udanie i z pomysłem. Dzięki temu nie mamy powtórki z rozrywki, bo twórcy starają się urozmaicać działania Dextera – nawet jeśli w jakimś stopniu odchodzą od jego rutyny. Daje to interesujący efekt: budzi zaufanie Pratera, ale jednocześnie też wyraźną nieufność jego ochroniarki, w którą wciela się Uma Thurman. Ona pozostaje największą zagadką, ale zwróćcie uwagę na ważną scenę: gdy Dex/Red prezentował się grupie, jej reakcja na to, co mówił, była nieprawdopodobnie emocjonalna i autentyczna. To może sugerować coś więcej na jej temat.

Nadal zagadką pozostaje Angel Batista. Jego obsesja na punkcie Dextera jest usprawiedliwiona, a ich słowne starcie w samochodzie – satysfakcjonujące. Jednak mam mieszane odczucia. Czy twórcy nie popadają w skrajność, jeśli chodzi o tę postać? Wiemy, że Dex nie zabił LaGuerty i nadal darzy jakąś sympatią przyjaciela. Scenariuszy, które mogłyby pomóc zażegnać ten konflikt, znalazłoby się multum, a twórcy idą w bezpośrednie starcie. W związku z tym, że Angel nie ma absolutnie żadnego dowodu na to, kim naprawdę jest Morgan, to nie może się skończyć dobrze. Mam nadzieję, że groźba Dextera wobec Batisty nie poskutkuje jego uśmierceniem. Nie brzmi to jak satysfakcjonujący scenariusz.

Dexter: Zmartwychwstanie nadal rewelacyjnie utrzymuje swój poziom. Angażuje za sprawą dostarczanych emocji, a także nieprawdopodobnie przemyślanej, ciekawej oraz dopracowanej historii. Przygody Dextera Morgana jeszcze nigdy nie były tak dobre.

Dexter: Zmartwychwstanie
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

9,2

2025
Dexter: Zmartwychwstanie
Dexter: Zmartwychwstanie Thriller

Najnowsze

1 57. Materialiści – 80%
-

Materialiści dostępni online. Premiera w abonamencie już niedługo - gdzie obejrzeć?

2 Elio
-

Elio już online. Gdzie obejrzeć niedocenioną bajkę Pixara?

3 28 lat później
-

28 lat później już w VOD. Gdzie obejrzeć kontynuację kultowego horroru?

4 Ród Guinnesów
-

Pierwsze zdjęcia z serialu Ród Guinnesów. Za sterami twórca Peaky Blinders

5 Batman
-
Plotka

Czy Kobieta Kot pojawi się w Batmanie 2? Wielu fanów zdenerwuje ta wiadomość

6 Materiał promujący film Superman
-

Dlaczego Superman nie ma południowego akcentu? James Gunn odpowiada Deanowi Cainowi

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

9

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

10

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV