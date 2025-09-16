placeholder
Reklama
placeholder

Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną – recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 30 maja 2025

Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną jest jak połączenie Johna Wicka, filmu Nikt i pierwszej lepszej historii familijnej. Czy to mogło się udać?
Ocena recenzenta:
5/10
Data premiery w Polsce:
30 maja 2025
Data premiery w Polsce: 30 maja 2025
Reklama
placeholder
Michał Kujawiński
Michał Kujawiński
Tagi:  recenzja 
Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną
Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną foto. materiały prasowe
Reklama

Mogło się udać – i do pewnego stopnia się udało – ale dużym problemem filmu Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną jest niestety fakt, że zawiera mnóstwo dłużyzn. Wyraźnie brakuje większego polotu w łączeniu wszystkich składników: thrillera kryminalnego, kina familijnego oraz elementów kina akcji rodem z serii John Wick. Edwardowi Drake’owi nie zawsze wychodzi zabawa tropami gatunkowymi, takimi jak mafijne utarczki, zdrady czy uwikłanie niewinnej rodziny w większą intrygę. Produkcja pełna jest znanych klisz, które widzieliśmy już wiele razy w kinie i telewizji. 

O czym właściwie opowiada film? Ray Hayes (znany z ról komediowych Kevin James) to były policjant, który zbratał się z mafią, aby zapewnić swojej rodzinie lepszą przyszłość. Plan jest prosty: wykonać ostatnie zlecenie, odejść z przestępczego świata i wspólnie z żoną otworzyć wymarzoną restaurację. Jak to zwykle bywa w takich produkcjach, sprawy się komplikują. Ray staje się celem własnych ludzi, a mafia zaczyna zagrażać jego rodzinie. Ma tylko jedną noc, by ich ochronić – uciec albo przynajmniej wywieźć najbliższych z miasta, zanim sam będzie zmuszony stanąć do ostatecznej walki.

Zacząłem dość krytycznie, bo to film wyraźnie średni, ale dla równowagi warto wspomnieć o kilku mocnych stronach. Przede wszystkim – Kevin James. Aktor wypada naprawdę świetnie i wyróżnia się na tle postaci takich jak Nikt czy John Wick – potrafi być ciepły, ma też okazję do zaserwowania kilku dobrze napisanych żartów. Świetnie wypada również w relacji z Christiną Ricci (grającą jego żonę Alice) – ich związek wydaje się wiarygodny, a wsparcie, jakie daje kobieta, działa na korzyść fabuły. Dzieci w tej historii też są przedstawione z wyczuciem – bez przesadnego wpisywania ich w młodzieżowe stereotypy. Żaden z członków rodziny nie irytuje swoją obecnością (może trochę syn, ale to też ma jakieś swoje uzasadnienie).

Niestety nawet dobrze napisani bohaterowie nie zawsze są w stanie unieść cały film. Postać Luisa Guzmána jako bystrego zastępcy szefa mafii zapowiada się ciekawie, ale ostatecznie staje się symbolem scenariuszowych problemów. Zbyt duże poplątanie wątków odbiera postaciom przestrzeń do rozwoju. W konfrontacji rodziny z mafią brakuje precyzji i skupienia na detalu – a to tylko uwypukla niedociągnięcia. Powtarzające się klisze sprawiają, że widz z łatwością przewiduje, co stanie się dalej. A to potęguje znużenie w pierwszym i drugim akcie. Co ciekawe – trzeci akt nadrabia nieco wcześniejsze braki (scena z Christiną Ricci eliminującą przeciwników jest naprawdę udana), ale jedna dobra część filmu to może być dla widzów zdecydowanie za mało.

Chaos wynika również z trudności w utrzymaniu spójnej konwencji. Początek przypomina klasyczne kino gangsterskie, potem dostajemy odrobinę Małych agentów, by na koniec wejść w styl Johna Wicka. Taki miks mógłby być satysfakcjonujący, pod warunkiem że reżyser miałby klarowną wizję tego, co i jak chce opowiedzieć. W tym przypadku jednak zmiany tonacji są mylące – film wydaje się dopasowywany do różnych gustów, co może prowadzić do wrażenia, że oglądamy kilka produkcji w jednej. Te przeskoki gatunkowe bywają na tyle nienaturalne, że część widzów może stracić zainteresowanie dłuższymi fragmentami, które do nich nie trafiają.

Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną

arrow-left
Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną
foto. materiały prasowe
arrow-right

Zwyczajnie zadziwia mnie fakt, że tak zaplanowana intryga wymknęła się twórcy spod kontroli. Próby głównego bohatera, aby jakoś naprawić sytuację po jego domniemanej zdradzie, prowadzą do niepotrzebnego chaosu. Motywacje postaci są przez to niejasne, co gorsza, Timothy V. Murphy w roli mafijnego bossa Lonny’ego Costigana wypada jak chodząca karykatura – co zupełnie nie pasuje do tonu filmu. Problemem jest również tempo. Wspomniane dłużyzny naprawdę dają się we znaki, a strzelaniny poprzedzające trzeci akt nie budzą większych emocji.

Nie jest to film, który wnosi coś świeżego do gatunku. Daje nieco frajdy w momentach, gdy cała rodzina działa razem – ale nawet wtedy wypada po prostu przeciętnie. Jeśli więc Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną trafi przypadkiem do Twojej biblioteki VOD, możesz dać mu szansę, ale nie oczekuj, że zostanie on w pamięci na dłużej. Jeśli po seansie filmu Nikt 2 masz ochotę na więcej, to nie będzie to najgorszy wybór, jaki można podjąć.

Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną
Tagi:  recenzja 
Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

5,4

2025
Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną
Oglądaj TERAZ Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną Komedia

7,4

2021
Nikt
Oglądaj TERAZ Nikt Thriller

7,2

2014
John Wick
Oglądaj TERAZ John Wick Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Robert Redford
-

Robert Redford nie żyje. Żegnamy legendę kina

2 Ricky Gervais
-

Kontrowersyjny komik wyśmiał przemówienie z gali Emmy. Komentarz został już usunięty

3 Wiedźmin
-
Exclusive

W 4. sezonie Wiedźmina Geralt przemówi głosem z gier. Mamy szczegóły

4 Wielka Warszawska
-

Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?

5 Mortal Kombat 2 - driver
-

Superman opóźnił premierę Mortal Kombat 2? Warner Bros. może mieć asa w rękawie

6 The Housemaid
-

Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried. Zdjęcia i plakaty z thrillera The Housemaid

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e178

Moda na sukces

s05e04

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e172

Zatoka serc

s42e07

s2025e181

Anderson Cooper 360

s2025e185

The Lead with Jake Tapper

s01e97
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Alexis Bledel
Alexis Bledel

ur. 1981, kończy 44 lat

Mickey Rourke
Mickey Rourke

ur. 1952, kończy 73 lat

Madeline Zima
Madeline Zima

ur. 1985, kończy 40 lat

Maria Kowalska
Maria Kowalska

ur. 1996, kończy 29 lat

Max Minghella
Max Minghella

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

10

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV