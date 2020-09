Kotolotki - recenzja książki

Kotolotki już sam tytuł sprawia, że ciężko się nie uśmiechnąć. To przedziwne słowo brzmi miękko, ciepło i tak pozytywnie, że aż człowiek ma ochotę się do niego przytulić. Taka właśnie jest zawartość książki Ursuli Le Guin. Owszem, jest to książka dla dzieci, ale zaczytają się w niej także dorośli.