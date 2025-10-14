Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kości proroka - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 9 września 2025

Kości proroka Ałbeny Grabowskiej zabierają nas w podróż do Bułgarii, gdzie dokonano zabójstwa polskiego posła. W sprawę zostaje zaangażowana Margareta (Małgorzata), mieszkająca w Warszawie psycholog. Po stronie bułgarskiej sprawę bada lokalny oddział kryminalny, na czele z Dimityrem.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
9 września 2025
Data premiery w Polsce: 9 września 2025
Reklama
placeholder
Karolina Witkowska
Karolina Witkowska
Tagi:  recenzja 
Rebis Ałbena Grabowska
Kości proroka Rebis
Reklama

Ałbena Grabowska jest autorką wielu książek, m.in. Stulecia Winnych, a także neurologiem i epileptologiem. Ma korzenie bługarsko-polskie. Jako pisarka zadebiutowała w 2011 roku. Jej książka, Kości proroka, składa się z trzech odrębnych, lecz przeplatających się ze sobą opowieści. Pierwsza z nich dzieje się w I wieku, na Ziemi Świętej, gdzie narratorem jest Ariel: rybak, który wyrusza za Nauczycielem do Jerozolimy, by ocalić Jezusa, pozostawiając przy tym swoją żonę i córkę. Postać Nauczyciela jest owiana tajemnicą. W pierwszych rozdziałach nie wiemy, kim on tak naprawdę jest. Nie idzie on jednak sam, towarzyszą mu inni uczniowie i każdy z nich musi odnaleźć swoje powołanie. Ich droga jest trudna. Czy uda im się przetrwać? Historia nawiązuje do Biblii i wydarzeń, które miały miejsce przed i niedługo po śmierci Jezusa. Najważniejszym elementem jest spisywanie przez Ariela tego, co widzi i słyszy podczas podróży.

Druga historia toczy się w XXI wieku w Płowdiwie i Sozopolu, gdzie Margareta, ze swoim przyjacielem z dzieciństwa i jego zespołem policyjnym, próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci polskiego posła, którego ukrzyżowano, namalowano mu na ciele dziwne znaki oraz odrąbano głowę. Przez całą historię Margareta stacza bitwę z demonami przeszłości, które spowodowały jej ucieczkę z Bułgarii do Polski, a także przerwanie studiów archeologicznych. Okazuje się, że za prośbą Dymityra, aby dołączyła do sprawy i pomogła im ją rozwiązać, stoi jej matka, z którą od dłuższego czasu nie utrzymywała kontaktu. Co ważne, dzięki wspólnej pracy nad śledztwem Margareta i Dimityr zbliżają się do siebie. Bardzo ciekawym wątkiem jest to, że autorka opisuje swoje wspomnienia z dzieciństwa, z miasteczka, w którym żyła jako dziecko. Dodała do tego fikcję i zmieniła pewne fakty, aby pasowały do historii.

Kości prorokaŹródło: Rebis

Trzecia część jest nam przedstawiana przez brata Cyryla, który jest bogomiłem. Akcja toczy się w Cesarstwie Bizantyjskim. Dzięki zbiegowi okoliczności wraz z innymi mnichami ma on zaszczyt iść do Konstantynopola, aby przedstawić tajemniczą i jedyną księgę cesarzowi. 

Historie się ze sobą przeplatają i odkrywają kolejne warstwy tajemnicy otaczającej zbrodnię. Nie jest to tylko kryminał, ale także romans, w którym nawet mnisi i uczniowie oddają się uczuciu. Pozostaje pytanie, czy może się to skończyć dobrze.

Jest to drugie, poprawione wydanie Kości proroka – powieści dość ciekawej i szybkiej do czytania. Jednakże pewne aspekty nie uzyskały mojej aprobaty. Często padało sformułowanie "wymówił …." w kontekście bułgarskich słów lub słów polskich wypowiadanych przez bułgarskich policjantów. Są one niby wypowiadane w myślach przez Margaretę, a jednak w moim odczuciu są niepotrzebne i niepasujące do całości. Nie podobał mi się też motyw jedzenia. Rozumiem chęć przedstawienia swojej kultury czytelnikom, jednak wstawianie nazw jedzenia i przedstawianie Margarety jako osoby lubującej się w jedzeniu praktycznie w każdym rozdziale XXI wieku wydawało mi się niekonieczne. 

Historia miłosna, zwłaszcza w dwóch częściach z I wieku i Bizancjum, pozytywnie mnie zaskoczyła, gdyż uczłowieczyła te postacie. Wątek Margarety i Dymityra też okazał się bardzo interesujący. Zawiodło mnie trochę zakończenie: liczyłam na to, że rozwiązanie zagadki będzie bardziej powiązane z dwoma innymi historiami. Dzięki tej książce dowiedziałam się o bogomiłach, a także przybliżyła mi ona odrobinę bułgarską kulturę. Sądzę, że książka jest warta przeczytania, wciąga czytelnika i trzyma w napięciu.

Kości proroka
Tagi:  recenzja 
Rebis Ałbena Grabowska
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 X-Men: Przeszłość, która nadejdzie - Evan Peters (jako Peter Maximoff / Quicksilver)
-

Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

2 Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku
-

Statek Predatora jest pełen zdobyczy - również popcornu. Oto specjalny pojemnik i figurka

3 Batman: Mroczny Mściciel
-

Jaki będzie nowy Joker, którego niedługo zobaczymy? Niektórych może mocno zaskoczyć

4 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Jacob Elordi, Oscar Isaac i inni na nowych plakatach. Według reżysera Frankenstein "nie jest blockbusterem"

5 Apple TV
-

Apple zmienia nazwę platformy streamingowej. Jest spore zamieszanie

6 The Electric State
-

Prism - Netflix szykuje intrygujący serial o zjawach. Millie Bobby Brown znów z nadnaturalną mocą

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e198

Moda na sukces

s08e01

FBI

s28e07

The Voice

s05e08

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e247

Ridiculousness

s42e248

Ridiculousness

s38e196

Zatoka serc

s08e01

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Max Thieriot
Max Thieriot

ur. 1988, kończy 37 lat

Jon Seda
Jon Seda

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Żurawski
Piotr Żurawski

ur. 1985, kończy 40 lat

Mia Wasikowska
Mia Wasikowska

ur. 1989, kończy 36 lat

Ben Whishaw
Ben Whishaw

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV