Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Diamenty - recenzja gry planszowej

Data premiery w Polsce: 14 sierpnia 2025

Diamenty to doskonała w swojej prostocie gra, która daje dużo satysfakcji, a co najważniejsze, gwarantuje emocje podczas rozgrywki. Specjalnie dla Was testujemy reedycję planszówki z 2017 roku.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
14 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 14 sierpnia 2025
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  recenzja 
diamenty gra planszowa planszówka Portal Games
Diamenty fot. naEKRANIE.pl
Reklama

W Diamentach wcielamy się w poszukiwaczy skarbów, którzy eksplorują tajemniczą, niebezpieczną jaskinię. Przemierzając kolejne tunele, natrafiamy na ukryte kosztowności – diamenty. Podczas rozgrywki wykładane są karty jaskini, które wskazują, ile skarbów można zdobyć w danym miejscu. Eksploracja trwa, dopóki na stole nie pojawią się dwie takie same karty pułapki. To kończy rundę i sprawia, że wszelkie niezabezpieczone diamenty przepadają.

Kluczowym momentem każdej tury jest decyzja: czy ryzykować i iść dalej w głąb jaskini, czy też wrócić do obozu z tym, co już udało się zebrać. Powrót daje pewność, że zachowamy nasze łupy, ale dalsza wyprawa może przynieść kolejne bogactwa albo wszystko nam odebrać. To właśnie balans między kalkulacją a ryzykiem sprawia, że emocje rosną z każdą kartą. Ostatecznie zwycięża ten, kto po wszystkich rundach zgromadzi największą ilość diamentów.

nullPortal Games

Rozgrywka składa się z kilku krótkich tur, dzięki czemu gra toczy się dynamicznie i nie dłuży się nawet przy większej liczbie uczestników. Wręcz przeciwnie – im więcej osób, tym zabawa staje się bardziej emocjonująca, ponieważ skarby trzeba dzielić między graczy, a każda decyzja nabiera strategicznego znaczenia. Napięcie rośnie szczególnie wtedy, gdy każdy zastanawia się, czy zaryzykować kolejny krok, czy bezpiecznie wycofać się z tym, co już udało się zdobyć.

Na początku gry wybieramy jednego z kilku poszukiwaczy skarbów, reprezentowanych przez karty z wizerunkami oraz figurki. Sam wybór bohatera nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę – równie dobrze można by zastąpić go prostymi pionkami albo nawet całkowicie pominąć. Mimo to element ten dodaje Diamentom charakteru i barwy. Oprawa wizualna, choć dość skromna, jest przyjemna dla oka, humorystyczna i wykonana ze smakiem. Na szczególną uwagę zasługują tytułowe diamenty, które wyglądają jak prawdziwe, lśniące klejnoty. Ich forma doskonale wspiera poczucie imersji. Gracze naprawdę mają wrażenie, że zbierają cenne skarby. Dla młodszych uczestników atrakcyjny wygląd diamentów jest dodatkową motywacją, by je zdobywać, co podkręca rywalizację i sprawia, że gra nabiera jeszcze większych emocji.

Diamenty

arrow-left
Diamenty
Portal Games
arrow-right

Diamenty mają ogromną zaletę – w przeciwieństwie do wielu innych planszówek, których samo rozkładanie bywa czasochłonne i zniechęcające, tutaj zabawa zaczyna się błyskawicznie. Gra jest szybka, lekka i przyjemna, dzięki czemu świetnie sprawdza się w podróży czy w sytuacjach, gdy trzeba czymś zająć dziecko podczas oczekiwania. Oczywiście ta prostota ma także swoją cenę. Diamenty mogą się z czasem znudzić osobom, które w planszówkach poszukują głębszych strategii i wielu wariantów rozgrywki. Z drugiej strony, ich siłą jest właśnie dynamika i emocje. Gra ze znajomymi potrafi dostarczyć mnóstwa śmiechu, zwłaszcza w chwilach podejmowania ryzykownych decyzji. W końcu największą satysfakcję daje moment, gdy uda nam się przechytrzyć przeciwników i zgarnąć całą pulę skarbów dla siebie.

Jeśli lubicie planszówki, w których kluczowe są intuicja oraz balans między ryzykiem a bezpieczeństwem, Diamenty będą strzałem w dziesiątkę. To także świetna propozycja dla dzieci. Nie przytłacza skomplikowanymi zasadami, lecz stawia na radość z przygody i ekscytację z odkrywania skarbów w nieznanych tunelach. Dzięki prostym regułom i krótkim rundom gra nie nudzi się szybko, a największą frajdę daje wtedy, gdy przy stole zasiądzie większa grupa graczy. Jednym słowem: Diamenty to idealna planszówka na rodzinne spotkania i imprezy, szczególnie dla tych, którzy nie boją się stawiać wszystko na jedną kartę i odważnie testują swoje szczęście. 

Diamenty
Tagi:  recenzja 
diamenty gra planszowa planszówka Portal Games
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo)
-

Mark Ruffalo o roli Hulka w nowym Spider-Manie. "Nadal czekam na informacje"

2 Life is Strange
-

Life is Strange otrzyma swój serial. Amazon kontynuuje adaptowanie gier wideo

3 Landman - 2. sezon
-

Konflikt o pola naftowe wciąż trwa. Zobaczcie zwiastun 2. sezonu Landmana

4 Die, My Love
-

Pierwszy zwiastun Die, My Love. Jennifer Lawrence jako matka z depresją poporodową

5 Spider-Man
-

Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu

6 Darth Revan
-

Darth Revan debiutuje w Star Wars od Disneya! Nigdy nie zgadniecie, w którym projekcie...

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e171

Moda na sukces

s12e09

Okrutni jajcarze

s08e15

Ekipa z New Jersey

s27e25

Big Brother (US)

s21e07

Misja Moda

s2025e174

Anderson Cooper 360

s28e08

The First 48

s2025e178

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Michael Keaton
Michael Keaton

ur. 1951, kończy 74 lat

Carice van Houten
Carice van Houten

ur. 1976, kończy 49 lat

Paddy Considine
Paddy Considine

ur. 1974, kończy 51 lat

Rose McGowan
Rose McGowan

ur. 1973, kończy 52 lat

Katerina Graham
Katerina Graham

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

4

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

5

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV