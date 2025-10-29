Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3 - recenzja

Gwiezdne Wojny: Wizje w trzecim sezonie to powrót japońskich twórców i animatorów, którzy w szeroko pojętym wizualnym stylu anime opowiadają różnorodne historie. Serial udowadnia, że w uniwersum Star Wars zawsze jest potencjał na więcej.
Ocena recenzenta:
7/10
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Gwiezdne Wojny: Wizje fot. materiały prasowe
Reklama

Bardzo cieszy mnie to, że w trzecim sezonie serialu Gwiezdne Wojny: Wizje dostajemy kontynuacje trzech odcinków z pierwszej serii. To zdecydowanie najlepsze epizody nowego sezonu. Naturalnie i przemyślanie opowiadają historie, więc nie trzeba znać ani odświeżać sobie poprzednich (choć ich znajomość ubogaca odbiór). Szczególnie dobrze wypada historia Ronina, który poluje na Sithów, bo ta wizualna uczta jest tak wyjątkowa pod kątem stylu rysowania i kreowania animacji, że buduje świetny klimat, podobnie jak w pierwszej serii The Duel. Tutaj piękno miesza się z dobrą historią. W pozostałych dwóch, czyli kontynuacjach The Ninth Jedi oraz The Village Bride, również widać to podejście, chociaż forma animacji jest zupełnie inna. Pomysł na fabułę, jej wydźwięk i niekonwencjonalność dają dużo satysfakcji. Opowieści bardzo różnią się od siebie, co pokazuje, jak wielki jest potencjał tego serialu.

Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3

arrow-left
Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3
fot. starwars.com
arrow-right

Ten sezon ma w sobie coś wyjątkowego, bo jest dowodem na to, że swoboda twórcza daje Gwiezdnym Wojnom wyjątkowe historie i może ubogacać ten świat. Japońscy scenarzyści i reżyserzy mają totalną wolność, co czuć w wielu momentach, gdy bawią się konwencją. Momentami twórcy osiągają wręcz wizualny majstersztyk – szczególnie w odcinku ukazującym świat oczami Jedi, która stopniowo traci wzrok. Cała historia zyskuje wówczas znacznie głębszy wymiar, niż można było początkowo przypuszczać. Widać wyraźne pogłębienie emocji, refleksyjności, a także otwarcie na nowe sposoby opowiadania historii. To bogactwo nadaje serialowi Gwiezdne Wojny: Wizje przyjemną unikalność. Każdy odcinek jest jakiś – nawet jeśli fabuła Was nie przekona, a forma rozrywki do Was nie trafi, docenicie pomysł i ambicje. W kanonicznych produkcjach na tym poziomie tego nie doświadczamy. Siła Gwiezdnych Wojen leży też w prostocie, a Japończycy rozumieją ją bardziej niż w pierwszym sezonie. 

Fani wiedzą, że „anime” odnosi się do formy animacji, choć niektórzy uważają, że oznacza coś więcej – konwencję, styl i podejście do opowiadania historii. W rzeczywistości to po prostu to, co widzimy na ekranie. I to nie znaczy, że specyficzne produkcje w dziwnym stylu stanowią esencję tego, czym anime jest. Gwiezdne Wojny: Wizje udowadniają to dobitnie, bo pokazują różne style japońskiej animacji – od wyjątkowej historii Ronina, która wygląda jak naszkicowana ołówkiem, przez bardziej tradycyjne style 2D z domieszką komputera, skończywszy na czymś, co staje się chaotycznym spektaklem, zadziwiającym i zniesmaczającym jednocześnie. Serial jest przyjemny dla oka, więc każdy może znaleźć dla siebie coś fajnego. Sam jestem wielbicielem kilku stylów japońskiej animacji, a niektóre, prezentowane w paru odcinkach, do mnie nie przemawiają. Ta różnorodność jednak jest mocną zaletą.

Zadziwia i zniesmacza – to słowa, które dobrze oddają ostatni odcinek sezonu. Można powiedzieć też o nim „psychodeliczny”, co jest podkręcone do skrajności. Nie pada w nim ani jedno słowo, a szalona jazda wizualna – wchodząca w umysł umierającego szturmowca – z domieszką jazzowej muzyki mówi mi, że obejrzałem coś absurdalnie dziwnego. Tego się nie spodziewałem po Gwiezdnych Wojnach. To najbardziej wymagająca historia tego sezonu, od której wielu widzów się odbije, ale zarazem wyjątkowa i będąca sztandarowym dowodem na to, że wolność twórcza w uniwersum jest możliwa (choć trzeba ją trzymać na wodzy). Tutaj to się sprawdza jako ciekawostka, ale w kanonicznych produkcjach spotkałoby się to z hejtem. 

Jeśli komuś podobały się poprzednie sezony serialu Gwiezdne Wojny: Wizje, z pewnością odnajdzie się także tutaj i będzie czerpać z seansu sporo przyjemności. Krótkie odcinki (wszystkie mniej niż 20 minut) gwarantują rozrywkę – dobrze się je ogląda, choć tylko niektóre pozostaną z Wami na dłużej. Trudno odmówić temu pewnego rodzaju bogactwa czy nie docenić, jak japońscy twórcy bawią się tym światem. Ich entuzjazm i swoboda udzielają się opowieściom i nam podczas seansu.

Gwiezdne Wojny: Wizje
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,0

2021
Gwiezdne Wojny: Wizje
Oglądaj TERAZ Gwiezdne Wojny: Wizje Animowany

Najnowsze

1 Cmętarz zwieżąt - okładka
-

6 ulubionych książek R.L. Stine'a. Autor Ulicy Strachu i Gęsiej skórki zdradza swoją TOP-kę

2 One Piece - wątek Egghead
-

One Piece znowu będzie mieć przerwę. Ważne zmiany w emisji serialu anime

3 YouTube
-

YouTube zaostrza zasady. Zmiany dotkną twórców materiałów o grach

4 Emma Thompson
-

Emma Thompson nie jest fanką AI. Nie przebierała w słowach

5 Jedna bitwa po drugiej
-

Katastrofa w Hollywood? Serwisy VOD jednym ze źródeł fatalnych wyników box office

6 6. Supernatural (2005) - 93%
-

Nie z tego świata w nowej odsłonie! Komiks Supernatural wraca do korzeni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV