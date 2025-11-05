Reklama
Recenzje Hyrule Warriors: Age of Imprisonment już w sieci. Czy warto zagrać w ten spin-off?

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment to spin-off serii The Legend of Zelda przygotowany przez Koei Tecmo we współpracy z Nintendo. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  The Legend of Zelda 
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment fot. Nintendo
W Hyrule Warriors: Age of Imprisonment gracze śledzą losy księżniczki Zeldy, która przenosi się w czasie do Hyrule z odległej przeszłości i bierze udział w konflikcie znanym jako Imprisoning War. Produkcja, podobnie jak wcześniejsze odsłony Hyrule Warriors, stawia na dynamiczne, pełne akcji starcia z wieloma wrogami jednocześnie, a gracze mają możliwość pokierowania bohaterami o różnych broniach i umiejętnościach.

Recenzje Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sugerują, że jest to tytuł wart uwagi — przede wszystkim dla fanów serii The Legend of Zelda. Krytycy podkreślają, że twórcy wyciągnęli wnioski z poprzednich części: rozgrywka ma być bardziej rozbudowana i wciągająca niż wcześniej, a nowe postacie stanowią świetny dodatek. Chwalona jest również historia, która w interesujący sposób łączy się z głównym cyklem.

Nie zabrakło jednak głosów krytyki. Niektórzy narzekają na mało zróżnicowane projekty map oraz fakt, że podczas zabawy w trybie kooperacji liczba klatek na sekundę spada do 30. Większość recenzentów jest jednak zgodna, że to, co najważniejsze — czyli gameplay i fabuła — stoi na wysokim poziomie.

Średnia ocen Hyrule Warriors: Age of Imprisonment w serwisie OpenCritic wynosi 80/100 na podstawie 32 opinii. Premiera gry odbędzie się 6 listopada na Nintendo Switch.

Źródło: opencritic.com

