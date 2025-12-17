Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Dziewczyna Bad Boya - recenzja filmu

Na Prime Video pojawił się film Dziewczyna Bad Boya. I szczerze? Nie mam pojęcia, kto wpadł na pomysł takiego tłumaczenia, bo żadnego „bad boya” tu właściwie nie ma. Może to jednak lepiej, bo choć to klasyczna teen drama, ku zaskoczeniu da się ją obejrzeć!
Ocena recenzenta:
2/10
Reklama
placeholder
Marta Karcz
Marta Karcz
Tagi:  recenzja 
Dziewczyna Bad Boya fot. materiały prasowe
Reklama

Dallas (Siena Agudong) to uparta, zdolna tancerka, która trafia do nowej szkoły i od razu spotyka drużynowego rozgrywającego Draytona (Noah Beck). On oczywiście jest pewnym siebie chłopakiem, przytłoczonym ambicjami ojca. Nie wiedzieć czemu, Drayton jakoś bardzo kojarzy mi się z Peterem Kavinsky’m z Do wszystkich chłopców, których kochałam, przecież to dwa zupełnie inne filmy, zupełnie inni bohaterowie... Jest to na pewno produkcja z gatunku „dla widzów o wysokiej tolerancji na schematy” albo „dla mnie i moich przyjaciółek, kiedy miałyśmy 15 lat i obsesję na punkcie Noaha Centineo”. Tylko że tu zamiast Centineo jest Noah Beck, niestety.

Dallas od początku powtarza swoje święte „zero randek!”, bo musi dopracować choreografię pokazową i dostać się do wymarzonej szkoły. Ale wiadomo, teoria teorią, a praktyka… Cóż, któż oprze się uśmiechowi Draytona? Na pewno nie ona. Ich relacja rozwija się szybciej, niż logika ma szansę zareagować, a to dopiero początek listy rzeczy, które w tym filmie nie grają. Aktorstwo? Tragiczne. Noah Beck naprawdę powinien wrócić do tańców na TikToku, bo na ekranie to nie wygląda dobrze. Siena Agudong również nie ułatwia sprawy, chwilami sprawia wrażenie, jakby sama nie dowierzała w to, co musi grać. Dialogi są słabe, postaci absolutnie płaskie, ale przynajmniej film się nie dłuży. To już jakieś osiągnięcie.

Fabuła to dopiero perełka. Mój ulubiony moment? Dallas niby skupia się na treningu cheerleaderek, ale co chwilę zerka na Draytona. A on, zupełnie „przypadkiem”, właśnie w tym momencie wyciera pot z czoła koszulką, odsłaniając sześciopak. Jakie ta Dallas ma szczęście. Do tego dochodzi fenomen szkolnego dress code’u, którego niby nie ma… ale każdy uczeń nosi coś niebieskiego. Każdy. Zawsze. Może to znak lojalności wobec szkoły, której niebieski jest kolorem przewodnim, ale wygląda to komicznie. Postacie drugoplanowe też są jak z generatora teen dramy: najlepsza przyjaciółka Dallas jest milutka, wspierająca, wyciągająca na imprezy, choć Dallas oczywiście imprez nie znosi. I brat Draytona, który głównie… istnieje. Ma jakieś znaczenie fabularne, ale minimalne, jest za to chłopakiem przyjaciółki, więc punkt obowiązkowy odhaczony. Wszyscy obecni, schemat zaliczony.

Dziewczyna bad boya ma w sobie potencjał na zostanie czyimś guilty pleasure, takim, które włączasz po ciężkim dniu, żeby nie obciążać mózgu absolutnie niczym. Tyle że guilty pleasure zazwyczaj ma jakiś urok, a tu… no cóż, fabuła jest tak schematyczna, że ciężko jest się jakkolwiek w nią zaangażować, ale łatwo jest o niej zapomnieć. Emocji? Brak. Zaskoczeń? Zero. Za to jest przyjemna świadomość, że nic Cię w tym filmie nie zaskoczy – i może to właśnie jego największa zaleta.

A jednak, proszę Państwa, istnieje część druga. Tak, Dziewczyna Bad Boya 2 już na mnie czeka, a ja dzielnie się za nią zabieram, bo chcę sprawdzić, czy faktycznie może być gorzej. A może w końcu pojawi się jakiś faktyczny bad boy? Kto wie. Finalnie moja ocena to 2/10: w porządku na totalne odmóżdżenie, ale Noah Beck nawet nie zbliża się do poziomu Noaha Centineo w kategorii „chłopaka, który ma łapać za serce nastolatek”. O ten tytuł nie musi się martwić, Centineo może spać spokojnie.

Dziewczyna bad boya
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,8

2024
Dziewczyna bad boya
Oglądaj TERAZ Dziewczyna bad boya Romans

Najnowsze

1 Spryciarz
-

Zwiastun 2. sezonu Spryciarza. W co wpakował się Jack Dawkins?

2 Avengers: Doomsday
-

Odliczanie Marvel to coś więcej niż zapowiedź Doomsday? Ten motyw pochodzi z komiksów

3 9. Mission: Impossible - Final Reckoning
-

Mission: Impossible - The Final Reckoning - premiera w streamingu. Gdzie obejrzeć?

4 Stranger Things: Tales from 85
-

Nowe kadry z animacji Stranger Things. Czy rysowane dzieciaki oddają ducha aktorów?

5 Outlander: Krew z krwi (HBO Max) - 2.sezon zapowiedziany w trakcie trwania 1.
-

Pojawiła się czołówka 8. sezonu Outlandera. Za wokal odpowiada Annie Lennox

6 Forza Motorosport
-

Microsoft kończy wsparcie dla Forza Motorsport zaledwie po dwóch latach od premiery

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e09

Agenci NCIS

s2025e242

Moda na sukces

s28e18

The Voice

s28e19

The Voice

s02e03

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy

s42e73

s39e09

s2025e245

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katheryn Winnick
Katheryn Winnick

ur. 1977, kończy 48 lat

Kiersey Clemons
Kiersey Clemons

ur. 1993, kończy 32 lat

Rian Johnson
Rian Johnson

ur. 1973, kończy 52 lat

Milla Jovovich
Milla Jovovich

ur. 1975, kończy 50 lat

Laurie Holden
Laurie Holden

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

5

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

6

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV