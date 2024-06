Mała draka w fińskiej dzielnicy - recenzja książki

MIęta

Już sam tytuł najnowszej powieści Marty Kisiel wywołuje uśmiech na ustach, bo przywołuje na myśl Wielką drakę w chińskiej dzielnicy z Kurtem Russellem. Nie, nie ma z tym filmem niczego wspólnego, ale skojarzenia to przekleństwo, a zabawa słowem to wielki talent Marty Kisiel. Tytułowa fińska dzielnica z nowej powieści – o dziwo – nie leży w Finlandii, a w swojskim Starym Deszcznie. W pięciu fińskich domkach, skupionych wokół placu z piaskownicą, mieszkała niegdyś dzieciarnia, która znała się od kołyski i dawała się rozpieszczać – mniej lub bardziej – pięciu dziarskim babciom. I chociaż dzieci wyrosły i w większości rozjechały się po świecie, świat nie zawsze był dla nich łaskawy. Tęsknota sprowadza je z powrotem do Starego Deszczna, gdzie wszystko jest radośniejsze i takie małomiasteczkowe – w najlepszym tego słowa znaczeniu!

Nieco pokiereszowana przez życie Sława Żmijan (dla wtajemniczonych – Mieczysława; i lepiej nie pytać o imiona jej przyjaciół, bo Bóg ich rodziców pokarał nadmierną inwencją twórczą) wraca do swojej babci Gieni i małego miasteczka – słynącego co najwyżej z kopca nieznanego pochodzenia i stodoły z niewiadomych powodów wpisującej się na listę zabytków – by nabrać sił i poradzić sobie z porażką. Tutaj wszyscy wiedzą o sobie wszystko. Nic więc dziwnego, że Sława spotyka się ze współczuciem… Ale zaraz, przecież ludzie ze Starego Deszczna nie mają pojęcia, dlaczego wróciła, prawda?

Sława spotka dawnych przyjaciół, w tym Bambiego, kolorowego jelonka, który dzięki urokowi osobistemu nawet kibicom potrafi sprzedać sznurkowe bransoletki przyjaźni. I wtedy Sława może już popaść w paranoję z czystym sumieniem, bo nie wszystko, co wydaje się żywe, jest żywe do końca, prochy zmarłego ojca przemawiają ruchem posuwistym elokwentnie, acz niedojrzale, po miasteczku grasują krwiożercze kiwi, będące krzyżówką ptaka, owocu i pazurów, a wielkie kiwi majaczy zorzą polarną w tle.

Wplecenie w fabułę zwariowanej powieści elementów fińskiej mitologii sprawia, że czytelnik poznaje coś nowego, orzeźwiającego i zadziwiającego. Słuchanie przepychanek słownych babć z fińskiej dzielnicy dokumentnie ogłusza, ale bardzo je kochamy. Równie nieprawdopodobne są dialogi przyjaciół Sławy, podgryzanych przez krwiożercze kiwi lub po prostu usiłujących dowiedzieć się, co się wokół nich dzieje. W ramach pocieszenia – prócz uścisków rodzinnych otulających niczym ciepły, ręcznie robiony na szydełku kocyk i kakao z piankami – dostajemy babciny rosół z lubczykiem, barszcz i bigos, a do tego cratfowe fińskie piwo i mnóstwo dobrych wibracji. I projekt graficzny okładki i stron tytułowych autorstwa Magdaleny Babińskiej – tajemniczy i jedyny w swoim rodzaju! Tylko uważajcie na babcie, bo mogą skrywać przed światem wiele tajemnic!