Kaczor Donald. Zakwakane przygody - recenzja komiksu

Kaczor Donald. Zakwakane przygody - recenzja komiksuData premiery w Polsce: 10 września 2025
Kaczor Donald. Zakwakane przygody – tom pierwszy nowej serii Egmontu „Wielcy bohaterowie Disneya” – to album, który może się podobać miłośnikom najsłynniejszej kaczki świata. Ale nie brak tu materiału, który polski czytelnik już zna.
Nowa seria ma za zadanie przybliżyć genezy postaci klasycznych disneyowskich kreskówek i komiksów (w zapowiedziach bohaterem kolejnej części ma być Sknerus McKwacz). Redakcja celuje w przedstawienie początków bohatera, ale też ukazuje swoisty przekrój historyjek z nim w roli głównej. I zamysł ten z grubsza się udaje, choć w przypadku takiej mnogości materiału źródłowego zapewne niełatwo było wybrać konkretne przygody. Jednocześnie chęć wyboru najbardziej reprezentatywnego dzieła dla Kaczora Donalda powoduje największy problem, jaki ma ten album: powtarzalność tego, co na polskim rynku już mamy, i to w równie solidnej edytorsko serii.
Pojawia się tutaj bowiem dużo komiksów autorstwa Carla Barksa, niewątpliwie jednego z najważniejszych rysowników Donalda, ale znajdziemy tutaj też komiksy Dona Rosy czy Giorgio Cavazano – a wszyscy trzej doczekali się przecież eleganckich, własnych serii, zbierających wszystkie lub przynajmniej większość materiału z tą ikoniczną postacią. Czytelnicy, którzy śledzą (i kolekcjonują) publikacje z Donaldem, zapewne znaczną część albumu już znają i prawdopodobnie mają na regale.
Owszem, warto zajrzeć do Zakwakanych przygód dla zapoznania się z pracami Cavazuttiego, Strobla, Fanninga czy Taliaferro, jednak przynajmniej połowa niniejszego albumu to opowieści wcześniej publikowane.
Z jedną z rzeczy wartych uwagi – również z kolekcjonerskiego punktu widzenia – jest interesująca Przedmowa, zawierająca ciekawe przedstawienie graficzne ewolucji Donalda (przygotowane przez Oreste, „Kaizela” Lavazzo), a także Wstępy do każdego rozdziału, nakreślające kontekst historyczny danego komiksu. Jednak nie zmienia to faktu, że fanom Donalda zbyt często towarzyszy tutaj poczucie: już to niedawno czytałem.
Kaczor Donald. Zakwakane przygody to komiks albo dla zbieraczy, którzy pragną mieć absolutnie wszystko, co się na polskim rynku ukazało z tą postacią, albo dla tych, którzy w wątku Donalda (a szerzej Disneya) raczkują – dla nich będzie to wspaniałe, solidnie przygotowane wprowadzenie. Dla mnie – fascynata, ale nie nałogowego zbieracza – to album interesujący, ale niekoniecznie potrzebny. Zbyt dużo powtórek, by uzasadniać zajmowanie przez niego miejsca na półce. Myślę, że podobnie będzie z kolejnym albumem serii z Wujkiem Sknerusem. Kaczor Donald. Zakwakane przygody to album celujący w początkujących – i chyba głównie im sprawi najwięcej frajdy. Bardziej obeznani z postacią mogą sobie go zwyczajnie odpuścić.
Poznaj recenzentaMariusz Wojteczek
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat