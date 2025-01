Dragon Ball Daima: odcinek 14 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Bohaterom zajęło aż 14 odcinków, by zdobyć dwie smocze kule i dostać się do pierwszego świata demonów. Biorąc pod uwagę, ile w Dragon Ball Daima było zapychaczy i przeciągania, aby dotrzeć do momentu, który wydaje się wejściem w finałowy etap serialu, trudno jednak mówić, że była to emocjonująca droga. Zbyt wyboista, by móc w pełni satysfakcji powiedzieć, że scenarzyści wykonali kawał świetnej roboty. Nie zrozumcie mnie źle: Dragon Ball Daima to znakomita rozrywka: nawet w tych odcinkach zbytecznych i przejściowych, ale biorąc pod uwagę, ile bohaterowie mają wyzwań przed sobą, pięć odcinków na pokazanie tego z sensem i emocjami wydaje się niewiele. To może być problem, by Dragon Ball Daima dostarczył satysfakcji.

Udaje się w tym odcinku doprowadzić bohaterów do pierwszego świata demonów, ale trudno mówić, że ten epizod był naprawdę udany i potrzebny. To co tutaj ważne i ciekawe, to jedna scena, gdy Neva po raz kolejny zaskakuje swoją potęgą i poziomem mocy. Postać Nameczanina jest jednym z najbardziej intrygujących pomysłów twórców Dragon Ball Daima i, jeśli z tym nie będzie związany jakiś twist, to srogo się rozczaruję. Dzięki temu z jaką łatwością wyłączył potężne tarcze oddzielające trzy światy, widać, że jego moc jest nieograniczona. Jakie ma jednak motywacje? Ta zagadka wciąż wzbudza zainteresowanie, bo tego nie wiemy.

Odcinek jednak jest karygodnym festiwalem scen niepotrzebnych, kuriozalnych i przeciąganych. Przedstawienie oddziału specjalnego żandarmerii miało być prawdopodobnie zabawne i rozluźniające, ale biorąc pod uwagę wszystkie aspekty wypełniania czasu ekranowego w tym serialu niepotrzebnymi i nieciekawymi wątkami, jest to trochę irytujące. Nic nie wnosi ich pokazanie, a w gruncie rzeczy po pierwszym spojrzeniu wiemy, że nie odegrają tutaj żadnej roli. Po co więc się trudzić, gdy serial desperacko potrzebuje skupienia na tym, co ważne?

Dlatego ostatecznie jest to drugi rozczarowujący odcinek Dragon Ball Daima z rzędu. Twórcy wiedzą, jak robić dobry cliffhanger, więc akcja po raz któryś już w tym serialu zostanie przesunięta na przyszłość. Tylko patrząc na to, ile z tego można byłoby wyciąć, by skupić się na tym, co atrakcyjne, tego typu decyzja fabularna pozostawia zbyt wiele do życzenia.