Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dwa groby - recenzja miniserialu

Na Netfliksie pojawiło się kilka nowości, a ja postanowiłam sprawdzić jedną z nich. Dwa groby to hiszpański miniserial kryminalny/ thriller z elementami dramatu. Opowiada o tajemniczym zaginięciu nastolatek i desperackiej chęci poznania prawdy.
Ocena recenzenta:
6/10
Reklama
placeholder
Kamila Bągorska
Kamila Bągorska
Dwa groby fot. Netflix
Reklama

Akcja miniserialu Dwa groby rozgrywa się w małym nadmorskim miasteczku niedaleko Malagi. W noc, w którą odbywał się lokalny festyn, doszło do zaginięcia dwóch nastolatek – Veróniki i Marty. Przez kolejne dwa lata okoliczności ich zniknięcia pozostają niewyjaśnione, a lokalna policja jest na granicy porzucenia śledztwa. Jedyną osobą nieugiętą w poszukiwaniach prawdy zostaje babcia Veróniki – Isabel.

Dwa groby mają swoje mocne i słabe strony, jednak czy w ogólnym rozrachunku jest to miniserial, na który warto poświęcić trzy godziny?

Co naprawdę wyszło? Zaskakujący dobór głównej postaci. Starsza kobieta, babcia Isabel, staje się tą, która ma rozwiązać sprawę nastolatek. Początkowo działa sama, później doszukuje się prawdy wraz z ojcem Marty (Alvaro Morte, czyli Profesor w serialu Dom z papieru). Jej działania trochę szokują, być może przez to, że obsadzenie takiej postaci w serialu kryminalnym/thrillerze jest dość nietypowe. To ona staje się napędem całej fabuły.

Dla odmiany policja stanowi jedynie tło – gdzieś tam błądzi i nie do końca wie, co robi. Miło zobaczyć kryminał w takiej odsłonie. Przyznam, że po pierwszych minutach bałam się, że to całkowicie zepsuje serial, więc ostatecznie byłam pozytywnie zaskoczona. Isabel to postać zdeterminowana, ale stale roztrzęsiona, ciągle przeżywa i cierpi. Jej rola dodaje serialowi mocno emocjonalny charakter, a samej historii – więcej autentyczności. Jednocześnie emocjonalność idzie w parze z intensywnym jej działaniem, przez co nie jest nudno.

Serial potrafi wciągnąć. Mamy tutaj zagadkę i chcemy ją jak najszybciej rozwiązać. To klasyczny thriller/kryminał z lekkim twistem. Klimat małego miasteczka działa na plus – piękne widoki, rodzinna atmosfera. A jednocześnie pojawiają się tajemnice i uczucie klaustrofobii.

nullfot. Netflix

Zamknięta w trzech odcinkach fabuła jest zaletą, ale ogranicza przestrzeń na rozwój tej produkcji. Sporo się dzieje, a więc i tempo jest szybsze. Serial nie jest niepotrzebnie rozwleczony, dzięki czemu ogląda się go jednym tchem. Zaskakujące zwroty akcji i silne tło emocjonalne historii dodają intensywności. Tym samym niektóre wątki są potraktowane powierzchownie, nie do końca wszystko zostaje wyjaśnione. Nie ma czasu na rozbudowanie postaci czy nadanie serialowi ogólnej głębi. Widzimy dość mocne uproszczenia fabularne. Dla fanów gatunku niektóre twisty mogą być zbyt przewidywalne, nieco banalne, a często i nielogiczne.

Produkcja Dwa groby wpasowuje się w schemat – zaginione dziewczyny, desperacja, poszukiwania. A do tego małe miasteczko i rodzina, która chce sama rozwiązać sprawę. Serial opiera się na sprawdzonym wzorcu, przez co fabuła może wydawać się przewidywalna. Choć historia jest schematyczna, lekko przełamuje tę konwencję, bo główną postacią okazuje się starsza kobieta, a nie typowy zmęczony życiem detektyw. Opowieść dzięki temu zyskuje nieco świeżości, a zarazem przedstawiona jest bardziej emocjonalnie i dramatycznie.

Jest to serial dobry i angażujący, choć niepozbawiony wad. Historię opowiedziano w trochę inny sposób niż typowy kryminał. Jest krótki, więc można go obejrzeć w jeden wieczór. Ciekawa propozycja, choć nie pozostaje w głowie na długo.

Dwa groby
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,4

2025
Dwa groby
Dwa groby Dramat

Najnowsze

1 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Bestseller Emily Henry nadchodzi na Netflixa! Pierwszy zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

2 Star Wars: Starfighter
-
Plotka

Star Wars: Starfighter ma być pierwszą częścią trylogii! Planowano "duże cameo"

3 Gra o tron
-

Wszystkie znane spin-offy Gry o tron. Tytuły planowane i pomysły brane pod uwagę

4 Fear the Walking Dead
-

Aktor o swoim zaskakującym odejściu z Fear The Walking Dead. Trywializowano to, co zrobił

5 Liga Mistrzyń UEFA
-

Liga Mistrzyń UEFA w Disney+! Oto skład komentatorski na sezon 2025/26

6 Quentin Tarantino
-

To była pierwsza porażka w karierze Tarantino. Czuł się tak, jakby widzowie byli zrywającą z nim dziewczyną

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e188

Moda na sukces

s28e03

The Voice

s05e06

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e184

Zatoka serc

s42e17

s2025e191

Anderson Cooper 360

s2025e195

The Lead with Jake Tapper

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ezra Miller
Ezra Miller

ur. 1992, kończy 33 lat

Ksenia Solo
Ksenia Solo

ur. 1987, kończy 38 lat

Eric Stoltz
Eric Stoltz

ur. 1961, kończy 64 lat

Marion Cotillard
Marion Cotillard

ur. 1975, kończy 50 lat

Kieran Culkin
Kieran Culkin

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV