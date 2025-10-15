Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kulawe konie - sezon 5, odcinek 4 - recenzja

Data premiery w Polsce: 15 października 2025

W najnowszym odcinku Kulawe konie zaserwowały nam pełną napięcia akcję podlaną sporą ilością czarnego humoru. Obrót wydarzeń naprawdę zaskakiwał!
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
15 października 2025
Data premiery w Polsce: 15 października 2025
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  kulawe konie 
recenzja 5. sezon
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Kulawe konie - sezon 5, odcinek 4 fot. Apple TV+
Reklama

Końcówka poprzedniego odcinka Kulawych koni sugerowała, że w nowym epizodzie akcja nabierze tempa od pierwszych minut. Jednak twórcy postanowili jak najbardziej przeciągać wydarzenia, aby emocje rosły stopniowo. Ponownie spędziliśmy trochę czasu z Roddym, którego tym razem przesłuchiwała Flyte. W tym sezonie rzadziej widujemy Ruth Bradley, ale tym razem otrzymała konkretną scenę, w której jej bohaterka zmanipulowała Ho, by skontaktował się ze swoją dziewczyną. Rozbawiła riposta, gdy oznajmiła, że potrafią namierzyć telefon znacznie szybciej. Plan Roddy’ego nie wypalił.

Lamb też ruszył w teren, wykazując się sprytem i doświadczeniem. Z łatwością uprzedził agentów wywiadu oraz błyskawicznie namierzył Tarę w domu Ho. Bohater przyczynił się do zatrzymania uciekającej dziewczyny Roddy’ego. Te sceny miały dość humorystyczny charakter. Z ciekawością obserwowało się te działania.

Zanim akcja rozkręciła się na dobre, to jeszcze skupiono się na wątku Claude’a Whelana, który po kolejnych groźbach, postanowił osobiście spotkać się z kandydatem na burmistrza Londynu oraz jego żoną. Tutaj czekał nas kolejny zwrot, gdy okazało się, że małżeństwo Gimballów nagrywało ich rozmowę, w której na jaw wyszły najskrytsze tajemnice. Bawiła ironia losu – Dennis Gimball był z pochodzenia Turkiem, a całą swoją kampanię opierał na atakach na imigrantów. Ten wątek nie imponował, ale został interesująco rozwinięty.

nullfot. Apple TV+

Warto dodać, że pomimo krótkiego metrażu odcinka (zaledwie 40 minut) udało się czytelnie zarysować charaktery kandydatów na burmistrza oraz ich polityczne poglądy. Podkreślono kłamstwa, jakimi karmią swoich wyborców. Szczególnie zaskakiwała szorstkość Zafara Jaffreya (w tej roli dobry Nick Mohammed), który w świetle reflektorów wydawał się ugodowym i dbającym o dobro innych człowiekiem, a w rzeczywistości nie zawahał się wykorzystać buntu swojego syna w kampanii, całkowicie zmieniając narrację jego występku na swoją korzyść. Może nie było w tym wszystkim większej finezji ze strony scenarzystów, ale prostymi środkami osiągnęli swój cel, aby przedstawić ten kontrast w obliczach polityków.

Najciekawsze wydarzenia twórcy zostawili na sam koniec, gdy agenci ze Slough House starali się udaremnić zamachy na polityków podczas wieców wyborczych. Więcej napięcia odczuwało się u Jaffreya. Shirley i Catherine, dzięki swojej spostrzegawczości namierzyły zamachowca. Aż wstrzymałam się oddech, gdy napastnik składał broń, a potem celował w burmistrza. Ostatecznie kobiety powstrzymały atak, ale zbir ponownie im uciekł. Emocji było co niemiara.

Kulawe konie - sezon 5, odcinek 4

arrow-left
Kulawe konie - sezon 5, odcinek 4
fot. Apple TV+
arrow-right

River i Coe pojechali do Gimballa, który w ciemnej uliczce przeprowadzał próbę przemówienia. Sam doskonale zdawał sobie sprawę, jakim jest hipokrytą. Napięcie wzrastało, gdy agenci się rozdzielili, a polityk wdał się w sprzeczkę ze swoim szefem ochrony, którego sprowokował ksenofobicznymi komentarzami. River w ostatniej chwili powstrzymał napastnika, a ich walka ekscytowała. Natomiast kolejne wydarzenia zadziwiły, bo rozwijały się w stylu Oszukać przeznaczenie. Nic nie mogło powstrzymać spadającego pojemnika z farbą, który wylądował na głowie Gimballa i go zabił. Szokowało to, że bohaterowie poniekąd przyczynili się do jego śmierci, a także to, w jaki sposób twórcy postanowili pokazać te wydarzenia.

Czwarty odcinek rozwijał się interesująco, a końcówka emocjonowała. W tym sezonie położono większy nacisk na czarny humor, który objawił się najmocniej w ostatnich minutach. Trzeba przyznać, że scenarzystów poniosła wyobraźnia, ale wszystko zadziałało. Śmierć Gimballa w tak kuriozalnych okolicznościach świetnie napędzi fabułę. Jak twórcy rozwiążą tę skomplikowaną sytuację? Jakie będą tego konsekwencje i co zrobi Lamb, aby kryć swoich "frajerów"? Jest ciekawie, a wydarzenia angażują – na taki epizod właśnie czekaliśmy!

Kulawe konie
Tagi:  kulawe konie 
recenzja 5. sezon
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Kulawe konie
Oglądaj TERAZ Kulawe konie Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Daredevil: Odrodzenie - sezon 2
-

Znamy datę premiery 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie! Nie musimy długo czekać

2 Martwi przed świtem
-

Martwi przed świtem - zwiastun polskiego horroru. Na planie zużyto 100 litrów sztucznej krwi!

3 Lex Luthor kontra Justice Gang
-

Co dalej z Lexem Luthorem? Aktor o przyszłości postaci w Man of Tomorrow

4 Pokemon Legends Z-A
-

Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

5 60. Titanic (1997)
-

Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

6 Alchemia tajemnic
-

Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV