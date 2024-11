Dragon Ball Daima: odcinek 3 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wyprawa do Królestwa Demonów pokazuje nam możliwości serialu Dragon Ball Daima. Rzuca nas do kompletnie nieznanego świata, który poznajemy razem z bohaterami. Odczuwamy więc podobne do nich emocje. To dość charakterystyczne dla fabuł, które starają się oczarować widza wyprawą w nieznane. Jest to powoli budowane, ale już obecna jest w tym nutka ekscytacji. Odkrywanie Królestwa Demonów wraz z Goku i spółką będzie fantastyczną zabawą. Na razie dostaliśmy zaledwie wstęp, który intryguje i pobudza apetyt. Spełnia obietnicę, ale też obiecuje więcej.

Dynamika pomiędzy bogiem światów, Glorio oraz Goku nadaje tempo temu odcinkowi. Nie da się ukryć, że są trochę stereotypowi i niczym nie zaskakują, ale czy to na pewno wada? Twórcy solidnie wykorzystują schematy, aby rozbawić widzów. Glorio to typowy cichy twardziel w stylu jakiegoś przemytnika czy łowcy nagród ze Star Wars. Goku zaś to śmieszek i żartowniś. Bóg światów pełni na razie funkcję ekspozycyjną – zadaje pytania i komentuje to, co widzimy. Na ten moment się sprawdza, ale liczę, że dostanie ciekawszą rolę.

W końcu po kilku odcinkach w Dragon Ball Daima dzieje się coś więcej. Sytuacja w barze dała nam to, czego brakowało w pierwszych dwóch epizodach, a czego osobiście oczekuję po tym serialu. Oto Goku w akcji! Bójka przy jedzeniu hamburgerów ładnie wpisała się w konwencję i wprowadziła humor. Można by rzec: typowy Goku! Bohater potrzebował tego starcia, by przyzwyczaić się nie tylko do mniejszego ciała, ale i do atmosfery planety. Ma więc istotne znaczenie fabularne i jest ładna dla oka.

Końcówka jest nawet zabawna i spełnia swoją funkcję fenomenalnie – po tym, jak bohaterom ukradli statek, z niecierpliwością będziemy czekać na kolejny odcinek. Trzeba przyznać, że Dragon Ball Daima w odróżnieniu od innych seriali ma w sobie coś wyjątkowego – przyciąga i sprawia, że chce się więcej. Nawet jeśli na tym etapie trudno wyrobić sobie zdanie o samym serialu.