Maxton Hall: sezon 2 - recenzja

Powracamy do świata bogatych i biednych licealistów, którzy pomiędzy imprezami próbują odnaleźć się w gąszczu szkolnych dramatów, miłosnych zawirowań i trudnych wyborów. Jak wyszedł drugi sezon Maxton Hall?
Ocena recenzenta:
6/10
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  #maxtonhall 
#prime
Maxton Hall - Dwa światy fot. Prime Video
Serial Prime Video rozpalił media społecznościowe i okazał się niespodziewanym hitem platformy. Kto, tak jak ja, trafił na niego przypadkiem pół roku temu, bo zobaczył na TikToku przystojnego Damiana Hardunga? Kto by pomyślał, że ten schematyczny, szkolny romans o historii starej jak świat zdobędzie taką popularność? Fenomen Maxton Hall - Dwa światy jest naprawdę intrygujący. Choć fabuła składa się z tropów widzianych już setki razy, wciąż mamy ochotę to oglądać.

Drugi sezon opowiada przede wszystkim o głównym duecie. Po tragicznej śmierci matki James nie potrafi się pozbierać, wpada w wir imprez i mocno rani Ruby, ale szybko próbuje się zrehabilitować. Za wszelką cenę chce odzyskać dziewczynę – a my znowu dajemy się wciągnąć w ich emocjonalne przepychanki.

Świat przedstawiony w serialu to zlepek motywów, które w teorii nie powinny współistnieć w jednym serialu: nastoletnia ciąża, opresyjny ojciec, romans uczennicy z nauczycielem, a w tle piżama party i dramaty na korytarzu. Inspiracja amerykańskim stylem jest wręcz rażąca – momentami przypomina jej parodię. A może trochę nią jest?

W drugim sezonie powracają znane postacie: uroczy Kieran, dobra przyjaciółka Lin i siostra głównej bohaterki, Ember, która potrafi stworzyć suknię z niczego. Te motywy pozornie się rozwijają, ale szybko wpadają w dobrze znane schematy i stają się tylko wsparciem dla głównej pary. Przekomarzania Jamesa z Kieranem są zabawne, a wątek ciąży Lydii okazuje się najciekawszy na drugim planie. Bohaterka sama musi podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości. W tym sezonie pojawiają się też poważniejsze tematy – zdrowie psychiczne, terapia, żałoba – ale koniec końców jest to za bardzo spłycone albo wyolbrzymione.

Jeśli chodzi o wątek głównej pary, to chemię między postaciami dalej czuć w powietrzu, co jest największą siłą tej historii. Harriet Herbig-Matten i Damian Hardung dobrze wypadają na ekranie – to dla nich ogląda się ten serial. James stara się przejść przemianę z bad boya w chłopaka, na którego Ruby zasługuje. Bohaterka natomiast walczy o swoje miejsce na wymarzonej uczelni, mimo że serce boli ją po zadanej ranie. Ta para jest najjaśniejszym punktem produkcji, mimo że zbudowano ją na znanym schemacie.

Jednych ten serial "cringuje", inni dobrze się przy nim bawią. I może właśnie w tym tkwi jego sekret – Maxton Hall nie udaje, że jest czymś ambitnym. To klasyczna teen drama o zakazanym romansie bad boya i dobrej dziewczyny. Znamy tę historię, ale nadal chcemy ją oglądać. Prime Video doskonale trafiło z nią do swojej publiczności.

Choć drugi sezon wciąż bazuje na tym, co działało wcześniej, mam wrażenie, że pierwszy był bardziej spójny i wciągający. Znów mamy wątek organizowania przyjęcia, które musi się udać, bo inaczej dyrektor będzie zły; znów coś idzie nie tak, ale przyjaciele ratują sytuację. Poza tym mamy grupowe wsparcie i morał w finale. Brzmi znajomo? Maxton Hall to idealne guilty pleasure na reset czy odpoczynek.

Maxton Hall - Dwa światy
