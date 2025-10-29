Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Fałszywa hrabina - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 14 października 2025

Fałszywa hrabina to opowieść o kobiecie, która ratowała więźniów Majdanka. Fascynujące opracowanie o charakterystyce niemalże naukowej.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
14 października 2025
Data premiery w Polsce: 14 października 2025
Reklama
placeholder
Monika Kubiak
Monika Kubiak
Tagi:  non-fiction 
recenzja Rebis biografia
Fałszywa hrabina Rebis
Reklama

Fałszywa hrabina jest niezwykle rzeczową, podpartą dowodami i innymi opracowaniami naukowymi opowieścią o niezwykłej kobiecie. Pepi Spinner jako hrabina Janina Suchodolska niestrudzenie walczyła z władzami obozu koncentracyjnego Majdanek o możliwość dożywiania więźniów i przekazywania im leków, pertraktując z kolejnymi komendantami i głównym lekarzem obozowym. Jej fałszywa tożsamość nie tylko ratowała ją przed okrutnym losem Żydówki, ale też pozwalała okazać niezwykłą determinację i ducha walki w niesieniu pomocy tam, gdzie ta pomoc wydawała się niemożliwa.

Opowieść oparto na wspomnieniach Janiny Suchodolskiej - Janiny Mehlberg, profesor matematyki, która po wojnie, nie bez trudności, wyemigrowała wraz z mężem Henrykiem do Stanów Zjednoczonych i spisała je niedługo przed śmiercią, w latach 60. XX wieku. Przez wiele lat nikt nie zainteresował się jej historią, dopóki nie trafiła w ręce historyczki Elizabeth Barry White. Barry nie była specjalistką od czasów II wojny światowej, jednak znalazła pomoc w osobie doktor Joanny Śliwy, polskiej ekspertki od Zagłady. Praca nad książką zajęła im cztery lata żmudnych badań nad zapiskami, wywiadami i opracowaniami, nie licząc wspomnień samej „fałszywej hrabiny”.

Dzięki mrówczej pracy obu historyczek czytelnik ma wgląd we wcześniejsze życie Pepi Spinner, jej studia matematyczne i małżeństwo z Henrykiem, dopóki nie nadeszła II wojna światowa i nie zmiotła jej ustabilizowanego życia, rzucając ją na głęboką wodę do okupowanego Lwowa, a później – dzięki pomocy hrabiego Skrzyńskiego – do Lublina. Tam pod fałszywym nazwiskiem rozpoczęła pracę w Radzie Głównej Opiekuńczej i udzielała wsparcia potrzebującym Polakom. Jednocześnie wstąpiła do Armii Krajowej, w której została kurierem i szpiegiem.

Fałszywa hrabinaŹródło: Rebis

Znalazła się w samym środku koszmaru, jakim okazał się Majdanek. Próbowała ulżyć w cierpieniu więźniom dzięki dostawom chleba, zupy, leków, a nawet smakołyków i przystrojonych choinek na Boże Narodzenie. Była niemym świadkiem krwawego wysiedlania chłopów z Zamojszczyzny i zagłady wszystkich Żydów, okrutnie wymordowanych w ciągu kilku obozowych dni. Jej największym osiągnięciem było uzyskanie zwolnienia kilku tysięcy Polaków – wysiedleńców z Zamojszczyzny, przetrzymywanych na Majdanku. Pomogła uchodźcom z Wołynia uniknąć pracy przymusowej w III Rzeszy. Wielokrotnie cudem udało jej się uniknąć denuncjacji i śmierci. Więźniowie Majdanka zapamiętali ją jako filigranową „damę o smutnym uśmiechu”.

Okupacja, Majdanek, niemieckie zbrodnie i życie codzienne w okupowanej Polsce są opisane w Fałszywej hrabinie w sposób niezwykle rzeczowy, ale nie beznamiętny ani egzaltowany. To nie kolejna powiastka obozowa z serii „coś tam z Auschwitz”, zakłamująca historię i czyniąca z obozu koncentracyjnego miejsce „romantyczne”. To opowieść prawdziwa, choć niezwykła ze względu na niezachwianą siłę woli głównej bohaterki. Analityczny umysł pomagał jej radzić sobie z koszmarem w chwilach największego zwątpienia. Mimo opisywanych potworności, jej wspomnienia podbudowane kontekstem historycznym (niebywale obszerna bibliografia) są wezwaniem do tolerancji, miłosierdzia i nadziei w najtrudniejszych czasach.

Fałszywa hrabina
Tagi:  non-fiction 
recenzja Rebis biografia
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Adam Driver
-

Ucieczka, zakładnicy i napięcie. Adam Driver pojawi się w nowym dramacie Netflixa

2 Elizabeth Olsen - Scarlet Witch
-

Scenarzysta Doktora Strange'a 2 nie widział WandaVision? Plotki zdementowane

3 Rekrut
-

Pierwszy zwiastun 8. sezonu Rekruta. Kiedy premiera popularnego serialu policyjnego?

4 Tysiąc ciosów 2 sezon
-

Zwiastun 2. sezonu Tysiąca ciosów. Stephen Graham walczący na gołe pięści w XIX wieku

5 Avengers: Doomsday
-

Wpadka Disneya z Avengers: Secret Wars. Wykorzystali fanowski plakat filmu

6 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Tak krótkiego sezonu Wiedźmin jeszcze nie miał. Hemsworth ma kląć - to "nasz Geralt"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV