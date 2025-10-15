Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ostatni wiking - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 17 października 2025

Anders Thomas Jensen to duński reżyser, który ma na koncie świetne kino, a grający u niego Mads Mikkelsen tworzy znakomite role. Nie inaczej jest w filmie Ostatni wiking, który zaskakuje mieszanką lekkości i powagi.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
17 października 2025
Data premiery w Polsce: 17 października 2025
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Ostatni Wiking - premiera kinowa odbędzie się 17 października 2025 2025 roku Fot. Materiały prasowe
Reklama

Ostatni wiking to z pozoru prosta historia: Anker poszedł do więzienia na 14 lat, a jego brat Manfred miał ukryć w tym czasie łup. Teraz chcą razem go odzyskać. Reżyser i scenarzysta Anders Thomas Jensen udowadnia, że w prostocie leży siła. Udaje mu się stworzyć niezwykle fascynującą opowieść o braterskiej więzi. Ta relacja jest tak nietypowa, że buduje warstwę humorystyczną filmu. Z tego też wynika urocza specyficzność Ostatniego wikinga – z czasem staje się coraz dziwniejszy. Niekonwencjonalna braterska lojalność okazuje się najbardziej zwyczajną rzeczą, jaka przewija się w tej historii.

Twórca wykorzystuje w opowieści różnorodne postaci. Po seansie można wysnuć wniosek, że każda z nich ma poważne problemy psychiczne lub zmaga się z konsekwencjami traum. Tym samym Ostatni Wiking staje się zaskakującą opowieścią o zrozumieniu i akceptacji problemów mentalnych, których nie powinno się bagatelizować. Jensen nie robi tego banalnie, ale udowadnia, że dobry scenariusz staje się najmocniejszą siłą historii. To wszystko płynie zaskakująco naturalnie, a każdy element jest na swoim miejscu. Najdrobniejsze budulce wątków do czegoś prowadzą i pozostawiają widza z jakąś myślą lub wnioskiem. Twórca Jeźdźców sprawiedliwości czy Bękarta doskonale wie, jak zbudować ciekawych bohaterów. 

W centrum znajduje się relacja Ankera z Manfredem. Nikolaj Lie Kaas i Mads Mikkelsen świetnie się uzupełniają – jak w dobrze nakręconym zegarku. Odkrywanie ich przeszłości staje się jedną z największych atrakcji Ostatniego wikinga. Analizowanie problemów psychologicznych w arcyciekawy sposób ukazuje to, co czyni nas ludźmi. Bohaterowie przechodzą pewną przemianę i dojrzewają do decyzji, by stać się lepszymi. Twórca każdą myśl prowadzi subtelnie i ciekawie. Co ważne, nie narzuca swoich interpretacji – tych może być kilka, biorąc pod uwagę bogactwo charakterów i wydźwięk kulminacji historii.

Tytułowy Ostatni wiking to symbol inności, reprezentowanej przez bajkę oraz problemy Manfreda, który myśli, że jest Johnem Lennonem. Jensen zajmuje się poważną tematyką i edukuje widza poprzez niegłupią rozrywkę. Tworząc na ekranie grupę Beatlesów, złożoną z osób z zaburzeniami osobowości, osiąga efekt absurdalny i zabawny, ale płyną z tego głębsze emocje, które potrafią uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie. To jedna z zaskakujących zalet filmu – nawet gdy wiemy, co się wydarzy, reżyser prowadzi to w taki sposób, że napięcie i emocje angażują widza bez reszty. Duńczycy wiedzą, jak subtelnie i ze smakiem manewrować w takiej tematyce i nie popaść w przesadę czy kicz, co w Hollywood często się zdarza.

Ostatni wiking

arrow-left
Ostatni wiking
fot. materiały prasowe
arrow-right

Mads Mikkelsen to aktor wybitny, a ta rola Wam o tym przypomni. Manfred/John to postać zaburzona i pogubiona, czasem w tym szaleństwie zabawna, ale w czarnym odcieniu humoru. Rozczochrane włosy, okulary i ubiór pokazują kogoś, kogo Mikkelsen chyba jeszcze nie grał. Jego bohater jest niezwykle poruszający w tym chaosie myśli i odczuć, które determinują jego szalone i impulsywne decyzje. Bezpośredniość, bolesna szczerość wymieszana z dziecięcą ciekawością, ale też (jak szybko pada sugestia w filmie) nieprzepracowana trauma. Śledzenie jego poczynań to rozrywka sama w sobie, a emocje, które się pojawiają, uderzają w widza niespodziewanie i sprawiają, że całość zapada w pamięć. A zachowanie Manfreda w kulminacji to pokaz tego, jak Anders Thomas Jensen rozumie kino i potrafi utrzymać uwagę widza w najmniej oczekiwany sposób.

Po udanym seansie Ostatniego wikinga trudno nie pomyśleć o tym, co film stara się przekazać o zdrowiu psychicznym i jak dobrze to robi poprzez rozrywkową i emocjonującą formę. Mads Mikkelsen kradnie każdą scenę, a tytułowy motyw wikinga z bajki, opowiadanej w pierwszych minutach, doskonale komponuje się z historią, która na papierze nie miała prawa działać. To dzieło udowadnia, że dobre kino wymaga odrobiny szaleństwa.

Ostatni Wiking
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,4

2025
Ostatni Wiking
Zobacz w kinie Ostatni Wiking Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Pokemon Legends Z-A
-

Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

2 60. Titanic (1997)
-

Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

3 Alchemia tajemnic
-

Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

4 Christopher Nolan
-

Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

5 Spartakus: House of Ashur
-

Kultowy Spartakus wraca z nowym sezonem. Wiemy, kiedy i gdzie obejrzeć w Polsce!

6 54. Shrek (filmy Shrek)
-
Plotka

Shrek 5 - powróci kultowy złoczyńca. Jego nikt się nie spodziewał

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV