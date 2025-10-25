Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dom pełen dynamitu - recenzja flmu

Data premiery w Polsce: 24 października 2025

Po latach przerwy Kathryn Bigelow ponownie stanęła za kamerą, nawiązując współpracę z platformą Neflix. Dom pełen dynamitu to intrygujący film o tym, co by było, gdyby świat stanął na granicy końca świata. Szkoda tylko, że finalnie nie dostajemy seansu w pełni satysfakcjonującego.
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
24 października 2025
Data premiery w Polsce: 24 października 2025
Reklama
placeholder
Jakub Jabłoński
Jakub Jabłoński
Tagi:  recenzja 
A House of Dynamite - zdjęcia fot. Netflix
Reklama

Bardzo trudno jest mi ocenić najnowszy film Netflixa. Dom pełen dynamitu jest bowiem miksem kilku pomysłów, ze świetnym aktorstwem, doskonałymi technikaliami i idealnie budowanym napięciem. Kathryn Bigelow nie pracowała jako reżyserka przez osiem lat. Królowa kina wojennego powróciła w naprawdę godnym stylu i udowodniła, że wciąż ma oko do scen, słuch do dialogów i otwarty umysł pełen doskonałych pomysłów. Po tych słowach można by uznać, że to film niemal idealny, a jednak poprzez kilka rozwiązań marnuje szansę na stanie się czymś wielkim.

Wspomniałem o miksie. Pierwszy film, który przychodzi mi do głowy, to Nie patrz w górę z Leonardo DiCaprio. Odrobinę podobna tematyka i trochę podobne wykonanie. Jest wizja nieuchronnego końca świata i wszyscy dookoła próbują jakoś sobie z tym poradzić. Pierwsze czterdzieści minut jest najlepszą częścią tego filmu. Tutaj prym wiedzie Rebecca Ferguson. Cała ta długa sekwencja wygląda jak dokument ukazujący prawdziwe wydarzenia. Napięcie sięga zenitu, rozmowy między bohaterami pokazują, jakie emocje w nich buzują. Dodatkowo jest jeszcze wyśmienita muzyka, który podbija to, co na ekranie. To naprawdę nieprawdopodobne kino katastroficzno-wojenne. Wszystko zgrywa się tutaj idealnie. Te czterdzieści minut to jest 10/10, ani na chwilę nie można odpocząć, przemyśleć rzeczy. To jest tak bardzo intensywne i poruszające, że ciężko złapać oddech. I kiedy ma dojść do kulminacji…

A House of Dynamite - plakat

arrow-left
A House of Dynamite - plakat
fot. Netflix
arrow-right

Przychodzi pierwszy pomysł, przez który Dom pełen dynamitu nie jest najlepszą produkcją tego roku. Twórcy wpadli na pomysł, że drugi raz opowiedzą tę samą historię, którą pokazywali nam przez pierwsze czterdzieści minut. I napięcie nagle siada. Już nie ma tego efektu wow, widz już się tak nie angażuje, bo wszystko to dosłownie już widział. Różnią się szczegóły. Niby inna perspektywa, ale budowana na tym samym szkielecie. Drugie czterdzieści minut dłuży się niesamowicie, nie zaskakuje absolutnie niczym. Mamy tylko kilka nowych, nie słyszanych wcześniej dialogów. W drugim akcie nie ma też charyzmatycznej postaci centralnej. Tutaj nie pojawia się już Rebecca Ferguson i film ogromnie na tym traci. A kiedy dochodzimy do kulminacji…

Znów wracamy do początku. Trzeci raz oglądamy ten sam motyw. Tym razem towarzyszymy prezydentowi Stanów Zjednoczonych, w którego wciela się Idris Elba. Niestety tego jest już za dużo. Jeśli przy drugim razie można było mówić o znudzeniu, to co dopiero, gdy powtarzamy niemal identycznie to samo po raz kolejny. W zaledwie dwóch miejscach trzeciego aktu autentycznie dałem się zaskoczyć. I to tylko za sprawą tego, co spotyka postać graną przez Jareda Harrisa. Na dwie krótkie sekundy widz zostaje ponownie zaangażowany w historię. Jednak ogólnie coś, co mało być wielkim atutem filmu, totalnie go zatapia. To nie jest przedstawienie historii z trzech różnych perspektyw. To praktycznie powtórzenie identycznie tego samego i za każdym razem wypada to gorzej i gorzej.

Gdyby tylko pociągnięto do końca wątek zaprezentowany w pierwszym akcie, gdyby rozciągnięto go i dodano wszystko, co ciekawe z aktu drugiego i trzeciego (naprawdę nie było tego dużo, ale zawsze). Wtedy można by było mówić o niezwykle udanym projekcie. A tak, trzeba docenić świetne aktorstwo, świetną muzykę i czterdzieści minut niesamowitego napięcia. Od strony reżyserii na pewno to jedna z lepszych produkcji w tym roku, ale przestrzelono z odważnym, bardzo ryzykownym pomysłem. Sama końcówka także jest trudna do jednoznacznego ocenienia. Znów trzeba docenić odwagę, ale w dzisiejszych czasach chyba zwyczajnie nie można kończyć tak filmów, żeby nie rozczarować widowni.

Strasznie trudno jest ocenić ten film. Nie mogę powiedzieć, że warto w pełni go obejrzeć, ale zdecydowanie warto go włączyć. Dla pierwszego wyśmienitego aktu. Był w tym roku taki serial jak Paradise ze Sterlingiem K. Brownem. Jego przedostatni odcinek pokazywał w efektowny sposób koniec świata. Wątek Rebekki Ferguson w Domu pełnym dynamitu to jest ten sam obłędny poziom, ten sam stan oglądania na bezdechu. Nie żałuję seansu, ale żałuję, że nie zobaczyłem filmu roku, na który projekt Bigelow miał zdecydowane zadatki.

Dom pełen dynamitu
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2025
Dom pełen dynamitu
Oglądaj TERAZ Dom pełen dynamitu Thriller
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Guillermo del Toro
-

Guillermo del Toro o generatywnym AI: "Wolałbym umrzeć niż z tego skorzystać"

2 Zabójcze ciało
-

Kontynuacja horroru z Megan Fox powstaje? Trwają prace nad scenariuszem - jest potwierdzenie

3 Paul Schrader
-

Recenzje AI są obiektywniejsze? Tak uważa scenarzysta Taksówkarza

4 To: Witajcie w Derry
-

Już niedługo premiera To: Witajcie w Derry. Kiedy pojawią się poszczególne odcinki?

5 Austin Butler
-

To będzie duet aktorski nowych Policjantów z Miami? Universal prowadzi rozmowy z gwiazdą Diuny

6 John Boyega jako Finn
-

Star Wars czy Star Trek - John Boyega wybiera. Zobaczymy go kiedyś w Gwiezdnej Flocie?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e04

My Hero Academia

s21e14

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s21e13

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e210

Anderson Cooper 360

s23e31

Real Time with Bill Maher

s2025e42

Firing Line with Margaret Hoover

s02e04

s01e03
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mehcad Brooks
Mehcad Brooks

ur. 1980, kończy 45 lat

Conchita Campbell
Conchita Campbell

ur. 1995, kończy 30 lat

Mariana Klaveno
Mariana Klaveno

ur. 1979, kończy 46 lat

Katy Perry
Katy Perry

ur. 1984, kończy 41 lat

Leslie Grossman
Leslie Grossman

ur. 1971, kończy 54 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV