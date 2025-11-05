Reklama
Nowe zdjęcie Człowieka ze stali Cavilla, tym razem w kolorze. Zack Snyder: "To czysty Superman"

Zack Snyder za pośrednictwem Instagrama opublikował kolejne zdjęcie Henry'ego Cavilla w roli Supermana zza kulis filmu Człowiek ze stali. Zgadzacie się, że jest to "czysty Superman"?
7. Henry Cavill - Człowiek ze stali (2013) fot. materiały prasowe
Dzień bez publikacji nowego zdjęcia przez Zacka Snydera dniem straconym. Znów padło na Henry'ego Cavilla w roli Supermana, ale tym razem, wyjątkowo, jest to zdjęcie w kolorze. Reżyser Człowieka ze stali opublikował nową fotografię wykonaną polaroidem.

Marvel da Doomowi w Avengers: Doomsday potężnego sojusznika. Słynna postać nie zginie?

Zack Snyder już w przeszłości nazywał Henry'ego Cavilla "swoim Supermanem" i tym razem ponownie użył podobnych słów w podpisie pod postem opublikowanym na Instagramie:

Kocham to zdjęcie. To czysty Superman.

Po samym stroju i wyglądzie aktor od razu widać, że jest to jedno ze zdjęć z Człowieka ze stali z 2013 roku. Jak Wam się podoba? Uważacie, że faktycznie w pełni oddaje esencje Supermana?

Posty Zacka Snydera a możliwe przejęcie Warner Bros.

Zdaniem fanów reżysera, jego działania w mediach społecznościowych nie są przypadkowe. Zacka Snydera nie wiąże już przyszłość z Netflixem po klapie uniwersum Rebel Moon. Z kolei nad Warner Bros. wisi groźba przejęcia przez Paramount Skydance lub, właśnie, Netflixa. Fani tak zwanego Snyder-Verse widzą w tym szansę na przywrócenie reżysera do łask i jego ponowne przejęcie kontroli nad uniwersum DC, nad którym obecnie pieczę sprawuje James Gunn. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne - ostatnie doniesienia potwierdzały, że przyszłość Gunna i Safrana nie jest zagrożona i są oni w planach Paramount w przypadku przejęcia. Niewykluczone jednak, że Zack Snyder celowo przypomina o sobie i swoim uniwersum. Podobnymi zabiegami w przeszłości udało mu się zaktywizować swoich fanów na tyle, że Warner Bros. pozwolił mu na stworzenie Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, co było i nadal jest ewenementem.

Źródło: comicbookmovie.com

