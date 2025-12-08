Kaczor Donald. Zakwakane przygody - recenzja komiksu

Egmont

Nowa seria ma za zadanie przybliżyć genezy postaci klasycznych disneyowskich kreskówek i komiksów (w zapowiedziach bohaterem kolejnej części ma być Sknerus McKwacz). Redakcja celuje w przedstawienie początków bohatera, ale też ukazuje swoisty przekrój historyjek z nim w roli głównej. I zamysł ten z grubsza się udaje, choć w przypadku takiej mnogości materiału źródłowego zapewne niełatwo było wybrać konkretne przygody. Jednocześnie chęć wyboru najbardziej reprezentatywnego dzieła dla Kaczora Donalda powoduje największy problem, jaki ma ten album: powtarzalność tego, co na polskim rynku już mamy, i to w równie solidnej edytorsko serii.

Pojawia się tutaj bowiem dużo komiksów autorstwa Carla Barksa, niewątpliwie jednego z najważniejszych rysowników Donalda, ale znajdziemy tutaj też komiksy Dona Rosy czy Giorgio Cavazano – a wszyscy trzej doczekali się przecież eleganckich, własnych serii, zbierających wszystkie lub przynajmniej większość materiału z tą ikoniczną postacią. Czytelnicy, którzy śledzą (i kolekcjonują) publikacje z Donaldem, zapewne znaczną część albumu już znają i prawdopodobnie mają na regale.

Owszem, warto zajrzeć do Zakwakanych przygód dla zapoznania się z pracami Cavazuttiego, Strobla, Fanninga czy Taliaferro, jednak przynajmniej połowa niniejszego albumu to opowieści wcześniej publikowane.

Kaczor Donald. Zakwakane przygody. „Kruki i kaczki" oraz inne historie. Tom 1 - plansza

Z jedną z rzeczy wartych uwagi – również z kolekcjonerskiego punktu widzenia – jest interesująca Przedmowa, zawierająca ciekawe przedstawienie graficzne ewolucji Donalda (przygotowane przez Oreste, „Kaizela” Lavazzo), a także Wstępy do każdego rozdziału, nakreślające kontekst historyczny danego komiksu. Jednak nie zmienia to faktu, że fanom Donalda zbyt często towarzyszy tutaj poczucie: już to niedawno czytałem.

Kaczor Donald. Zakwakane przygody to komiks albo dla zbieraczy, którzy pragną mieć absolutnie wszystko, co się na polskim rynku ukazało z tą postacią, albo dla tych, którzy w wątku Donalda (a szerzej Disneya) raczkują – dla nich będzie to wspaniałe, solidnie przygotowane wprowadzenie. Dla mnie – fascynata, ale nie nałogowego zbieracza – to album interesujący, ale niekoniecznie potrzebny. Zbyt dużo powtórek, by uzasadniać zajmowanie przez niego miejsca na półce. Myślę, że podobnie będzie z kolejnym albumem serii z Wujkiem Sknerusem. Kaczor Donald. Zakwakane przygody to album celujący w początkujących – i chyba głównie im sprawi najwięcej frajdy. Bardziej obeznani z postacią mogą sobie go zwyczajnie odpuścić.