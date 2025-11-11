Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Gdy inni stali z boku - recenzja serialu

Data premiery w Polsce: 7 listopada 2025

Na platformie Netflix właśnie pojawił się niezwykle ważny serial poruszający kwestie przemocy domowej w jednym z najbardziej konserwatywnych, patriarchalnych społeczeństw na świecie. Gdy inni stali z boku to obraz Korei widziany z perspektywy maltretowanej żony i jej przyjaciółki.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
7 listopada 2025
Data premiery w Polsce: 7 listopada 2025
Reklama
placeholder
Jakub Jabłoński
Jakub Jabłoński
Tagi:  recenzja 
Gdy inni stali z boku fot. Netflix
Reklama

Zaraz po seansie serialu Gdy inni stali z boku miałem przed oczami dwa filmy z przeszłości. Podwójne zagrożenie z 1999 roku z Ashley Judd i Nigdy więcej z 2002 roku z Jennifer Lopez. Dość podobne tematy, podobny poziom przedstawienia pewnych spraw i podobna realizacja. Choć powiem szczerze – koreańskie spojrzenie na przemoc domową nie porwało mnie od pierwszego odcinka, który raczej nie powinien być wizytówką tej produkcji. Jednak po kolei.

Wydaje się, że Koreańczycy wymyślili jakiś tajemniczy patent na wejście do mainstreamu ze swoimi historiami. Dość wspomnieć pierwszy film Celine Song, który otarł się o Oscary, czy świetny serial Motyl z tego roku. Jest także Joon-ho Bong, który nie należy do moich ulubionych reżyserów, ale jest niezwykle ceniony w branży. Można by wymieniać i wymieniać. Ostatnimi czasy na Netfliksie pojawia się jedna koreańska produkcja za drugą. I choć większość z nich przepada w zalewie innych tytułów, to trafiają się prawdziwe perły. Gdy inni stali z boku to dzieło godne uwagi. Jeszcze jedno skojarzenie, zanim napiszę o samym serialu – nie mogę nie nawiązać do produkcji Lost i tego, jak przedstawiono w niej koreańskich małżonków. Początkowy absolutny zamordyzm, nieposzanowanie dla pragnień kobiety, balansowanie na granicy przemocy. Ten kraj to królestwo patriarchatu, połączone z azjatycką karnością i absolutnym podporządkowaniem się hierarchii.

A teraz o serialu, który ma kilka ogromnych plusów, kilka małych minusów i kilka kwestii, o których przy koreańskich produkcjach niestety trzeba wspomnieć. Pierwszy odcinek, delikatnie mówiąc, nie porywa. Relacja głównej bohaterki z panem Chenem wygląda co najmniej dziwnie. Nigdy nieuśmiechający się właściciel magazynu to postać tak nierealna, że aż trudno ją ocenić. Nigdy nie wiadomo, czego się po niej spodziewać. Nie ma powodów, by główna bohaterka chciała do niego wrócić, a jednak coś ją do niego przyciąga. I tutaj pierwszy minus serialu – scenariusz nie stroni od przesad. Nie jest to duży problem, bo tak naprawdę cały wątek thrillerowy to ledwie dodatek do głównej historii, która skupia się na przemocy. A w kwestii ukazania problemu domowego sadyzmu serial Gdy inni stali z boku jest bezbłędny. W momentach, kiedy trzeba poruszyć czułą strunę widza, nie ma mowy o fałszu czy przestrzelonych scenach. Zgadza się absolutnie każdy detal. Relacje rodzinne, niewrażliwość innych kobiet na tragedię i tak dalej. Świetnie pokazano też, jak w tym wszystkim zagubione są dzieci, jak sobie z tym radzą (lub raczej nie radzą).

A jednak mimo wielkości serialu w kwestii ukazania wszystkich niuansów przemocy domowej i skrajnego realizmu produkcja jest zbyt długa. Na pewno dało się to zrobić w sześciu odcinkach – osiem (i to trwających po godzinę każdy) to nie jest dobry format dla tak jednowymiarowych historii. Od piątego epizodu zaczyna się niepotrzebna zabawa w berka, wyrywanie sobie zakładników, przerzucanie się dowodami, włamania, ślamazarne pościgi i koncert przypadkowych zdarzeń. Serial wciąż potrafi poruszyć i zadziwić tym, jak bardzo niewrażliwi na krzywdę potrafią być ludzie, ale przy okazji odrobinę męczy. Z produkcji pozbawionej większych wad staje się średnim akcyjniakiem pełnym wcale nie takich małych dziur. Na szczęście w ogólnym rozrachunku plusy zdecydowanie przeważają nad minusami.

nullfot. materiały prasowe

Jest kwestia, o której trzeba wspomnieć. Mam dwa problemy, które czasem odbierają mi radość z seansu azjatyckich seriali. Pierwszy to wygląd bohaterów. Nie brzmi to może za dobrze, ale Koreańczycy są w większości bardzo do siebie podobni. Dopóki nie przyzwyczaiłem się do szczegółów w pierwszych odcinkach, trudno mi było załapać, kto jest kim. I druga kwestia – nazwiska, absolutnie nie do zapamiętania, przez co historia stawała się momentami mniej płynna. Po jakimś czasie problem znika, ale wejście z marszu w seriale produkcji azjatyckiej, w których pojawia się wielu bohaterów i mnóstwo interakcji między nimi, to wyzwanie.

Gdy inni stali z boku, przynajmniej do pewnego momentu, jest pozycją niemal obowiązkową, jednym z najlepszych seriali tego roku – wstrząsającym i godnym wszelkich pochwał. Później delikatnie obniża loty, rozmienia się na drobne, porzuca to, co czyniło go wielkim. Jednak ostatecznie w żadnym miejscu nie staje się produktem kiepskim – co najwyżej zbytnio rozciągniętym.

Gdy inni stali z boku
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

Oceń

2025
Gdy inni stali z boku
Oglądaj TERAZ Gdy inni stali z boku

Najnowsze

1 Obcy 5
-

Potencjalnie najlepszy Obcy został skasowany. Aktorka potwierdza, że Ridley Scott zablokował film

2 Star Wars: Starfighter
-

Star Wars: Starfighter ma dać świeżość Gwiezdnym Wojnom. Shawn Levy tłumaczy decyzję

3 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-
Plotka

Zwiastun Avengers: Doomsday kluczowy dla Marvela. Takiej mobilizacji jeszcze nie było

4 Giganci ze stali
-

Giganci ze stali 2 - reżyser o szansach na kontynuację. Nie ma dobrych wiadomości

5 Donkey Kong: Bananza
-

Gry na Nintendo Switch 2 wreszcie po polsku! Poznaliśmy pierwsze tytuły

6 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - wyjaśniono, dlaczego historia toczy się wiele lat po filmach z serii Obcy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e218

Moda na sukces

s08e05

FBI

s28e12

The Voice

s42e273

Ridiculousness

s42e272

Ridiculousness

s42e274

Ridiculousness

s42e275

Ridiculousness

s42e276

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio

ur. 1974, kończy 51 lat

Stanley Tucci
Stanley Tucci

ur. 1960, kończy 65 lat

Tye Sheridan
Tye Sheridan

ur. 1996, kończy 29 lat

Demi Moore
Demi Moore

ur. 1962, kończy 63 lat

Scoot McNairy
Scoot McNairy

ur. 1977, kończy 48 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV