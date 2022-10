Gang Zielonej Rękawiczki: sezon 1 - recenzja

Fot. Materiały prasowe

Gang Zielonej Rękawiczki to nowa polska komedia kryminalna, dostępna na Netflixie. Serial opowiada o grupie utalentowanych złodziejek, które muszą ukryć się przed policją w domu opieki. Jednak głupia, ślepa i kulawa, jak pieszczotliwie nazywa je szefowa ośrodka, zamiast odpocząć od przestępstw, znajdą się w samym środku zupełnie nowej intrygi, w którą są zamieszani lombard, trumna i meteoryt.

Już sam pomysł brzmiał obiecująco, a po seansie z ulgą mogę stwierdzić, że wykonanie także nie zawiodło.

fot. Karolina Grabowska

Po obejrzeniu wszystkich ośmiu odcinków z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Gang Zielonej Rękawiczki można porównać do rozgrzewającej herbaty z imbirem i miodem. Gdy pogoda na zewnątrz nie rozpieszcza, a jesień zmusza do włożenia cieplejszej kurtki, nowy serial Netflixa serwuje nam historię, która mimowolnie wywołuje uśmiech na ustach. Nie tylko dlatego, że w końcu mamy do czynienia z autentycznie zabawną polską komedią, ale także poznajemy niesamowicie sympatycznych bohaterów, którym chcemy kibicować.

Oczywiście, pierwsze skrzypce grają Zuza, Kinga i Alicja. Każda z głównych bohaterek jest dojrzałą kobietą, jednak tu podobieństwa się kończą. Zuza, grana przez Magdalenę Kutę, jest w pewnym sensie liderką grupy i głosem rozsądku. Kinga, w którą wciela się Małgorzata Potocka, ma zdecydowanie najbogatsze życie uczuciowe, za to Anna Romantowska jako Alicja ma niesamowitą intuicję, która nieraz ratuje złodziejki w trudnych sytuacjach. I chyba najbardziej w tym wszystkim podobało mi się to, jakie są różnorodne. Tyle mówi się o tym, że w kinie i telewizji wciąż jest problem z ciekawym przedstawieniem kobiecych bohaterek, bez uciekania w stereotypy. A Gang Zielonej Rękawiczki go nie ma. I co najlepsze, na pierwszy rzut oka widać, że nikt nie siedział w pokoju scenarzystów, rwąc sobie włosy z głowy, jak zrobić feministyczny serial. Przyszło to naturalnie. To coś, z czego mogłoby wziąć przykład wiele innych współczesnych produkcji, nawet męczone przeze mnie w ostatnich tygodniach Mecenas She-Hulk.

Jednak Zuza, Kinga i Alicja, czy jak wolicie - głupia, ślepa i kulawa - nie byłyby aż tak ciekawe, gdyby nie grające je aktorki. Widząc je na ekranie zdałam sobie sprawę, jak bardzo chciałabym, by pisano więcej takich ról, w których mogą się wykazać. Czyli dojrzałych kobiet, które są kimś więcej niż matką na drugim planie komedii romantycznej. Gang Zielonej Rękawiczki, mimo swoich niedociągnięć, wygrywa właśnie o tym, że opowiada o osobach, których nieczęsto oglądamy na ekranie. Duża część obsady to osoby starsze, a fabuła skupia się właśnie na ich problemach, marzeniach i troskach. Zawsze wydawało mi się, że to temat z potencjałem, ponieważ seniorzy to ważna część naszego społeczeństwa, z ogromnym bagażem doświadczeń. I cieszy mnie fakt, że w serialu zostali pokazani z humorem i szacunkiem, jako różnorodna, barwna grupa.

Gang Zielonej Rękawiczki

Gang Zielonej Rękawiczki zebrał mnóstwo utalentowanych aktorów, dzięki którym serial ogląda się z przyjemnością. Choć to komedia, jest tu zadziwiająca ilość pięknych, intymnych momentów. Czuję, że zrobiły wrażenie, ponieważ zostały dobrze wkomponowane w komediowe tło i dzięki temu miały szansę naprawdę wybrzmieć. Czasem nawet krótki kadr na twarz jednego z drugoplanowych aktorów sprawiał, że klimat drastycznie się zmieniał i coś poruszał w sercu. Chciałabym zresztą, by niektórzy twórcy polskich komedii romantycznych usiedli na chwilę, by zobaczyć chociażby początek 7. odcinka Gangu Zielonej Rękawiczki i czegoś się z tego nauczyć.

Głównym minusem produkcji jest wielowątkowość. Niektóre elementy bez żalu można by wykreślić, ponieważ niepotrzebnie zapętlają fabułę, nie czyniąc jej bardziej tajemniczą. Tak naprawdę sercem serialu był sam dom opieki i jego mieszkańcy, więc poświęciłabym mniej czasu meteorytowi czy śledztwu policyjnemu. Żałuję też, że trochę inaczej nie rozegrano wątku dyrektorki ośrodka, ponieważ miał ogromny potencjał. To, czego kobieta dopuszczała się względem swoich podopiecznych, było chyba najbardziej bulwersujące i można było z tego o wiele więcej wycisnąć.

Mimo to, Gang Zielonej Rękawiczki to dobra polska komedia kryminalna, choć zdecydowanie bardziej polecałabym ją osobom nastawionym na lekki seans, niż intrygę. To nie serial, który trzyma w napięciu do samego końca, a finał dość łatwo jest przewidzieć. Więcej tu też komedii niż samego kryminału. Końcówka daje jednak nadzieję na 2. sezon - na który będę czekać.