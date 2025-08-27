Reklama
placeholder

Gears of War: Reloaded - recenzja gry

Data premiery w Polsce: 26 sierpnia 2025

Jeden z największych hitów Microsoftu zawitał właśnie na PlayStation. Jak sprawdza się ten tytuł na innej platformie? Sprawdzamy.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
26 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 26 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  recenzja 
Gears of War: Reloaded
Gears of War Reloaded fot. Microsoft
Reklama

Gears of War od lat jest jedną z najważniejszych marek Microsoftu, a premiera w 2006 roku na stałe zapisała się w historii gier. To właśnie wtedy gracze poznali Marcusa Fenixa – bohatera, którego losy rozwijano później w kolejnych częściach i książkach. Dziś uniwersum wciąż żyje, a w przyszłym roku pojawi się Gears of War: E-Day. Największa zmiana nadeszła jednak w 2025 roku – po prawie dwóch dekadach seria po raz pierwszy trafiła także na PlayStation.

Gears of War: Reloaded to nowa wersja pierwszej części, która działa jako świetny punkt startowy dla osób wchodzących dopiero w ten świat. Kampania trwa około dziesięciu godzin i rozpoczyna się od powrotu Marcusa po odsiadce. Już chwilę później bohater zakłada swój pancerz i rusza na front. Ludzkość toczy desperacką walkę z Szarańczą, która wynurzyła się spod ziemi podczas Dnia Wyjścia. Historia nie jest tak rozbudowana jak w późniejszych częściach, ale dobrze wprowadza do realiów i daje solidne tło pod kolejne odsłony.

Rozgrywka łączy klasyczne starcia za osłonami z różnorodnymi misjami. Raz bronimy się w wagonikach, innym razem kierujemy pojazdem czy korzystamy z orbitalnej broni. Kampania wciąga, choć jest momentami powtarzalna. Największą siłą pozostaje tryb kooperacji, który świetnie sprawdza się w duecie.

Multiplayer to kolejny filar gry. Twórcy przygotowali 19 map, pełen zestaw trybów (od Team Deathmatch po King of the Hill i szybkie 2v2), a całość działa na specjalnych serwerach 60 Hz. Co ważne, nie ma dodatkowych opłat – wszystko dostępne jest w pakiecie startowym. Najwięcej frajdy nadal daje walka w zwarciu przy użyciu strzelby, która stała się wizytówką serii.

Gears of War: Reloaded

arrow-left
Gears of War: Reloaded
foto. materiały prasowe
arrow-right

Technicznie to znacznie większy krok naprzód niż remaster z 2015 roku. Gra działa w 4K z HDR, wspiera VRR, eliminuje ekrany ładowania i wygląda zdecydowanie lepiej – od twarzy bohaterów po szczegółowe lokacje. Na PS5 dostępne są dwa tryby: 60 fps w wyższej rozdzielczości oraz 120 fps dla tych, którzy stawiają na płynność. Do tego cross-play i cross-progresja pozwalają kontynuować zabawę na dowolnej platformie. DualSense dodaje wrażeń – bronie gwarantują różne odczucia dzięki haptyce i triggerom. Nie jest to rewolucyjne, ale podnosi immersję.

Ostatecznie Gears of War: Reloaded to świetnie przygotowany remake, który przypomina początki serii w najlepszej możliwej formie. To brutalna, dynamiczna strzelanka, która mimo wieku nie traci na świeżości. Dla nowych graczy będzie idealnym wejściem w uniwersum, a dla weteranów – nostalgicznym powrotem z grafiką i płynnością na miarę dzisiejszych standardów.

Gears of War: Reloaded
Tagi:  recenzja 
Gears of War: Reloaded
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Concord
-

Concord to cenna lekcja dla Sony? Szef PlayStation o głośnej porażce gry

2 Matriarch DC złoczyńca
-

Nowa przeciwniczka Wonder Women zachwyca: miecz, korona i potężne artefakty

3 Robert Downey Jr. - Ryan Reynolds
-

To nie Downey Jr. i Reynolds pokłócili się na planie hitu Marvela. Powód jest prosty

4 Czerwona Sonja
-

Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca połączą siły? Wojowniczka kontra cyklop [WIDEO]

5 Thunderbolts* na Disney+
-

Przegapiliście to w kinie? Thunderbolts* już od dzisiaj na Disney+

6 Hulk: Smash Everything
-

Czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie? W nowym komiksie idzie do przodu jak czołg

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV