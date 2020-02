Indebted: sezon 1, odcinek 1 - recenzja

Indebted to przykład serialu komediowego, który nie powinien powstać. Na pewno nie w takiej formie, z tak fatalnym scenariuszem i bezmyślnymi gagami. Ten projekt po samym pilocie jest kolejnym po Outmatched dowodem na to, że amerykańskie stacje ogólnodostępne nie rozumieją tworzenia komedii, które nie mają w sobie humoru, pomysłu i sprawnej realizacji.

Jasne, punkt wyjścia wydaje się solidny. Młoda para rodziców w końcu chce złapać oddech po tym, jak dzieci wyrosły z wieku niemowlęcego. Niestety niespodziewanie w ich domu pojawiają się rodzice mężczyzny, którzy zachowują się jak nierozgarnięci nastolatkowie i do tego są bankrutami. Dosłownie mamy w pewnym sensie ten sam schemat jak w Outmatched - tyle że zamiast czujących się jak głupcy rodziców i dzieci geniuszy, mamy dorosłych ludzi, którzy muszą się zmierzyć ze swoimi absurdalnie głupimi rodzicami, więc w tym przypadku role również się odwracają. Schemat prosty, ale to realizacja woła o pomstę do nieba.

Pamiętacie te odległe czasy, gdy oglądaliście serial komediowy, rzekomo kręcony przy udziale publiczności w studiu, która śmieje się prawie co dwa słowa? Zdążyłem również o tym zapomnieć, ale Indebted pokazuje ten fatalny kierunek już w pierwszych scenach. Zwykła rozmowa z koszmarnie rozpisanymi gagami (serio, nie wiem, co w nich miało być śmieszne?) jest przerywana śmiechem dosłownie co chwilę. Później jest to samo, co wywołuje odwrotny efekt od zamierzonego. To nie tylko jest po prostu źle wykorzystane. Ten jeden odcinek jest przypomnieniem, dlaczego sitcomy ze śmiechem w tle powinny zostać wspomnieniem przeszłości, bo współcześnie rzadko kiedy się udają.

Jednym z głównych gagów odcinka jest oszustwo starszego małżeństwa, które chce zebrać pieniądze w internetowej zbiórce na nieistniejące rachunki medyczne. Takim sposobem Indebted staje się przerażająco szkodliwym serialem, który gloryfikuje i jeszcze w pozytywny sposób śmieje się z tego, jak można ludzi nabierać fałszywymi prośbami o pomoc. A obok tego mamy fakt, że w tle tego wideo jedna z głównych bohaterek akurat rozbiera się przed lustrem, co wśród komentujących jest odbierane pozytywnie. W całej tej sytuacji naprawdę nie ma nic komicznego. Nie wiem, czemu scenarzyści uznali to za zabawne. To nietrafione i głupie.

Indebted to festiwal fatalnych żartów, kiepskiego scenariusza i marnowania talentu naprawdę dobrej obsady. Szkoda czasu, bo ani to pomysłowe, ani zabawne.