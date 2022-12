Kot w butach: Ostatnie życzenie – recenzja filmu

foto. materiały prasowe

Kot w butach dalej jest gwiazdą znaną we wszystkich królestwach, położonych nawet za siedmioma górami i siedmioma lasami. Za jego bohaterskie czyny kochają go tłumy. Niestety, jego zwariowane przygody mają też ciemną stronę. Wiele z nich kończy się utratą życia. Sam kot się tym nigdy zbytnio nie przejmował, wszak wiadomo, że ma ich do dyspozycji aż 9. Problem w tym, że zostało mu właśnie ostatnie. Oznacza to koniec narażania się w widowiskowy sposób dla zdobycia większego poklasku publicznego. I pewnie nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby na drodze naszego bohatera nie pojawił się pewien wilk chcący sprawdzić się w walce z legendarnym wojownikiem. Podczas starcia okazuje się, że kot pierwszy raz odczuwa coś takiego jak strach. I to taki paraliżujący. Uczucie, jakie było do teraz dla niego kompletnie obce. Staje przed wyborem – albo Kot w butach przechodzi do historii i składa broń, prowadząc żywot zwykłego mruczka, albo wyrusza na poszukiwanie mitycznej gwiazdy, która spada z nieba i może swojemu znalazcy spełnić jedno życzenie. Jak to z takimi skarbami bywa, poszukiwaczy jest więcej niż życzeń do spełnienia.

Kot w butach: Ostatnie życzenie to wspólny projekt dwóch, w sumie mało doświadczonych, twórców: reżysera Joela Crawforda (Krudowie 2: Nowa era, Trolle: Świąteczna misja) i scenarzysty Paula Fishera (Lego Ninjago: Film). To w ich ręce wytwórnia DreamWorks oddała bohatera pochodzącego z jednej ze swoich największych franczyz, czyli serii Shrek. Kot w butach, bo o nim mowa, szybko przypadł widzom do gustu i już w 2011 roku doczekał się solowego kinowego filmu, który okazał się dużym sukcesem w box office. Zaraz po nim pojawiły się dwie mniejsze historie skierowane na rynek VOD oraz serial. Jednak one już nie zgromadziły dużej widowni. Brakowało im ciekawych scenariuszy, a i sam tytułowy bohater nie był tym samym, którego pokochaliśmy na dużym ekranie. Scenarzysta Paul Fisher był chyba tego świadomy i ucząc się na błędach swoich kolegów po fachu, postanowił sięgnąć do źródła, do pierwszego pojawienia się tej postaci w Shreku. W Kot w butach: Ostatnie życzenie dostajemy znów tego zadufanego w sobie herosa, którego ego dorównuje jego charyzmie. To ten czworonóg, którego pokochaliśmy przed laty. Ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami. Każdy tekst, jaki wypowiada, trafia humorem w punkt. Ponownie Wojciech Malajkat jako Kot w butach jest bezbłędny. Cieszę się, że aktor ponownie zgodził się użyczyć mu swojego głosu, bo bez niego to nie byłoby to samo.

Historia, jaką przyjdzie nam oglądać, jest przejmująca i nawet najbardziej nieczułym widzom zaszkli oczy. Chwyci za serce i ściśnie mocniej. Fisher dokładnie wie, w jakie nuty uderzyć, by widz się zaangażował w opowieść, jaka jest mu przedstawiana. Do tego nie mamy tutaj klasycznego czarnego charakteru. Są to może i negatywne postaci, ale każda z nich ma powód do tego, by spełnić swoje życzenie. I nie wszystkie są podyktowane próżnością czy chęcią władania baśniową krainą. Muszę przyznać, że motywacja, jaka stoi za działaniami na przykład Złotowłosej i trzech niedźwiadków, jest świetnie wymyślona. Nigdy bym nie pomyślał, że w taki oryginalny sposób można podjeść do tej klasycznej bajki Roberta Southeya z 1837 roku.

Scenarzysta, oprócz dobrze znanych nam postaci jak Kot w butach i powracająca Kitty, dodał także bardzo ciekawego nowego bohatera jakim jest Perro. Malutki piesek, który słodkością na swój sposób dorównuje, a czasami nawet i przewyższa towarzystwo, z którym podróżuje. Widz szybko się do niego przekonuje. Nie ma ani jednego momentu, w którym ta jego dziecięca szczerość byłaby sztuczna czy wymuszona.

Twórcy postanowili też unowocześnić stronę wizualną tej produkcji. Jako inspirację użyto Spider-Man Uniwersum, dzięki czemu animacja dostała jeszcze więcej żywych kolorów umieszczonych jakby za pomocą pędzla na płótnie. Wygląda to fenomenalnie. Sceny akcji są jeszcze dynamiczniejsze. Udało się uzyskać niezwykłą płynność w animacji. Nie przypuszczałem, że w tej produkcji jest jeszcze miejsce na polepszenie grafiki. Myliłem się. To, co dostajemy w filmie Kot w butach: Ostatnie życzenie, pokazuje, że do sufitu jest jeszcze daleko.

Nie ma co się oszukiwać, nowy film wytwórni DreamWorks jest jedną z lepszych produkcji familijnych, jaką dostaliśmy w tym roku. Ma wspaniałą historię z niebanalnym morałem, świetnie napisane pierwszoplanowe i drugoplanowe postaci, niebanalny humor, idealnie skomponowaną muzykę i animację, która zachwyca. Jest to film kompletny, do którego z przyjemnością będzie się wielokrotnie wracać. Na mojej liście wyprzedza pierwszą część, a rzadko się zdarza, by kontynuacje przebijały oryginał. W tym wypadku tak jest.